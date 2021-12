Rekordgeschäft zum Abschied

Sina Schuldt/dpa Ägypten aufrüsten: Ein Kriegsschiff von Thyssen-Krupp in der Bremerhavener Werft (27.4.2021)

In den letzten neun Tagen ihrer Amtszeit hat die abgewählte Bundesregierung von CDU/CSU und SPD noch Rüstungsexporte für 4,91 Milliarden Euro genehmigt. Das geht aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (Die Linke) hervor, wie die dpa am Sonnabend berichtete. Der Löwenanteil entfiel demnach mit 4,16 Milliarden Euro auf Kriegswaffen und Rüstungsgüter, die an Ägypten geliefert wurden. Das Land steht wegen Menschenrechtsverletzungen und seiner Verwicklung in die Kriege im Jemen und in Libyen in der Kritik. Mit den in letzter Minute genehmigten Exporten steigt der Gesamtumfang der Rüstungsexporterlaubnisse im laufenden Jahr auf den Rekordwert von 9,043 Milliarden Euro. Der bisherige Höchstwert war 2019 mit 8,015 Milliarden Euro erreicht worden.

Bereits Mitte Dezember war bekanntgeworden, dass die Regierung nur wenige Tage vor der Amtsübergabe von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an Olaf Scholz (SPD) noch den Verkauf von drei Fregatten des Unternehmens Thyssen-Krupp Marine Systems und 16 Luftabwehrsystemen des Konzerns Diehl Defence nach Ägypten genehmigt hatte. Die Regierung war zum Zeitpunkt der Genehmigung nur noch geschäftsführend im Amt. Es ist gängige Praxis, dass in dieser Phase keine weitreichenden Entscheidungen mehr getroffen werden. Als Mitglied des Bundessicherheitsrates hatte der heutige Bundeskanzler Scholz die Entscheidung mitgetragen.

Scholz habe sich »ein wahres Gaunerstück geleistet und eindrücklich demonstriert, wie folgenlos die Kritik der SPD an skrupellosen Waffenexporten gerade an Diktaturen und autoritäre Regime letztlich bleibt«, sagte Dagdelen der dpa. Für die Ampelregierung von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP sei das eine »schwere Hypothek«. Die Bundesregierung hatte sich eine »restriktive« Rüstungsexportpolitik auf die Fahnen geschrieben. Die Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock bekräftigte dies am Wochenende. »Wir haben als Koalition deutlich gemacht, dass wir die Rüstungsexportpolitik der vergangenen Jahre auf den Prüfstand stellen«, sagte sie der dpa.