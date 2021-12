Im Konkurrenzkampf

Ales Zapotocky/CTK Photo/imago images Viele Rassisten und Neonazis scheinen die bürgerlich auftretende AfD bei Wahlen zu bevorzugen (Elsnigk, 3.6.2021)

Auch das zu Ende gehende Jahr ist für faschistische Splitterparteien wie die NPD, »Die Rechte« und »Der III. Weg« weitestgehend ohne bemerkenswerte Erfolge verlaufen. Alle drei Parteien eint, vor allem aufgrund von anhaltenden Wahlerfolgen der AfD an politischem Einfluss zu verlieren. Allen voran der NPD dürfte es kaum mehr gelingen, sich noch von dem seit Jahren anhaltenden Mitgliederverlust, politischen Streitigkeiten und Finanzquerelen zu erholen. Erst im November gestand der amtierende NPD-Bundesvorsitzende Frank Franz in einem bemerkenswert offenen Onlinegespräch mit Michael Brück, nunmehr in Sachsen aktiver Neonazi und ehemaliges Dortmunder »Die Rechte«-Ratsmitglied, dass es um die Zukunftsperspektiven der Parteien rechts der AfD schlecht bestellt sei.

Das zeigt sich auch anhand der Wahlergebnisse der Neonaziparteien bei der Bundestagswahl vom 26. September. Während die AfD den Wiedereinzug in den Bundestag trotz leichter Verluste mit 10,3 Prozent mühelos meisterte, blieben NPD und »Der III. Weg« weit abgeschlagen auf den letzten Plätzen in der Rangfolge der Kleinstparteien. Die NPD, mittlerweile in kaum mehr einem Bundesland mit aktionsfähigen Strukturen präsent, verlor im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 nochmal 0,2 Prozentpunkte und konnte einzig 64.574 Zweitstimmen (0,1 Prozent der Stimmen) auf sich vereinen.

Noch schlechter war es um das Wahlergebnis des »III. Wegs« bestellt. So erzielte die faschistische Kleinstpartei einzig 7.832 Stimmen (0,0 Prozent). »Die Rechte« war erst gar nicht zur Bundestagswahl angetreten, befindet sich jedoch mittlerweile auch im Krisenmodus. Während die Partei, die sich 2012 nach dem Verbot der militanten »Kameradschaften« namens »Nationaler Widerstand Dortmund« und »Kameradschaft Aachener Land« unter dem Schutz des Parteiengesetzes als »Die Rechte« neu formierte, einst vor allem im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld über eine Hochburg verfügte, blieben wahlpolitische Erfolge in diesem Jahr aus. Eine Reihe von Kadern der Splitterpartei musste sich vor Gericht verantworten oder saß in Haft, was den Handlungsspielraum der Neonazis noch weiter beschränkte. Auch kam es zu personellen Querelen und Ende des letzten Jahres zum Umzug von Michael Brück von Dortmund nach Chemnitz. Brück, der bis dahin als einer der Führungskader der Dortmunder Neonaziszene war und nunmehr im Umfeld der separatistisch-faschistischen »Freie Sachsen« aktiv ist, bemüht sich aktuell – nicht ganz ohne Erfolg –, die Bevölkerung des Freistaates gegen die staatlichen Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie aufzuwiegeln.

Seine braunen Dortmunder Gesinnungsfreunde hoffen unterdessen auf einen Erfolg bei der im Mai des kommenden Jahres stattfindenden nordrhein-westfälischen Landtagswahl, der jedoch als ausgeschlossen gilt. Vielmehr ist es so, dass »Der III. Weg« zunehmend versucht, sich auch in NRW auszubreiten und somit zunehmend als Konkurrenz zu »Die Rechte« in Erscheinung zu treten. Vor allem im Raum Siegen sind die Anhänger der als besonders militant geltenden Splitterpartei im bevölkerungsreichsten Bundesland aktiv, stoßen jedoch selbst im ländlichen Raum kontinuierlich auf den Widerstand von Antifaschistinnen und Antifaschisten. Die NPD ist in NRW hingegen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden und kaum mehr handlungsfähig.

Neben der gegenseitigen Konkurrenz im Parteienspektrum ist außerdem zu beobachten, dass es zunehmend anlassbezogen zu Formierungen von Neonazis und Rassisten kommt, die mal gegen die Aufnahme von Geflüchteten und Migranten oder mal gegen die staatlichen Coronamaßnahmen auf die Straße gehen, wo sie den Schulterschluss mit frustrierten Kleinbürgern und rechtsoffenen Esoterikern suchen, die mit den traditionellen faschistischen Parteien mindestens fremdeln.

»In NRW beobachten wir seit geraumer Zeit einen Einflussverlust der traditionellen Parteistrukturen am rechten Rand. Diese Entwicklung geht mit der auf Bundesebene einher«, konstatierte Christian Baumann, Sprecher des antifaschistischen Bündnisses »Essen stellt sich quer!«, gegenüber junge Welt. Das Bündnis hatte sich in den vergangenen Jahren vor allem gegen nicht in Parteien organisierte Faschisten aus den Reihen der »Steeler Jungs«, der »Bruderschaft Deutschland« und dem rechten Rockermilieu engagiert. Zwar habe es vereinzelt Versuche von NPD- und »Die Rechte«-Anhängern gegeben, durch die Teilnahme an Aufmärschen Einfluss auf die Parteifreien zu nehmen und so Mitglieder zu rekrutieren, diese seien jedoch am Ende nicht von Erfolg gekrönt gewesen, berichtete Baumann am Dienstag auf jW-Anfrage.

Der Einfluss der faschistischen Kleinstparteien schwindet. Das ist jedoch kein Grund zur Entwarnung. Allen strukturellen und tagespolitischen Schwierigkeiten zum Trotz versuchen außerparteiliche Neonazigruppierungen stets, von (klein-)bürgerlichem Protestpotential zu profitieren. So ist keineswegs ausgeschlossen, dass es der extremen Rechten vor allem aufgrund ihrer Aktivitäten bei den Anticoronaversammlungen von reaktionären Impfgegnern, Evangelikalen sowie Anhängern von Verschwörungsmythen und Wahnvorstellungen gelingt, sich deutlich handlungsfähiger als bisher aufzustellen.