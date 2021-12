Inuit- Sexarbeiter

Die Trance-Metalcore-Band Eskimo Callboy reagiert auf mehrwöchige öffentliche Kritik bezüglich diskriminierender Inhalte. Wie die 2010 in Castrop-Rauxel gegründete Band am Mittwoch über ihren Instagram-Auftritt bekanntgab, sei sie bereits im Begriff, Songs mit derartigen Inhalten »offline zu nehmen«. »Wir sind eine tolerante und weltoffene Band und gegen jegliche Form von Rassismus und Ausgrenzung«, so das Sextett weiter. »Scheiße finden dürft ihr uns aber natürlich trotzdem.« Wie das Internetportal morecore.de berichtet, erwäge die Band auch einen Namenswechsel. (jW)