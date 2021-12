»Schon mal gehobenen Sex gehabt?«

Piero Chiussi/imago Anke Stelling in Berlin-Prenzlauer Berg (21.9.2015)

Im Sommer 2022 soll die Verfilmung Ihres Romans »Fürsorge« (2017) in die Kinos kommen. Wird das ein Porno?

Ich hab’ geweint bei den Sexszenen. Aber ich bin natürlich eine sehr spezielle Testperson. Es ist auf jeden Fall erregend, na ja, wohl eher aufregend. Bodygenre. Der Versuch, dem Publikum was zu erzählen, das es körperlich ergreift.

Es gibt in den Sexszenen des Romans diesen Kältestrom: Sie ist für ihn ein Fitnessgerät, sein Schwanz für sie eine Ballettstange.

Da ist dieser scheinbare Mangel an Romantik, das stimmt. Statt dessen das Trainingshafte, Nützliche. Das erzählt aber, glaube ich, eher über die Zurichtung der beiden Hauptfiguren, ihre Überlebensstrategien in einer unheimlichen Welt, in der Anpassung und Höchstleistung belohnt werden. Diese ständige Anspannung, unter der sie stehen – in intimen Momenten einfach abzuschalten, wäre dann schon wieder die nächste Höchstleistung. Sie kommen da nicht raus.

Die beiden sind Mutter und Sohn. Geschildert wird alles von einer Bekannten, die sich da einiges zusammenspinnt. Diese Erzählerin ist noch einmal anders zugerichtet, oder?

Sie ist eine Prenzlauer-Berg-Latte-­Macchiato-Mutter, schwanger mit dem dritten Kind, selbst eine Irrsinnsprojektionsfläche für Hinz und Kunz, die dann wiederum auf Ostsozialisierte, Plattenbaubewohner, Sportlerinnen und Hauptschüler projiziert. Um sich zu erzählen, was wohl abgeht in Familien, was genau Mutterliebe eigentlich ist, wo sie ihr Begehren hinpacken könnte. Und was der Staat und die Gesellschaft damit zu tun haben. Meine Lieblingsszenen im Roman sind die Kita- und Schulszenen. Die haben es nicht in den Film geschafft, der erzählt keine Rückblenden.

Was geht denn ab in Familien?

Tja, um das rauszufinden, braucht es eben dieses nicht abreißende Erzählen und Erzähltwerden, braucht es die Romane. Aber wenn ich mal spontan was rausgreifen soll: die Idee, dass man als Familie automatisch zusammengehört, sich also irgendwie gehört. Heiraten und Kinderkriegen als Bandenbildung und Lebensversicherung gegen Einsamkeit. Wär schon schön, aber so funktioniert das wohl nicht. Aber die Idee ist so verlockend, dass sie gegen besseres Wissen verteidigt wird, und die Verteidigung mündet dann in Angst und Schrecken, klar, Verteidigung ist Kriegstaktik, und kriegerisch verteidigte Ideen sind Ideologie, und dass das jetzt so begriffslastig wird hier, zeigt schon wieder, dass es die Geschichten braucht. Was ich weiß, weiß ich zum größten Teil aus der Literatur.

Auch in Ihren Romanen zur Wohnungsfrage, »Bodentiefe Fenster« (2015) und »Schäfchen im Trockenen« (2018), wohnt die Erzählerin mit Kleinfamilie in Prenzlauer Berg. Seit Jahren scheint sich die halbe Welt für Mütter vom Kollwitzplatz zu interessieren. Warum eigentlich?

Die sind ein Klischee, eine Verkürzung. Deshalb lässt sich mit ihnen sehr schnell sehr viel sagen, scheinbar zumindest. Für mich wurde es spannend, als ich – schwanger aus Leipzig nach Berlin zurückkehrend – selbst eine wurde. Vorher war ich natürlich auch schon eine Figur gewesen, Kunststudentin zum Beispiel oder Vorortmädchen, aber die Mutter vom Kollwitzplatz war viel dämonischer. Ich fand’s gut, die Herausforderung anzunehmen und von innen aus ihr herauszuschauen.

Und warum hadern die Erzählerinnen so ätzend mit dem sozialen Aufstieg, der sie zu diesen Müttern vom Kollwitzplatz hat werden lassen?

Ist kein schönes Leben, tut nur so. Ist wahnsinnig anstrengend und sehr verlogen. Geld und Gewissen haben passt nicht zusammen. Kleine Kinder und die große Freiheit auch nicht. Unbedingt gut sein wollen und dafür dann aber Böses tun müssen – das ist ein Widerspruch, da kann man schon mal ätzend werden.

Die Erzählerinnen sind da zerrissener als ihr Umfeld. Ihnen fehlt die Selbstverständlichkeit im Umgang mit Luxus, mit Bediensteten. Sie haben auch kein Vermögen, ihr Aufstieg ist keineswegs gesichert. Kommt daher ihr Drang, Lebenslügen aufzudecken, ihre Gier nach Wahrheit, die weh tun muss?

Hm, das klingt, als ginge es um Vergeltung, aber das glaub’ ich nicht. Sondern dass Unwahrheit und Ungerechtigkeit eigentlich für alle ein Problem sind, und die vom System Begünstigten es nur leichter haben, sie zu leugnen. Weil’s ihnen auf der ersten Ebene ja gut damit geht. Auf der zweiten dann aber auch schon nicht mehr, da kommt dann das Unwohlsein, ein schlechtes Gewissen – weshalb sie die Leugnung wiederum dringender nötig haben als die Benachteiligten. Und ja, diesen Punkt will ich schon machen: Guck mal, wie dringend du die Leugnung brauchst. Und deshalb doch auch von Mitleugnenden abhängig bist. Ta-da! Macht für die, die wahrsprechen.

Welche Macht denn? In »Schäfchen im Trockenen« wird die Erzählerin samt Familie einfach wegen schlechten Benehmens aus der Innenstadt entfernt.

Ja, das stimmt. Was das Wohnen betrifft, hat Resi sich übel verrechnet. Aber dass sie weg soll, hat damit zu tun, dass sie scheinbar Schande bringt, also ist das, was sie sagt, dann doch nicht ganz egal. Und wer weiß, wozu sie noch alles fähig ist! Vielleicht gehört zur Wahrheit auch, dass Hauptsache drinbleiben gar nicht so erstrebenswert ist. Aber so weit bin ich selbst noch nicht, ich finde das Wohnungsthema unglaublich frustrierend. Meine Abhängigkeit von Wohlwollen und Phantasiepreisen… Mir bleibt nichts übrig, als ein weiteres Mal irgendeine Einöde mit Bedeutung aufzuladen. Und da treff’ ich mich dann wieder mit Resi.

Hätte sie einen stabilen Klassenstandpunkt, denkt Resi in einem Moment der Selbstzweifel, würde sie gute Miene zum bösen Spiel machen, sich von ihren reichen Freunden Geld leihen und im Glaspalast wohnen bleiben. Müsste sie sich für ihren Seelenfrieden in diesem Fall nicht wenigstens noch politisch organisieren?

Nein, das würde sie ihren Kindern überlassen, sie hat ja vier. Die würde sie zu Richkid-Erbenpappi Ingmar in den ­Elektro-SUV setzen, damit er sie sicher zu den Fridays for Future am Invalidenpark karrt. Sorry, nein, ich überlege ernsthaft. Wie und wo könnte sie sich organisieren? Einer Partei beitreten? Sie hat den Glauben an die repräsentative Demokratie längst verloren. Einen Betrieb hat sie auch nicht, so als Soloselbständige. Die Hausgemeinschaft hat bei ihr eine Plenumsallergie hinterlassen, so dass Arbeitskreise generell schwierig würden, nein, ich fürchte, sie würde als Salonsozialistin enden, so wie alle andern um sie rum, und das aber nur schlecht aushalten, deshalb doch wieder ein Buch schreiben und genau da enden, wo sie ohne stabilen Klassenstandpunkt auch gelandet ist.

Und könnten ihre Kinder am Stadtrand von der Identitäts- und Klimapolitik auf den Sozialismus kommen?

Ja, vielleicht, in einer »Heidi«-Variante? Da hockt so ein Großvater, Erstbewohner im WBS-70-Block, und erzählt, wie es war, als es noch Schwer- und Chemie- und was weiß ich für -industrie gab, und Güterzüge und Lastkähne und richtige Arbeiter und den dazugehörigen Stolz und Staat. Und die Kinder gucken ihr Handy von außen an und denken »Hä? Wo kommt das eigentlich her, das Ding, und wer hat das gebaut, und warum woll’n das alle so unbedingt haben?«, und der Großvater legt Ernst Busch auf und raucht filterlose Zigaretten und guckt der Enkelin ins Dekolleté. Nee, stopp: Brüste sind ja schon wieder Identität. Die Enkelin hätte noch keine, genau wie Heidi.

Warum gibt es in den beiden Romanen zur Wohnungsfrage so wenig Sex?

»Wohnst du schon oder lebst du noch«, umgedrehtes IKEA. Es gibt Sex, es gibt genau den Sex, den die Protagonistinnen noch schaffen. Genau so viel, um die Partnerschaft als gelungen zu behaupten, um nicht weiter oder genauer drüber nachdenken zu müssen, denn dann wird auch der Sex politisch. Den sie haben, den sie gern hätten, den sie meinen haben wollen zu müssen – … Sex ist im übrigen auch prollig. Niedrig. Schon mal gehobenen Sex gehabt? Aber stimmt, mir fehlt er auch. Im nächsten Roman geht’s wieder zur Sache, das versprech’ ich.

Wie politisch das mit der Lust ist, macht Ihr Erzählungsband »Grundlagenforschung« (2020) klar. Warum kommen die Typen da oft so schlecht weg?

Wahrscheinlich weil die Geschichten alle in den letzten Tagen des Patriarchats spielen. Sprich: Die Typen sind noch sehr mächtig und dadurch notwendig, gleichzeitig schon angezählt und entlarvt. Wissen selbst nicht mehr, wer sie sind und wofür sie begehrt werden. Ein unangenehmes Dasein.

Finden Sie, die Frauen kommen besser weg?

Ich kann mich besser in sie reinversetzen, in dieses Hadern mit sich selbst, mit der Verantwortung für Kinder und was weiß ich. Und dann sind sie noch diesen stumpfen, selbstgefälligen Kerlen ausgeliefert, eine Zumutung.

Sobald die selbstgefälligen, stumpfen Kerle im Zentrum stünden und aus ihrer Perspektive erzählt würde, könnten wir sie verstehen, und sie wären nicht mehr so stumpf, und ihre Selbstgefälligkeit bekäme eine Herleitung, und wir würden sie vielleicht doch auch mögen oder zumindest verstehen. Erzählen ist echt wahnsinnig ungerecht.

Eine lustige Erzählung in dem Band heißt »Die Stelle«. Da versucht ein Mädchen, sich aus Gründen der Gerechtigkeit in einen Jungen zu verlieben, den keine will. Sie ekelt sich dann aber doch vor seinem Geruch. Was ist da stärker als sie?

Pheromone? Davon hat sie bislang aber noch nichts gehört, sie ist dreizehn. Und selbst wenn: Meine Figuren tun sich schwer mit Naturphänomenen, Schicksal und Geduld. Sie unterliegen diesem Machbarkeits-, Selbstbestimmungs- und Beschleunigungswahn, sie können insgesamt nur schlecht aushalten, wenn etwas stärker ist als sie. Ich find’s eher tragisch, aber ich seh’ schon auch das Lustige daran. Nein, falsch: Ich muss es ins Lustige wenden, um die Tragik auszuhalten.

Ekel und Überempfindlichkeiten würden Schriftsteller vor hohlen Routinen schützen, schrieb Walter Benjamin in seiner Schmähschrift gegen Erich Kästner, »Linke Melancholie« (1931). Können Sie damit etwas anfangen?

Voll – um mal in Jugendsprache zu antworten. Aber sofort schließt sich – in meinem Hirn zumindest – die Frage an, wer sich die leisten kann. Diese Gefühle, die einen in ständiger Verletzbarkeit halten. Wer die sich vor allem sein ganzes Leben über bewahren kann, ohne daran zu zerbrechen. Ich glaube, dass Benjamin recht hat, dass Kästner sich nach dem, wovor er sich ekeln wollte, gleichzeitig gesehnt hat, und dass das seine Texte vielleicht zu Midcult hat werden lassen – um mal in Wissenschaftssprache zu verfallen. Aber er war halt auch ein Aufsteigerkind, er wollte sich das bisschen Macht und Einfluss und Zigarre und Torte nicht sofort wieder kaputtmachen. Und hat dafür ganz bestimmt künstlerisch was dreingegeben. Allerdings fürchte ich, dass Benjamin auch so seine blinden Flecken hatte. Identitätspolitisch gesprochen hatten sie wohl echt krass unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen, und es wäre schön gewesen, wenn sie sich die gegenseitig erzählt und zugestanden hätten, in einem woken psychologischen Schreibzirkel etwa, immer donnerstags, um dann weiterzuleben und weiterzuschreiben und die Nazis zu besiegen.

Heute ist Identitätspolitik ja tatsächlich en vogue, und die verschiedenen Gruppen stehen dabei einander recht unversöhnlich gegenüber. Wie soll das weiterhelfen?

Immer im Auge behalten, dass die andere Erfahrung die eigene nicht auslöschen muss. Da ist Platz für beide. Wir sind’s so gewohnt zu konkurrieren, und dann prügeln wir uns um Wahrnehmung und Anerkennung, während hinten im Trüben die Welt vollends verteilt wird. Aber deshalb mit der eigenen Erfahrung hinterm Berg zu halten beziehungsweise »sich halt bitte ein bisschen zurückzunehmen« ist auch keine Lösung, kann man ja bei sich selbst mal probieren und gucken, wie weit man damit kommt. Meine Erfahrung: Irgendwann reibt man’s dann doch den andern rein, und zwar am liebsten wieder welchen, die unter einem stehen. Deshalb lieber der Zirkel, ganz ernsthaft. Was anderes fällt mir nicht ein.

Warum sollte es denn nicht völlig natürlich sein, sich in die einzufühlen, die beschissener dran sind, und dann auch für sie einzustehen?

Ja, schon, das glaub’ ich auch. Dass Gerechtigkeits- oder besser Ungerechtigkeitsempfinden das Natürliche ist, das dann dem Schweinesystem zuliebe verlernt werden muss. Indem die Ungerechtigkeit gerechtfertigt wird durch Quatscherzählungen: Rasse, Geschlecht, IQ, der ganze Mist. Aber den Mist zu entlarven, sich dann sein Empfinden zurückzuerobern, immer weiter dagegenzuhalten, während man weiterhin trotzdem gleichzeitig noch irgendwie mitspielen muss, das ist echt anstrengend. Nicht? Da versteh’ ich Entgleisungen schon auch. Ohne sie rechtfertigen zu wollen.

Welche von den Figuren, über die wir geredet haben, hätte heute das Kroppzeug zum Impfgegner?

Alle. Ich muss bei allen Figuren mit allem rechnen, damit sie was taugen. Und nach ihren Motiven forschen. Trotz zum Beispiel finde ich interessant. Eine Krankenschwester, die sich nicht impfen lässt, obwohl sie weiß, was das bedeutet, für ihre Gesundheit, auch für ihren Job. Und trotzdem. Die ist nicht nur sauer, die ist tief gekränkt. Riskiert den Tod und das Nichtverstandenwerden und hat alle gegen sich. Eine gekränkte Krankenschwester, na ja, vielleicht liegt das auch zu nahe. Ich brauch’ ein paar mehr Seiten und ein anderes Format als so ein Interview, um einen guten Impfgegner zu entwerfen. Aber ich hab’ genug Anschauungsmaterial in meinem Umfeld; vom Fernsehen abschreiben müsste ich nicht.

Jetzt haben wir noch gar nicht über Weihnachten geredet.

Ja, Gott sei Dank. Ich dachte letztes Jahr schon, ich sei durch damit, hätte endgültig raus, wie es geht. Etwas gleichzeitig zu feiern und zu verachten. Nichts zu erwarten und alles möglich zu machen, was wahrscheinlich nicht mal der Heiland selbst hingekriegt hat, aber gut, ich dachte, ich hätte, ich könnte, ich würde. Und dann gab es wieder einen Riesenkrach am zweiten Feiertag mit Heulen und Türenschlagen und in die Nacht rausmüssen, und das noch bei geschlossenen Kneipen und allgemeiner Kontaktbeschränkung, es war wirklich furchtbar. Also saß ich doch wieder da und hab mir Notizen gemacht, denn ja: Weihnachten ist super für Familiengeschichten. Sehnsucht und Schuldzuweisung und Zusammenhalt und Sichfremdsein. Unter ­Coronabedingungen. Ein Fest für eine Schriftstellerin.