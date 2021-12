Flache Sendeflächen

imago/Leemage »Der Mensch ist vielerlei. Aber vernünftig ist er nicht« – Oscar Wilde

Der MDR-Rundfunkrat und Leiter des Dresdner Instituts für Medien, Bildung und Beratung, Heiko Hilker, ist mit dem Mitteldeutschen Rundfunk hart ins Gericht gegangen. In einem Interview mit der Chemnitzer Freien Presse vom 7. Dezember beklagte er dessen Berichterstattung: »Ein Jugendsender wie MDR Sputnik hat nur einen geringen Wortanteil und trägt zur Willens- und Meinungsbildung nicht bei.« So wie die anderen Programme der Anstalt: »Ganze Sendeflächen in Fernsehen und Radio haben keine Kommentare. Bei MDR Kultur sind es nur zwei bis vier pro Jahr.« Zum durch Internet- und Digitalradio stark angewachsenen Angebot sagte Hilker, »viele sagen, wir haben eine Medienvielfalt. Aber eigentlich haben wir nur eine Medienvielzahl.«

Vielfalt und manchmal auch Gegenöffentlichkeit versuchen die freien Radios anzubieten, aber denen fehlen meist die Mittel für diese Aufgabe. Einige aktivieren kampagnenartig Hörer und werben »freiwillige Rundfunkbeiträge« ein. So beschafft das Weimarer Radio Lotte nach eigenen Angaben jährlich etwa 20.000 Euro, ein Zehntel des Budgets. Aktuell sammelt Lora 92,4 in München Hörerspenden mit folgender Aktion: Alle Beiträge, die Lora bis Jahresende akquirieren kann, stockt die Spendenplattform ­betterplace.org nennenswert auf – also noch zehn Tage lang. Wer kann und mag: Auf lora924.de gehen und oben auf das blaue Banner klicken.

Zum Programm. Der Roman, der Oscar Wilde in den Knast brachte, wird ab morgen in sechs Teilen als »WDR 3-Hörspiel« ausgestrahlt: »Das Bildnis des Dorian Gray« mit Bastian Trost und Axel Milberg (WDR 2000, 19.04 Uhr). Eine Westberliner Hausbesetzergeschichte von 1971 bringt der Deutschlandfunk in »Zeitfragen« mit »Ihr kriegt uns hier nicht raus!« (DLF 2011, Mi., 19.30 Uhr). Die lange, spannende Suche nach der wahren Identität des Revoluzzers, notorischen Schwindlers und Bestsellerautors »B. Traven« hat Frédéric Sonntag zum Drama verarbeitet, der Norddeutsche Rundfunk präsentiert die Ursendung der »Hörspiel«-Fassung (Mi., 20 Uhr, NDR Kultur).

Zum Heiligen Abend etwas mit Zwergen und Feen? Wir haben Prokofjews »Cinderella – Aschenbrödel« aus der Philharmonie Berlin, es spielt das Hauptstadt-Rundfunk-Sinfonieorchester (Fr., 20.03 Uhr, DLF Kultur). Danach kann man sich auf BR Klassik mit dem »Orgelfestival« zudröhnen, das an den nächsten drei Abenden zur gleichen Uhrzeit mit Konzerten vom Münchner Orgelherbst 2021 fortgesetzt wird (Fr. bis Mo., 22.05). Die »Lange Nacht« ist der berührenden Geschichte von »Zelda und F. Scott Fitzgerald« gewidmet, die wie der »Der große Gatsby« beginnt und ebenfalls tragisch endet (Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur und 23.05 Uhr, DLF). Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat für die Feiertage einen »Kubinke« vom Dachboden der Nalepastraße heruntergeholt, der im »Hörspiel« am Samstag und Sonntag um 19 Uhr nichts anbrennen lässt (Rundfunk der DDR 1973, RBB Kultur). Auch antik und bestimmt schön: das »WDR-5-Hörspiel« »Die Schneekönigin« von Hans-Christian Andersen (WDR 1962, So., 17.04 Uhr). Direkt im Anschluss kann man die freidrehenden Enkelchen vor dem Empfänger festbinden und ihnen »Florian, der Karpfen« vorspielen, ein Kinder-»Hörspiel« von Siegfried Lenz (So., 18 Uhr, NDR Kultur).

Am Montag ist Lametta-Aus, zurück zur Wirklichkeit: Bayern-2-»Zündfunk extra« berichtet in »Die neue Working Class – Wenn Arbeit in die Armut führt« über unsere Beifallsmillionäre, zum Beispiel jene, die in den letzten Wochen die deutschen Wohnzimmer mit Paketen vollstopfen mussten und den Dreck jetzt wieder abholen dürfen (Mo., 19.05 Uhr).