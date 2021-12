Nur ein erster Schritt

Rolf K. Wegst/epd/imago images Dann lieber mit dem Kleiderbügel? Die Ärztin Kristina Hänel (M.) auf einer Demonstration in Gießen (26.1.2019)

Der Vorstoß vom neuen Bundesjustizminister ­Marco Buschmann (FDP) zur Streichung von Paragraph 219 a des Strafgesetzbuchs (»Werbung für den Abbruch einer Schwangerschaft«) ist zwar begrüßenswert, der Kampf für eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen muss jedoch weitergehen. Am Mittwoch hatte Buschmann, dessen Partei ebenso wie Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen und die Partei Die Linke im Jahr 2019 noch mit ähnlichen Vorhaben an der Mehrheit von CDU/CSU und SPD gescheitert war, verkündet, bereits im Januar einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen zu wollen. Durchgebracht wurde damals eine Änderung, die das Informieren über die Durchführung des Eingriffs dem Paragraphen als Ausnahmetatbestand hinzufügte.

Wie die selbst von Strafverfolgung betroffene Gynäkologin Kristina Hänel, die nach abgewiesener Revision Anfang des Jahres Verfassungsbeschwerde eingelegt hat, auf der Homepage ihrer Praxis dazu anmerkt: »Weiterhin ist nicht erlaubt, nähere Informationen dazu zur Verfügung zu stellen. ›Abtreibungsgegner‹ dürfen aber auf ihren Webseiten über Schwangerschaftsabbrüche schreiben, was sie wollen.« Vielmehr müssen sich Schwangere unpersönlich und über Umwege die dort nur spärlich angegebenen Informationen – medikamentös: ja/nein, operativ: ja/nein – auf einer Liste der Bundesärztekammer zusammensuchen.

Nachdem die SPD 2019 noch gegen die Vorstöße aus der Opposition gestimmt hatte, »bekennt« sie sich seit Juni dieses Jahres »zum Recht von Frauen auf Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung«, wie es in einem Positionspapier hieß. Auch zu dem jetzt vorgelegten Zeitplan äußerte sie nach dpa-Angaben Zustimmung.

Widerstand gegen die Abschaffung des 1933 von den Nazis eingeführten Paragraphen kommt erwartbar von der Opposition. Der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Günter Krings, sagte gegenüber der Agentur, die Unionsfraktion lehne die Streichung von Paragraph 219 a ab. Die Ampel lege damit »die Axt an einen gesellschaftspolitischen Kompromiss, der ausgesprochen schwierig zu erzielen war«. Bei einer Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen bestehe »die Gefahr, dass Informationen und Geschäftsinteressen vermischt werden«. Dieser Unterstellung hatten die Grünen schon in der Debatte zur Änderung 2019 den Wind aus den Segeln genommen. Damals betonten die Abgeordneten, dass bereits das Berufsordnungsrecht der Ärzte anpreisende Werbung grundsätzlich untersage.

Es sei außerdem zu befürchten, so Krings weiter, dass die Abschaffung von Paragraph 219 a »nur der erste Schritt« der Ampelregierung sei, um auch Paragraph 218, der Schwangerschaftsabbrüche strafbar macht, ins Visier zu nehmen. Diese Frage will die Koalition von einer Kommission prüfen lassen – was erfahrungsgemäß ein Spiel auf Zeit ist. In diesem Zusammenhang wies die frauenpolitische Sprecherin der Linken, Heidi Reichinnek, gegenüber dpa darauf hin, dass die Regierung zwar angekündigt habe, Schwangerschaftsabbrüche als medizinische Eingriffe künftig kostenfrei zu machen. Das sei aber »unmöglich, solange die Abtreibung im Strafgesetzbuch und nicht anders geregelt« sei. Ihre Erwartungen, dass auch Paragraph 218 wegfalle, seien »gering«.

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese stützte das, indem er erklärte, dass es wichtig sei, »sorgsam« bei diesen Fragen vorzugehen und »die Argumente aus der Zivilgesellschaft, von Frauenrechtsorganisationen und insbesondere auch den beiden großen Kirchen zu berücksichtigen«. Was religiöse Institutionen in einem säkularen Staat mit dem Selbstbestimmungsrecht von Schwangeren zu tun haben, erklärte der Sozialdemokrat nicht.