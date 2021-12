Inflation stärkt Nachfrage nach Gold

Pforzheim. Die Inflation stärkt die Nachfrage nach Gold. Im ersten Halbjahr 2021 seien in der BRD mehr als 90 Tonnen an Barren und Münzen umgesetzt worden, sagte der Geschäftsführer der Fachvereinigung Edelmetalle, York Tetzlaff. »Das war der höchste Umsatz seit zwölf Jahren, weltweit wurde nur in China mehr Gold nachgefragt.« Im dritten Quartal sei der Umsatz noch einmal angestiegen und habe bei 33,7 Tonnen gelegen. »Der Rekord vom vergangenen Jahr mit 157 Tonnen könnte 2021 noch übertroffen werden. Damit hätten wir zwei Absatzrekordjahre in Folge«, so Tetzlaff. (dpa/jW)