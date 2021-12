Hiroshima, mon amour

Janus Films and Sideshow via AP Stoisch verkörpert sie die archetypische Liebe des Kinos zum Autofahren: Toko Miura als Chauffeurin Misaki

Wohl kaum ein Film hat in diesem Jahr so viel enthusiastisches Kritikerlob bekommen wie das Drama »Drive My Car« des japanischen Regisseurs Ryusuke Hamaguchi. In Cannes gewann der dreistündige Film, der eine Kurzgeschichte von Haruki Murakami für die Leinwand adaptiert, den Preis für das beste Drehbuch, und im März wird er ins Rennen um den Oscar für den besten internationalen Film geschickt. »Drive My Car« beschäftigt sich mit dem Ineinanderfließen von Realität und Fiktion, Vertrauen und Verrat, Liebe und Verlust. Eines der großen Verdienste des Films ist es, dran zu erinnern, dass in diesen Gegensätzen die Grenzen nicht immer so ganz klar sind. Nicht, weil Buch oder Regie es so postulieren, sondern weil die Figuren so glaubwürdig damit ringen, dass noch in ihren kleinsten Gesten existentielle Fragen stecken.

Das gilt insbesondere für die Hauptfigur, den melancholischen Bühnenschauspieler und -regisseur Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima), den wir zunächst über die Beziehung zu seiner Ehefrau, die Drehbuchautorin Oto (Reika Kiri­shima), kennenlernen. Dass beide eine tragische Vorgeschichte verbindet – ihre gemeinsame Tochter starb im Alter von vier Jahren an einer Lungenentzündung – erfahren wir erst sehr viel später. Zunächst sehen wir nur, wie Kafuku, statt ein Flugzeug zu besteigen, unerwartet zurück nach Hause fährt und dort sieht, wie Oto mit einem Liebhaber schläft. Diese Entdeckung führt jedoch zu keinem emotionalen Ausbruch. Statt dessen zieht sich der Ehemann diskret zurück und checkt lieber im Flughafenhotel ein. Da diese ohnehin in aller Welt gleich aussehen, ist es ein leichtes, beim späteren Videochat mit seiner Frau so zu tun, als wäre er wie geplant an seinem Reiseziel angekommen.

Dieser stille Versuch, Widersprüche und Verletzungen des Alltags nicht nur auszuhalten, sondern zu verbergen, setzt auch den Tonfall für den weiteren Verlauf des Films. Als Oto plötzlich an einer Hirnblutung stirbt, sehen wir keine Tränen, sondern erleben mit, wie Kafuku leise darum ringt, sein altes Leben weiterzuführen.

In einem Zeitsprung von zwei Jahren überbrückt der Film die Phase der unmittelbaren Trauer, allerdings bleibt die Stimme von Oto weiterhin gegenwärtig. Hat sie ihrem Mann doch immer die Theaterrollen eingesprochen, die dieser im Auto auf Kassette abspielt, wobei er in den passgerechten Pausen seine eigenen Dialoge übt. So lebt sie als entkörperlichte Stimme weiter und begleitet Kafuku auf seinen nächtlichen Fahrten durch Hiroshima – die Stadt, deren heutiges Erscheinungsbild das historische Leid der ersten Atombombenabwürfe überlagert, das in den Straßen und Gebäuden nach wie vor präsent ist.

Wie die Gegenwart die Vergangenheit überschreibt, wie sehr sie dazu in der Lage ist und wie sehr nicht, ist die große offene Frage von »Drive My Car«. Für die Dauer seines Engagements – die Inszenierung einer multilingualen Version von Tschechows »Onkel Wanja« – wird Kafuku wider Willen eine Fahrerin zugeteilt, und für die nächsten zwei Filmstunden sind beide damit beschäftigt, zu verbergen, was sie im Inneren so umtreibt. Dass und wie das Geheime trotz aller Bemühungen, sich an Alltagsrituale zu klammern, an die Oberfläche drängt, inszeniert der Regisseur in einem ständigen Gleichgewicht aus introvertiertem Minimalismus und epischem Drama. Hamaguchis Regie lässt im Grunde dieselbe Diskretion walten, mit der Kafuku sich zu Anfang zurückzieht. Hier wie dort dauert es eine Weile, bis man als Zuschauer versteht, dass dabei eine tiefere Form von Liebe im Spiel ist, die jede andere Gefühlsregung übertrifft.

Dass die Welt des Theaters den Gefühlen als Allegorie und Katalysator dient, kennt man so auch aus Filmen von Louis Malle oder John Cassavetes. Die heimliche Heldin in »Drive My Car« ist aber die großartig stoische Chauffeurin Misaki (Toko Miura), die der archetypischen Liebe des Kinos zum Autofahren, wie sie Steve McQueen in »Bullitt« (Peter Yates, 1968), Gary Lockwood in Jacques Demys »Model Shop« (1969) oder auch Brad Pitt in »Once Upon a Time in … Hollywood« (Quentin Tarantino, 2019) verkörpern, ihr eigenes Denkmal setzt. Ein Held des Films ist auch Kafukus roter Saab 900 Turbo. Nicht umsonst ein Modell, das wie die Audiokassette noch dem analogen Zeitalter entstammt. Lange wurden Zigaretten im Kino nicht mehr mit solcher Inbrunst angezündet wie hier. Wenn die Zigaretten dann, vom Raucher aus dem Schiebedach gereckt, vor dem Nachthimmel von Hiroshima glühen, ist dies ein Bild für die (nostalgische) Kinoewigkeit.