Ausschluss per Verordnung

Jens Büttner/dpa-Zentralbild Im Gegensatz zu Arbeitsagenturen herrscht an Jobcentern die 3G-Regel vor. Aber nicht überall, wie hier in Rostock

Die sogenannten 2G- und 3G-Regeln schließen Menschen aus. Erst letzten Donnerstag kippte das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg die 2G-Regel für den Einzelhandel in Niedersachsen mit der Begründung, die Maßnahme sei zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar. Zwei Tage zuvor schaffte der Berliner Senat die allgemeine 3G-Regel auf Bahnhöfen wieder ab. Nach Kritik an den Konsequenzen dieser Regelung für Obdachlose dürfen Betreiber von Bahnhöfen seit Sonnabend »Verkehrsflächen in Bahnhöfen und an Bahnsteigen zum Aufenthalt für obdachlose Menschen ohne 3G-Bedingung ausweisen, sofern die Einhaltung des Mindestabstandes und der Maskenpflicht gewährleistet werden kann«, wie die Senatskanzlei am 14. Dezember erklärte.

Am selben Tag kritisierte der Bremer Landesverband von Die Linke die 3G-Regel im öffentlichen Nahverkehr und fehlende Testmöglichkeiten. Voraussetzung für die kostenlosen Bürgertests sei die Vorlage eines Personalausweises in den Testzentren, hieß es in einer Mitteilung. Viele Wohnungs- oder Obdachlose haben aber keinen. »Ohne Impfnachweis oder täglichen Testnachweis können sie somit auch das Angebot« der Bremer Straßenbahn AG (BSAG), »im Winter kostenlos mitzufahren, nicht nutzen«, erklärte Landessprecherin Cornelia Barth. Auch wer am Sonntag oder in Frühschicht arbeitet, werde »kaum ein Testzentrum finden, das ihm den Weg zum ÖPNV freimacht, wenn er nicht geimpft ist«. Die Linke ruft alle auf, sich impfen zu lassen, aber sie lehnt Maßnahmen ab, »die für die einen kein Thema sind, weil sie ein Auto haben oder Taxi fahren, und für die anderen unerfüllbar sind«.

Bisher weitgehend unhinterfragt sind die 2G-Regeln in Arbeitsagenturen und einigen Jobcentern. Erwerbslose und Arbeitsuchende dürfen die Ämter seit dem 25. November nur betreten, wenn sie nachweislich gegen das Coronavirus geimpft oder von Covid-19 genesen sind – während am Arbeitsplatz die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) gilt. Auf Anfrage erklärte die Pressestelle der Bundesagentur für Arbeit: »Für unsere Kolleginnen und Kollegen setzen wir die geltenden Regeln des Gesetzgebers um, also 3G. Für die persönliche Beratung unserer Kundinnen und Kunden setzen wir zum Schutz aller auf 2G. Auch deshalb könnten die Häuser geöffnet bleiben.« Und ganz »wichtig«, so Pressesprecher Christian Weinert gegenüber jW: »Wir schicken niemanden weg!« Es gebe in den Häusern »Notfallschalter, an denen alle Kundinnen und Kunden eine Kurzberatung wahrnehmen« könnten. Außerdem würden alle »auch telefonisch oder über Videotelefonie« beraten. Das habe seit Beginn der Pandemie »gut funktioniert« und werde auch von »unseren Kundinnen und Kunden gerne genutzt«.

Das nachzuprüfen ist nicht so leicht. Eine stichprobenartige jW-Anfrage bei der Arbeitsagentur Berlin-Brandenburg konnte aufgrund »mangelnder Erfahrungswerte bzw. Rückmeldungen« nicht beantwortet werden. Auch Erwerbsloseninitiativen können dahingehend keine Auskunft geben. Nichtsdestotrotz weist die Berliner Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen (KOS) gegenüber jW darauf hin, dass die Leistungsträger nach Paragraph 17 SGB I darauf hinwirken müssen, dass die »Verwaltungs- und Dienstgebäude frei von Zugangs- und Kommunikationsbarrieren zu sein haben«. Aus Sicht der KOS sollten die »Leistungsträger besonders ausgestattete Büros einrichten, in denen Ratsuchende unter Einhaltung von einschlägigen Coronaschutzmaßnahmen ihr Anliegen in Notfällen vortragen können«. Bei Fragen, die die materiellen Existenzgrundlagen sicherstellen sollen, so KOS-Vertreter Rainer Timmermann, muss eine persönliche Vorsprache gewährleistet werden. »Eine Anwendung der 2G-Regel halten wir deshalb für sehr problematisch, wenn es um existentielle Notlagen Erwerbsloser, prekär Beschäftigter und anderer Betroffener geht und beispielsweise jemand absolut mittellos ist oder ein Wohnungsverlust droht.«

Zwar scheint in den Jobcentern bundesweit die 3G-Regel vorzuherrschen, es gilt in einigen aber offenbar doch »2G«, wie die KOS mitteilte: so zum Beispiel in der Stadt Oldenburg, im Kreis Rostock, in Frankfurt am Main und Freiburg. Aus Sicht von Timmermann ist das besonders problematisch. »Bei den Leistungen der Grundsicherung für Erwerbsfähige (›Hartz IV‹) sind die Notlagen häufig noch existentieller«, so Timmermann. Bezieher von Arbeitslosengeld müssten sich außerdem »weniger oft direkt bei der für sie zuständigen Behörde melden als Menschen, die ›Hartz IV‹ bekommen wollen«.