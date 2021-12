Kämpfen in der Pandemie

Rene Ruprecht/dpa »Schließlich doch auf die Straße gezwungen«: Warnstreik bei Bosch im März

Eins ist 2021 klar geworden: Die Coronapandemie ist für das Kapital kein Anlass, den Klassenkampf einzustellen und mit den Beschäftigten sowie ihren Interessenvertretungen »gemeinsam durch die Krise« zu gehen. Ganz im Gegenteil. Die multiplen Krisen der kapitalistischen Ökonomie – neben der andauernden Pandemie sind das der außer Takt geratene Welthandel sowie die diversen technologischen Umbruchsprozesse – sollen wie stets von den abhängig Beschäftigten ausgebadet werden. Entsprechend rigoros ist das Vorgehen der Unternehmer und ihrer Statthalter in Tarifrunden und betrieblichen Konflikten. Dies trifft auf Gewerkschaftsspitzenvertreter, die angesichts der aktuellen Lage vor einer Mobilisierung der Beschäftigten meist zurückschrecken. Wo sie dennoch dazu gezwungen sind, klappt das oft erstaunlich gut.

In der Krise wird kräftig zu Lasten der Beschäftigten umverteilt. Das ist die Essenz der Bilanz der Tariflohnentwicklung 2021, die das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung Mitte Dezember vorlegte. Demnach steigt die tarifliche Bezahlung im Vergleich zu 2020 um durchschnittlich gerade mal 1,7 Prozent. Wegen der hohen Inflationsrate werden die Realeinkommen in der Folge um 1,4 Prozent zurückgehen, so die Prognose der WSI-Experten. Das bedeutet, dass die Kaufkraft der Beschäftigten erstmals seit längerem wieder deutlich sinkt – wohlgemerkt derjenigen, für die ein Tarifvertrag gilt, bei anderen könnte es noch schlimmer sein.

Trendsetter dieser Entwicklung war die IG Metall. Diese hatte in ihrem im Frühjahr geschlossenen Tarifvertrag für die Leitbranche Metall und Elektro – wie schon im Vorjahr – auch 2021 keine dauerhaft wirkende Lohnerhöhung vereinbart. Statt dessen gab es eine einmalige »Coronabeihilfe« von 500 Euro. Die ab Februar 2022 in Kraft tretende Entgeltsteigerung, die die IG Metall auf 2,3 Prozent beziffert, wird den Kaufkraftverlust wohl auch im kommenden Jahr nicht ausgleichen. Hinzu kommt, dass die Lohnerhöhung als »Transformationsgeld« zum Teillohnausgleich für verkürzte Arbeitszeiten verwendet werden kann.

Das alles sollte die Konzerne dazu bewegen, die »betrieblichen Transformationsprozesse« so zu gestalten, dass die Beschäftigten und ihre Arbeitsplätze dabei nicht unter die Räder kommen. Doch ein Blick auf die vergangenen Wochen reicht, um festzustellen: Das ist nicht gelungen. Opel, Alstom, Airbus, Bosch, Mahle – das sind nur einige der Unternehmen, die massenhaft Jobs zur Disposition stellen. In all diesen Fällen war die IG Metall schließlich doch gezwungen, die Belegschaften zum Protest auf die Straße zu rufen. Dass das unter den Bedingungen von Corona-Schutzmaßnahmen geht, ist inzwischen klar.

Auch die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) sammelte in den vergangenen Monaten viel Erfahrung mit der Mobilisierung von Beschäftigten in der Pandemie. Wochenlang mussten beispielsweise die des Einzelhandels streiken, um Anfang Oktober einen einigermaßen akzeptablen Tarifabschluss zu erreichen. Dass die Verkäuferinnen noch vor kurzem als »systemrelevant« gefeiert wurden, war schnell vergessen. Trotz der überschaubaren Entgelterhöhungen von maximal 4,7 Prozent in zwei Jahren sprach der Handelsverband HDE danach von »Erpressung« und schimpfte, die Unternehmer seien »durch massive Streikaktivitäten in verantwortungsloser Art und Weise zu diesem für viele Nichtlebensmittelhändler überfordernden Tarifabschluss gezwungen« worden. Das Gezeter dokumentierte die trotz schwieriger Rahmenbedingungen relativ erfolgreichen Streikaktionen. Zugleich machte die Tarifauseinandersetzung im Einzelhandel klar, dass die gesellschaftliche Debatte über die Bedeutung versorgungsrelevanter Berufe allein keine Verbesserungen bringt.

Das zeigte im Herbst auch der Tarifkonflikt in den Bundesländern, die – wie schon im Jahr zuvor Bund und Kommunen – lange auf Eskalation setzten und auch die Forderung der Klinikbeschäftigten nach Verbesserungen zurückwiesen. Der Vorsitzende der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), sprach von einer »temporären Belastung« der Pflegekräfte und machte sich damit zum besten Mobilisierer für Verdi. Die Beschäftigten der Unikliniken und Landeskrankenhäuser waren denn auch der Kern der Warnstreikwellen. In vielen Einrichtungen war die Streikbeteiligung so gut wie seit vielen Jahren nicht. Dafür gab es am Ende zwar einige Verbesserungen bei den Zuschlägen, die geforderte finanzielle Aufwertung der Gesundheitsberufe blieb aber aus.

In einigen Kliniken erklärten die Verdi-Aktiven, als nächstes die Forderung nach Tarifverträgen für mehr Personal und Entlastung angehen zu wollen. Das große Vorbild: Die Belegschaften der Berliner Krankenhausträger Charité und Vivantes sowie ihrer Tochterfirmen, die mitten in der Pandemie Entlastungstarifverträge und Entgelterhöhungen in den Tochtergesellschaften erkämpften. Dafür waren bei Charité und Vivantes 30 bzw. 35 Streiktage, bei den Töchtern sogar 50 Arbeitskampftage nötig. So setzten sich die Streikenden gegen enorme Widerstände der Klinikleitungen und von Teilen der Landespolitik durch. Seither dürfte klar sein: Kämpfen in der Pandemie – das geht!