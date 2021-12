»Verrat gemeinsamer Ideale«

Kacper Pempel/REUTERS Lange her: Solidarnosc demonstriert gegen die Pläne der Regierung, das Rentenalter zu erhöhen (Warschau, 26.3.2012)

Fünf französische Gewerkschaften haben beim Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) den Ausschluss der polnischen Gewerkschaft Solidarnosc aus dem Dachverband gefordert. In einem vergangene Woche bekanntgewordenen offenen Brief werfen sie der polnischen Organisation vor, in der französischsprachigen Onlineausgabe ihrer Wochenzeitschrift Tygodnik Solidarnosc Propaganda für gleich zwei rechte bis faschistische französische Politiker betrieben zu haben. Es geht um die Vorsitzende der »Nationalen Vereinigung«, Marine Le Pen, und den Journalisten Eric Zemmour, der sich noch rassistischer gibt als Le Pen und ebenfalls bei den französischen Präsidentschaftswahlen im April kandidieren will. Zemmour, lange Zeit Kolumnist der konservativen Pariser Tageszeitung Le Figaro, hat vor kurzem vor 20.000 Anhängern eine Bewegung namens »Reconquête!« (Rückeroberung) gegründet, die vor allem gegen die »Islamisierung« Frankreichs vorgehen will. Der Parteiname knüpft an die »reconquista« in Spanien an, die »Rückgewinnung« des Landes durch die katholischen Monarchen im Mittelalter nach langer arabischer Herrschaft auf der iberischen Halbinsel.

Die Vorwürfe der französischen Gewerkschaften beziehen sich einerseits darauf, dass die Artikel auf der polnischen Gewerkschaftsseite gegen das Prinzip der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten anderer Länder und insbesondere deren Wahlkämpfe verstießen; andererseits beklagen sie sich, dass Solidarnosc durch diese Publikationen die »gemeinsamen Ideale« verrate, aus denen heraus die französischen Kollegen Solidarnosc in den 1980er Jahren und vor allem während des Kriegszustands in ihrem »Kampf gegen den Autoritarismus« unterstützt hätten.

Bemerkenswert daran ist einerseits, dass dieser Appell auch von der ehemals kommunistischen CGT unterzeichnet wurde, und zweitens das unverhohlene Bekenntnis der Autoren dazu, dass sie seinerzeit zugunsten der Solidarnosc genau das getan haben, was sie jetzt der polnischen Gewerkschaft ihnen gegenüber vorwerfen: Einmischung in innere Angelegenheiten. Insofern ist der Ausschlussantrag in erster Linie ein Dokument fortgeschrittener Begriffslosigkeit in der französischen Gewerkschaftsbewegung.

Andererseits bedeutet diese Mischung von Dummheit und Heuchelei nicht, dass die Vorwürfe gegen Solidarnosc nicht inhaltlich zuträfen. Tatsächlich ist die Solidarnosc heute vor allem der Transmissionsriemen der polnischen Rechtsregierung in die abhängig beschäftigte Bevölkerung mit der politischen Aufgabe, dieses Segment der Gesellschaft bei der Stange zu halten. Als Gewerkschaft ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst und der rund zehn Millionen Mitglieder, die sie 1980 hatte. Nach 1989 nickte die Gewerkschaft die mit dem Systemwechsel verbundenen sozialen Härten überwiegend als nationale Notwendigkeiten für die Entstehung des »freien Polens« ab und musste dafür mit einem enormen Mitgliederschwund und ihrer organisationspolitischen Marginalisierung bezahlen. Heute wird die Zahl ihrer Angehörigen mit etwa 500.000 angegeben.

Vertreten ist Solidarnosc vor allem im nach wie vor staatlichen Sektor der polnischen Wirtschaft, vom Bergbau über Energiegewinnung, Post und Eisenbahn bis zum öffentlichen Dienst. Dort macht sie aus ihrer Parteinahme für die Regierung der PiS-Partei keinerlei Hehl und betätigt sich regelmäßig als Streikbrecherin, wenn Beschäftigte des öffentlichen Dienstes Tarif- oder Sozialkonflikte auszukämpfen versuchen. So zu beobachten beim Lehrerstreik im Frühjahr 2019 und bei den regelmäßigen Protesten im öffentlichen Gesundheitswesen. In beiden Branchen hatte die Solidarnosc die Streikenden nicht nur nicht unterstützt, sondern war ihnen offen in den Rücken gefallen, als es ihr nicht gelang, die Bewegungen zu kontrollieren. Wo Solidarnosc in der »freien Wirtschaft« gewerkschaftliche Konkurrenz hat – etwa beim VW-Konzern oder in den Auslieferungslagern von Amazon –, beschweren sich linke Gewerkschafter immer wieder über den sozialpartnerschaftlichen Kurs der Solidarnosc, die, so der Vorwurf, sich durch Freistellungen für ihre Funktionäre von der Gegenseite habe kaufen lassen.

Mit ihrer Nähe zur PiS übernimmt die Solidarnosc, abgesehen von dem ausgeprägten Klerikalismus, der sie seit ihrer Gründung prägt, auch große Teile der aktuellen Parteiideologie. So wurde in dem jetzt von französischer Seite kritisierten Artikel von Tygodnik Solidarnosc Eric Zemmour dafür gelobt, dass er die »Ideologie der Political Correctness« sowie den »Genderwahn« bekämpfe und sich für ein Europa der Nationen und der Nationalstaaten einsetze. Und das inkriminierte Wohlfühlinterview des Gewerkschaftsorgans mit Marine Le Pen fand am Rande eines Treffens europäischer Rechtsparteien statt, das die polnische Regierung im November in Warschau organisiert hat und auf dem Le Pen neben Viktor Orbán prominenteste Teilnehmerin war.

Ob es tatsächlich zum Rauswurf der Solidarnosc aus dem EGB kommt, ist offen. Der Dachverband bestätigte nur den Eingang des Antrags und kündigte an, nun mit allen beteiligten Seiten zu sprechen.