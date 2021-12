Hessen: Drohnen über Gefängnissen abwehren

Wiesbaden. Hessen will künftig Drohnen bei illegalen Flügen über Gefängnissen besser aufspüren. Es sei ein Pilotprojekt »Drohnendetektion« in Planung, teilte ein Sprecher des Justizministeriums in Wiesbaden auf dpa-Anfrage laut Bericht vom Sonntag mit. In dem Bundesland habe es zwar nur vereinzelt den Verdacht gegeben, dass eine Drohne eine Justizvollzugsanstalt überflogen hat. Dennoch geht von den Maschinen »zumindest abstrakt eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit« der Gefängnisse aus. Die Landesjustizminister hatten sich Mitte November in Berlin darauf verständigt, den Bund zu bitten, sich für eine EU-weite Lösung einzusetzen. Befürchtet wird, dass mit Drohnen verbotene Gegenstände in die Gefängnisse gelangen. (dpa/jW)