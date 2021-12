Fracht bleibt liegen

Sebastian Christoph Gollnow/dpa Standhaft: Wisag-Beschäftigte am Mittwoch auf ihrem Streikposten

Aus Sicht der Gewerkschaft wurde das Streikziel erreicht. In Hessen haben am Mittwoch rund 250 Beschäftigte der Abfertigung am Flughafen Frankfurt die Arbeit niedergelegt. Sie folgten damit dem Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zum zweiten Warnstreik im Tarifkampf beim Abfertigungsunternehmen Wisag. Die Zahl der Streikenden entspreche ungefähr der Größe einer üblichen Schicht, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Mathias Venema am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt. Insgesamt sind bei Wisag rund 600 Menschen beschäftigt.

Der Ausstand begann gegen 4.30 Uhr und sollte noch bis 23.59 Uhr andauern. Wisag ist für rund 15 Prozent des Aufkommens am Flughafen Frankfurt zuständig und fertigt Maschinen vieler Linien abseits der Lufthansa ab. Laut einer Wisag-Sprecherin wurden am Mittwoch rund 40 Flüge in Absprache mit den Airlines gestrichen, während 32 Verbindungen mit Hilfe eines Notdienstes abgefertigt werden sollten. Dabei setzte das Unternehmen laut Gewerkschaftsangaben Angestellte aus seiner Frankfurter Zentrale sowie aus Leipzig und Berlin als Streikbrecher ein.

Anders als Ende Oktober beim ersten Warnstreik in dem Tarifkampf waren dieses Mal auch die Beschäftigten des sogenannten Topkunden-Service, der Personen direkt zu auf der Rollbahn wartenden Maschinen chauffiert, zum Arbeitskampf aufgerufen. Die Stimmung der Streikenden sei trotz Kälte sehr gut gewesen, berichtete Gewerkschafter Venema gegenüber jW. Nach anderthalb Jahren Kurzarbeit und ohne Lohnerhöhung seit 2019 fordert Verdi von Wisag eine um zweieinhalb Stunden verkürzte Arbeitszeit von 37,5 Stunden pro Woche – bei vollem Lohnausgleich. Außerdem soll eine Tabellenerhöhung von mindestens 90 Euro ab 2022 erfolgen, auch wegen steigender Lebenshaltungskosten. Eine Coronaprämie, wie sie in anderen Bereichen der kritischen Infrastruktur gezahlt worden war, verweigere Wisag bis heute, sagte Venema.

»Die Forderungen sind mehr als legitim«, stellte die Landtagsabgeordnete Christiane Böhm (Die Linke) in einer Mitteilung vom Mittwoch klar. Politisch stehe dieser Streik auch im Kontext der Privatisierungslogik am Frankfurter Flughafen. In dem »politisch gewollten Dumpingwettbewerb« müssten sich die Beschäftigten »gegen immer neue Angriffe auf ihre Arbeitsbedingungen« wehren, so Böhm. Die Verhandlungen sollen im Januar fortgesetzt werden.