Äthiopien: Vorerst kein Einmarsch in Tigray

Nairobi. Die äthiopische Armee soll nach dem Rückzug der Miliz TPLF vorerst nicht in die Provinz Tigray einmarschieren. Das erklärte die Regierung am Freitag auf Twitter. Demnach hat die Armee die von der TPLF aufgegebenen Gebiete in den Regionen Amhara und Afar im Norden des Landes gesichert. Am Montag hatte die Miliz ihren Rückzug in die Region Tigray verkündet – laut Regierung, um ihre militärischen Niederlagen zu vertuschen. (AFP/jW)