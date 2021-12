Die heilige Familie

imago images/Artepics Dieric Bouts: »Christus im Haus des Pharisäers Simon« (1460, Öl auf Holz, 40,5 x 61,0 cm)

»Sag mal, wer sind eigentlich diese Christen, von denen man in jüngster Zeit so viel hört?« fragte Jesus und ließ die Morgenzeitung sinken.

»Jetzt hast du deine Tasse umgeworfen!« rief Maria Magdalena, griff unter der Zeitung hindurch und stellte die Tasse zurück auf die Untertasse. »Pass doch auf! Na gut, der Kaffee war schon ausgetrunken. Was hast du gefragt?«

»Was das mit den Christen ist. Was sind das für Leute? Weißt du das?«

»Nee, keine Ahnung. Schau doch mal im Internet nach! Willst du noch einen Schluck? In der Kanne ist noch ein Rest.«

»Danke.« Jesus legte die Zeitung hin und ließ sich die Tasse halbvoll eingießen. »Was ist eigentlich heute Abend? Reservieren wir einen Tisch im ›Tiberius‹, oder laden wir bei uns zu Hause ein?«

»Alzheimer oder wie? Wir laden nach Hause ein, das hatten wir längst besprochen. Essen gehen ist viel zu teuer! Du mit deiner kleinen Rente …«

»Als Wanderprediger hat man eben nicht viel Kohle gemacht, das weißt du. Keiner von uns hat damals an die Zukunft gedacht, auch du nicht. Und dann die jahrelange Reha …« Jesus rieb sich die Handgelenke. »Auch das Seitenstechen habe ich noch immer.«

»Eine schöne Zeit war’s trotzdem!« erinnerte sich Maria Magdalena an ihre Jugend, als sie die Hippies und der ­Bürgerschreck von Judäa waren. »Weißt du noch, wie du damals in Kapernaum …«

Fisch und Wein

»Ach, lass die alten Zeiten ruhen«, wollte Jesus sie zum Schweigen bringen, aber Maria Magdalena ließ sich nicht aufhalten, so dass Jesus wie ungefähr sich bückte, um an seinen Pantoffeln zu nesteln, und sein Hörgerät leiser stellte. Er genoss geistesabwesend die himmlische Ruhe, und plötzlich merkte er, dass ihn seine Frau anstarrte.

»Hä? Was ist?« Jesus drehte an seinem Hörgerät. »Entschuldige, mein Hörgerät hat manchmal eine Macke. Was sagtest du?«

»Dass wohl nicht nur das Hörgerät eine Macke hat! Mein lieber Herr Jesus, wenn du schon nicht zuhörst, dann könntest du die Güte haben, den Tisch abzuräumen und den Abwasch zu machen. Manchmal frage ich mich wirklich–!« Maria Magdalena atmete tief durch. »Also, ich muss um zehn zum Putzen bei Dschugaschwilis sein. Von dem Geld gehe ich danach zum Einkaufen für heute Abend. Ich dachte an Fisch und Wein.«

»Gefüllter Fisch! Hmmm«, summte Jesus, stand auf und begann, die Tassen, Teller und Töpfchen zu stapeln. Ich kann die ollen Kamellen nicht mehr hören, grummelte es in ihm. Seine lockeren Reden hatten ständig die Polizei auf den Plan gerufen, seine Wunderheilungen hatten ihm bloß Ärger mit der Ärztekammer eingebrockt, und als es wirklich darauf ankam, hatten seine feinen Freunde ihn im Stich gelassen und ihm nicht einmal einen Anwalt besorgt. Hand aufs Herz: In Wahrheit waren sie sowieso bloß Landstreicher und Hungerleider gewesen! Aber taten, als seien sie Könige, und er ganz besonders. Schnapsidee!

Maria Magdalena blieb sitzen, zündete sich eine Selbstgedrehte an, inhalierte tief und stieß genießerisch eine lange Rauchfahne aus. Sie griff nach der Zeitung, setzte die Brille auf und blätterte zu den Inseraten. Die Filiale von H & M, der Himmelskönigin Maria, hatte eine halbseitige Anzeige geschaltet. Burkas waren der letzte Schrei, und der Laden hatte schöne bunte im Sonderangebot. »Und gar nicht teuer! Wär’ das nicht was für Margarete?«

»Was meinst du?« rief Jesus aus der Küche durch das Geschirrklappern hindurch.

»Ob wir Margarete nicht eine Burka zum Geburtstag schenken sollen. Hör doch mal zu, wenn ich mit dir rede! Jetzt, wo sie wieder schwanger ist, ist so was ideal. Eine in Blau, die zu ihrem blonden Typ passt!«

»Das kann sie sich doch selber kaufen. Unsere Tochter wird nächsten Monat 27, Lene!«

»Eine Tochter wird nie erwachsen, ­Jessi.«

Magdalena versenkte sich wieder in das Studium der Reklame und Annoncen. »Was?« schreckte sie hoch.

»Was diese Schüssel im Abwasch zu suchen hat!« kam es ungehalten von der Tür. Jesus hielt zornig das fragliche Stück hoch. »Darin hast du doch gestern den Vanillequark angerichtet! Die Reste kleben noch am Rand. Was hat das neben den Tellern vom Mittagessen zu suchen? Gott im Himmel, wie oft soll ich dir noch sagen, dass wir Milchernes und Fleischernes nicht vermischen dürfen!«

Ein richtiger Freigeist

»Ach Jessilein, das ist doch nicht schlimm! Sonst musst du eben zwei Geschirrablagen und zwei Spülbecken einbauen.« In Gedanken: »Mit deinen zwei linken Händen wird dir das allerdings schwerfallen.« Laut sagte sie: »Früher hast du das anders gesehen.«

»Früher! Früher! Ja, wenn nur bald wieder früher wäre!« höhnte Jesus. »Aber wir haben jetzt heute.«

»Du warst mal ein richtiger Freigeist«, sagte Maria Magdalena.

»Und heute bin ich ein treuer Anhänger des Gesetzes«, versetzte Jesus. »Die Revolution ist auf ganzer Linie gescheitert, Magdalena.«

»Ja, leider. Aber ich muss los! Und du hast natürlich recht. Sei mir wieder gut, Jessilein.«

Maria Magdalena machte sich auf zu Dschugaschwilis, denen sie dreimal die Woche die Wohnung picobello säuberte, um durch ein kleines Zubrot Jesu schmale Rente aufzubessern. Jesus setzte sich an den Esstisch, nahm die Bibel und begann, im Buch Jona zu lesen. Er klärte gerade, ob Humor eine göttliche Tugend sei und Spott keineswegs verdammenswert, als das Telefon läutete.

»Hallo Paps, ich muss bei Lidl an die Kasse. Muss für eine Kollegin einspringen. Kannst du auf Sulamith aufpassen? Ich bringe sie dir gleich vorbei und hole sie gegen vier wieder ab! Danke, Paps, tschüssi, bist ein Schatz!«

Fünf Minuten später kam sie mit der Enkelin an. Jesus hatte den Verdacht, dass sie die Anzeige in der Zeitung gelesen hatte und sich eine modische Burka kaufen wollte, ohne sich von dem quengelnden Kind stören zu lassen. Er kannte seine Tochter! Aber er liebte sie über alles, und Sulamith vergötterte er.

»Ist denn heute keine Talmudschule?« fragte Jesus und nahm die Kleine bei der Hand.

»Ist wegen Krankheit geschlossen«, sagte Margarete. »Offenbar hat eines der Kinder Gott gelästert oder heimlich ein Schinkenbrot gefuttert und ist mit Aussatz gestraft worden. Die halbe Klasse ist krank. Ist aber für Erwachsene nicht ansteckend!« rief seine Tochter noch und klappte die Tür hinter sich zu.

Jesus setzte sich wieder an den Tisch, hob das Kind auf seinen Schoß und begann, dem Mädchen aus der Bibel vorzulesen.

»Das ’s doof, Opa!«

»Was willst du denn?«

»Komputa! Intanet!«

Jesus seufzte, ging mit der Kleinen in seine Arbeitsecke, stellte den Rechner an, schob Sulamith ein dickes Kissen unter, lud ein neues Spiel von einer kindergeeigneten Seite für sie runter und ging zurück zu seiner Bibellektüre. Als er nach einer Stunde zurückkehrte, war Sulamith eingeschlafen. Auf dem Monitor stand eine Seite von göttlichnackt.de. Offenbar hatte das frühreife Gör in seinen Lesezeichen gewühlt! Jesus zuckte mit den Schultern, zog sich einen Stuhl heran und schaute nach Mails.

»Das war klar«, brummte er, als er die Absage von Petrus las. Er weilte in Rom und hatte den Flug nach Jerusalem verpasst, so dass er heute Abend nicht kommen konnte. Seit damals, als Jesus in Gethsemane in die Falle getappt war, war immer etwas dazwischengekommen. Petrus machte sein eigenes Ding, das war klar wie Kloßbrühe. Was genau er trieb, verheimlichte er vor Jesus. Nie hatte er herausbekommen, ob Judas damals nicht in Wirklichkeit von Petrus geschmiert worden war. Ausgerechnet seine besten Freunde! Mit Judas hatte er im Sandkasten gespielt!

Schwamm drüber. Jesus surfte ein bisschen rum und suchte gerade nach Infos über die Christen, als Maria Magdalena heimkehrte.

»Weißt du, dass die Christen ihre Götter essen?« fragte er unvermittelt.

»Die wer?«

»Die Christen! Die essen ihre Götter! Steht hier in Wikipedia.«

»Meinetwegen. Ich mach uns ein paar Brote. Hallo Sulamith, mein Augapfel! Komm, gib Oma einen Kuss!« Dann, man hörte sie bereits in der Küche rumoren: »Ich bin Gretl über den Weg gelaufen, ich soll Sulamith nach dem Essen vorbeibringen. Sie hatte sich übrigens tatsächlich eine schöne Burka gekauft.«

»Dachte ich mir. Übrigens steht hier auch, warum die Christen so heißen. Die beten bei ihren Orgien einen Gott namens Christus an. Hast du von dem schon mal gehört?«

»Nö. Wie soll der heißen?«

»Christus. Deshalb ja ›Christen‹.«

»Christus-Schmistus, egal!« kam es aus der Küche. »Was kümmert’s uns, was die Heiden treiben!«

Kaninchen aus dem Zylinder

Während Magdalena nach dem Imbiss die Enkelin zurückbrachte, machte sich Jesus an die Steuererklärung. Die letzte Mahnung lag schon zwei Monate zurück. »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist«, murrte er, »und wer gibt mir was? Meine Rente ist ja nicht der Rede wert!« Die Schwarzarbeit seiner Frau verschwieg er selbstverständlich, und dass er unter der Hand Nachhilfestunden in Religion gab, desgleichen. Dafür setzte er in der Rubrik Spenden und Mitgliedsbeiträge die Dinare ein, die er dem Pontius-Pilatus-Hilfswerk für römische Veteranen gab, denn den Legionären hatte er längst vergeben. In der Sparte für Außergewöhnliche Belastungen trug er die Ausgaben für Voltaren ein, das einzige Mittel, das die Rheumaschmerzen in den Hand- und Fußgelenken milderte. Außerdem konnte er eine weitere Rate für den Rollator abschreiben. Summa summarum blieb unter dem Strich fast ein Minus – eigentlich erstaunlich, dass das Finanzamt noch keine Steuerprüfung vorgenommen hatte! Aber so ganz war seine Wundermächtigkeit eben nicht verflogen, grinste sich Jesus was in seinen langen Bart.

Abends, als sie seinen Geburtstag mit einem großen Festessen begingen, zeigte Jesus zur Feier des Tages, dass er nichts verlernt hatte. Nach ein paar Kartentricks zauberte er ein Kaninchen aus dem Zylinder, sägte einen Gast durch und ließ sie alle in Trance eine Reise in den siebten Himmel machen; ja, als Maria Magdalena um Mitternacht Manna herumreichen wollte und erschrocken feststellte, dass sie es einzukaufen vergessen hatte, zwinkerte Jesus einfach was herbei. In Wahrheit hatte er lange vorher einen Lieferservice angerufen und für null Uhr bestellt. Jesus kannte schließlich Maria und wusste, dass sie das Manna immer vergaß, wenn sie bereits Shit besorgt hatte.