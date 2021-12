Messenger als Sammelbecken

C. Hardt/Future Image/imago images Die Betreiber kommen bislang nur Forderungen von Google und Apple nach (Symbolbild, 1.6.2020)

Gewalt- und Mordaufrufe gegen hochrangige Politikerinnen und Politiker haben Bund und Ländern einen neuen Vorwand geliefert, um gegen den Messengerdienst Telegram vorzugehen – und sich dabei als engagierte Nazigegner zu inszenieren. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sprach sich gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben) für ein gemeinsames europäisches Vorgehen gegen den offiziell in Dubai sitzenden Betreiber aus. Dies mache »mehr Eindruck, als wenn das jedes Land allein versucht«. Da Nutzerinnen und Nutzer öffentliche Kanäle und Chatgruppen erstellen können, diene Telegram nicht nur der Individualkommunikation, erklärte der Minister. Es handele sich um ein soziales Netzwerk, weshalb der Dienst unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz falle.

Immerhin scheint Buschmann klar zu sein, dass das bloße Löschen von Kanälen, in denen Faschisten sich organisieren und neue Mitglieder rekrutieren, die Neonazis selbst nicht aus der Welt schafft. »Wir dürfen uns aber nicht der Illusion hingeben, dass wir Hass und Hetze beenden, wenn wir gegen Telegram alle Regeln durchsetzen. Radikale werden sich neue Wege und Plattformen suchen«, sagte der Justizminister den Funke-Zeitungen. Wichtig sei daher, »dass wir besser verstehen, wie und warum sich Menschen im Netz radikalisieren«. Ungeachtet jahrzehntelanger Aufklärungsarbeit durch antifaschistische Projekte will Buschmann »mehrere Forschungsaufträge dazu vergeben«. »Wir wissen noch zuwenig darüber«, sagte der FDP-Politiker.

Das jüngste Ergebnis eines solchen vom Ministerium geförderten Projektes war am Freitag unter dem Titel »Stützpfeiler Telegram. Wie Rechtsextreme und Verschwörungsideolog:innen auf Telegram ihre Infrastruktur ausbauen« veröffentlicht worden. Demnach ergab die jüngste Analyse des privaten Institute for Strategic Dialogue (ISD), dass Faschisten auf Sperren und Löschungen durch Facebook oder Youtube reagieren. Telegram sei für sie zum Sammelbecken geworden.

Die Autorinnen und Autoren erfassten nach eigenen Angaben sämtliche veröffentlichten Beiträge in 238 ausgewählten Kanälen von »Rechtsextremen, Rechtsradikalen, Verschwörungsideolog:innen, Reichsbürger:innen/Souveränist:innen, Medienoutlets und AfD-Accounts« im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 12. September 2021. Aus den Beiträgen seien schließlich mehr als 370.000 Internetlinks extrahiert worden, um herauszufinden, welche Onlinemedien und -akteure am häufigsten in den beobachteten Telegram-Kanälen weiterverbreitet worden waren.

Das am Freitag vorgelegte Ergebnis gibt einen anschaulichen Eindruck davon, wo Anhänger dieser Szenen außerhalb von Telegram am ehesten ihre Propagandainhalte konsumieren bzw. plazieren. Die Studie stellt unter anderem fest, dass sogenannte Poweruser als besonders rege Einzelakteure eine bedeutende Rolle in den rechten Telegram-Netzwerken spielen. Als umfangreiche Datensammlung mag diese Untersuchung für Antifaschistinnen und Antifaschisten durchaus interessant sein. Eine qualitative antifaschistische Analyse der herrschenden Verhältnisse können solche Erhebungen jedoch höchstens ergänzen.