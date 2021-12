Bund ­gewährt sich ­Aufschub

Hannibal Hanschke/REUTERS Am Drücker: Impfzentren und Arztpraxen arbeiten unter Hochdruck auch an Wochenenden und Feiertagen (Berlin, 27.11.2021)

Die vor einem Jahr offiziell gestartete Coronaimpfkampagne wird ihre entscheidende Zielmarke nicht wie geplant bis zum Jahresende erreichen. Die Bundesregierung aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP setzt nun darauf, dass »möglichst« bis Ende Januar 80 Prozent der Gesamtbevölkerung sich gegen das Coronavirus haben impfen lassen, wie ein Regierungssprecher Bild am Sonntag sagte. Bislang gelten nur 74 Prozent der Bevölkerung als erstimmunisiert. Die fehlenden rund 5,3 Millionen Erstimpfungen dürften nach derzeitigem Stand kaum bis zum 7. Januar verabreicht worden sein. Dann soll die Ministerpräsidentenkonferenz das nächste Mal zusammenkommen und über die Coronapolitik von Bund und Ländern beraten.

Immerhin wurde die Zielmarke von 30 Millionen Impfungen am Sonntag erreicht, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) der Deutschen Presseagentur sagte. »Wir haben jetzt ein wichtiges Zwischenziel erreicht. Darauf können wir alle stolz sein.« So hofft man in Berlin wohl auch darauf, dass nach dem Jahreswechsel ein Ansturm von Menschen auf die Impfstellen einsetzt, die sich die dritte Auffrischungsspritze geben lassen wollen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen geht der Hausärzteverband Nordrhein von einer entsprechend hohen Nachfrage aus. Allerdings müsse der Impfstoff dafür auch zuverlässig an die Praxen ausgeliefert werden, gab Verbandschef Oliver Funken gegenüber der Rheinischen Post laut Vorabmeldung vom Sonntag zu bedenken. Erst vor wenigen Tagen hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung angepasst und empfiehlt Erwachsenen die Drittimpfung gegen SARS-Cov-19 bereits drei Monate nach »Abschluss der Grundimmunisierung«, zuvor waren es sechs Monate. Eine Stiko-Empfehlung der Auffrischungsimpfung für Jugendliche steht noch aus.

Zusätzlich zum staatlichen Missmanagement – Verunsicherung der Bevölkerung durch die Debatte um den britischen Impfstoff Astra-Zeneca, Lieferengpässe bei Biontech/Pfizer und Moderna, stockende Verteilung von Dosen an zwischenzeitlich teils geschlossene Impfstellen – haben auch die sich radikalisierenden Impfgegner ihren Anteil an der stockenden Impfkampagne. Ihnen gegenüber gab sich am Sonntag Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) allerdings betont verständnisvoll. »Wenn wir in einer Stadt mit fast zwei Millionen Menschen über solche Fragen diskutieren, können wir nicht erwarten, dass 100 Prozent der Menschen überzeugt sind«, sagte er am Sonntag der dpa und suggerierte, es handle sich bloß um Proteste von Bürgen, die noch nicht durch gute Argumente überzeugt werden konnten. In Hamburg hatte am Sonnabend vor dem vierten Advent die bis dahin größte Demonstration gegen die staatlichen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus stattgefunden, 11.500 Menschen schlossen sich an.

»Ich denke nicht, dass es sich bei den Demonstranten um von Extremisten instrumentalisierte Personen handelt«, sagte Tschentscher der dpa. Hamburgs Verfassungsschutzpräsident, der des handfesten antifaschistischen Engagements unverdächtige Torsten Voß, zeigte dagegen Ansätze erster Bedenken. »Die Demonstrationen bieten definitiv Andockstellen, und eine solche Entwicklung birgt immer die Gefahr einer Radikalisierung bis hin zu Militanz«, so Voß gegenüber Welt am Sonntag. Daraus leite die Behörde ihren nächsten Arbeitsauftrag ab, bei den Aufmärschen selbst verstärkt mitzumischen: Die »Aufklärung« der »extremistischen Querdenker-Szene« sowie der »Szene der verfassungsfeindlichen Delegitimierer«, Amtsdeutsch für sogenannte Reichsbürger und »Selbstverwalter«, werde Voß zufolge »ein wichtiger Schwerpunkt« sein.