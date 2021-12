Nachschlag: Am Arsch der Androidin

John Angelillo/UPI Photo/imago images Fickrig auf die Androidin: The Weeknd (Auftritt in der Halbzeit des Super Bowl am 7.2.2021 in Tampa, Florida)

Niemand gebietet leider, dass man es beim zweiten Mal besser machen muss: R & B-Sänger The Weeknd hat sich zum zehnjährigen Jubiläum seines Mixtapes »Echoes of Silence« von Edelschmuddelgrafiker Hajime Sorayama ein Musikvideo illustrieren lassen. Darin hat es auch niemand besser gemacht, die Menschenwelt liegt in Klump und drüber wuchert das Grünzeug. Zwei Androiden scharwenzeln umeinander herum. Einer davon ist The Weeknd nachempfunden und sichtlich fickrig auf die Androidin. Die schäkert zwar und zeigt Arsch und Brust maximal freigiebig, aber außer Michelangelos »Erschaffung Adams« nachzuäffen, will sie dann doch nichts mit dem Weekndroiden anstellen. In der Schmonzette heißt es: »It’s gonna end how you expected girl / You’re such a masochist and I ask why / and you reply.« The Weeknd stellt nach: die Abneigung, die wir vor Maschinen haben, weil wir uns vor denen ekeln, die sie herstellen und dabei nicht auf die Idee kommen, es besser zu machen. (km)