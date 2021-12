Wahre Liebe

Die US-Rapperin Cardi B hat mit dem Geschenk zum 30. Geburtstag ihres Ehemanns Offset für Aufsehen gesorgt: Auf seiner Geburtstagsparty überreichte sie dem Musiker einen großformatigen Scheck. Darauf sind als Betrag zwei Millionen US-Dollar (rund 1,7 Mio. Euro) eingetragen, wie die 29jährige am Mittwoch (Ortszeit) in einer Instagram-Story zeigte. »Alles Gute zum Geburtstag«, schrieb die Rapperin zu einem Clip, der Offset lächelnd mit dem Scheck in den Händen zeigt. »Er hat buchstäblich alles.« (dpa/jW)