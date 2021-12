Kalte Füße bei der NATO

Ints Kalnins/REUTERS Die nächste Abkühlung für die kalten Krieger: Dem Westen droht ein neuer »Sputnik-Moment«

Ein Vertreter der »Kriegspartei« in den USA fordert eine Verschärfung der westlichen Sanktionspolitik gegen Russland. Der ehemalige US-Sonderbeauftragte für die Ukraine, Kurt Volker, schrieb in einem Beitrag für den Thinktank CEPA, bisher hätten die westlichen Sanktionen daran gekrankt, dass sie immer erst verhängt worden seien, nachdem »Russland etwas Böses getan« und damit Fakten geschaffen habe. Diese Reihenfolge müsse umgekehrt werden: Der Westen müsse Russland zunächst sanktionieren und davon erst wieder absehen, wenn Moskau nachgegeben habe und »keine erpresserischen Forderungen mehr stelle«. Die jetzigen russischen Vorschläge seien von vornherein unrealistisch, weil der Westen nicht darauf eingehen könne, etwa die NATO-Osterweiterung zurückzunehmen. Wenn Russland dies trotzdem fordere, sehe das so aus, als suche Präsident Wladimir Putin einen Vorwand, um die Ukraine anzugreifen.

Volkers Intervention kam, nachdem auf verschiedenen Ebenen neue Gespräche zwischen Russland und dem kollektiven Westen angekündigt worden waren. So wollen die USA Anfang Januar Gespräche mit Moskau führen, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte eine Einladung zur ersten Sitzung des NATO-Russland-Rates nach mehr als zweieinhalb Jahren an, und der außenpolitische Chefberater von Bundeskanzler Olaf Scholz, Jens Plötner, will Anfang Januar seinen russischen Kollegen Dmitri Kosak treffen. In der Ukraine drohte Sicherheitsratschef Oleksij Danilow damit, eventuelle russisch-US-amerikanische Vereinbarungen über die Sicherheit in Osteuropa zu sabotieren: Solche Vereinbarungen seien »nicht durchsetzbar« ohne die Zustimmung »der Ukrainer«. Danilow sagte aber auch, er sehe gegenwärtig keine »kritische Kräftekonzentration« Russlands an der Grenze zur Ukraine.

Von den mutmaßlich knapp 100.000 russischen Soldaten im Grenzgebiet wurden vor den Weihnachtstagen etwa 10.000 in ihre Kasernen zurückverlegt. Es handle sich um das planmäßige Ende geplanter Manöver, teilte das Moskauer Verteidigungsministerium am Samstag mit. Parallel hatte Putin erklärt, sein Land habe mehrere Hyperschallraketen des Typs »Zirkon« gleichzeitig erfolgreich getestet. Die »Zirkon« ist eine schiffsgestützte Rakete, die bis zur fünffachen Schallgeschwindigkeit erreichen und auch während des Flugs noch manövriert werden kann. Das macht es für Abwehrsysteme aller Art schwerer, sie zu berechnen und abzufangen.

US-Militärs sind derweilen beunruhigt über den offenbar ebenfalls erfolgreichen Test einer chinesischen Hyperschallrakete. US-Generalstabschef Mark Milley sagte auf Bloomberg TV, er fürchte, dass damit für die USA ein neuer »Sputnik-Moment« eingetreten sein könnte. Wenn sich die Meldungen aus China bestätigen sollten, würde dies bedeuten, dass Russland und China solche Waffen haben, die USA aber nicht. Mit »Sputnik-Moment« wurde der vorübergehende raketentechnische Vorsprung der Sowjetunion bezeichnet, nachdem sie 1957 den ersten künstlichen Satelliten in den Weltraum geschossen hatte. Ein jahrzehntelanges Wettrüsten hatte sich dem angeschlossen. Bei seiner Jahrespressekonferenz am letzten Donnerstag hatte Wladimir Putin eingeräumt, dass die USA »irgendwann« ebenfalls Hyperschallwaffen besitzen würden. Es komme darauf an, dass Russland seine Systeme bis dahin weiterentwickelt habe.