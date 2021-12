Gewagtes Manöver

jW

Was tun, wenn die Währung des Landes am Devisenmarkt verfällt und die eigenen Bürger anfangen, in Scharen ihr Erspartes in Dollar oder Euro umzutauschen, also Kapitalflucht begehen? So weit ist es in der Türkei. Kein kleines unbedeutendes Land, sondern eines der zwanzig wirtschaftlich größten des Globus. Die orthodoxe Antwort auf die Eingangsfrage lautet: Zinsen rauf, Wachstum zurück, keine Staatshilfen für Unternehmen mehr, Austerität, bis es quietscht, Erwerbslosigkeit, Massenarmut. Das hilft auf lange Frist, die Inflation im Land zu bändigen, weil die Masse der Bürger kein Geld mehr hat und die Beschäftigten in der Krise keine höheren Löhne mehr durchsetzen können. Am Schluss ist das ganze Land (Arbeitskraft, Fabriken, Grund und Boden) so billig, dass sich der Einstieg wieder lohnt und neuer Kapitalismus, erfrischt vom Elend, wieder blüht.

Der Verfall einer Währung am Devisenmarkt hat oft mit der höheren Inflationsrate eines Landes im Vergleich zur Konkurrenz zu tun. In der Türkei ist die Inflation bis zum Herbst auf über 20 Prozent jährlich gestiegen. Obwohl das Wirtschaftswachstum des Landes in der Coronakrise sich besser gehalten hat als das der EU-Länder, hat die türkische Lira im Verlauf des Jahres 2021 gegen Euro und Dollar um die 30 Prozent eingebüßt. Ende November nahm ihr Kursverfall die Form eines Crashs an. Spiegelt die Abwertung einer Währung am Devisenmarkt in ruhigen Zeiten die Entwertung ihrer Kaufkraft auf dem heimischen Gütermarkt wider, so nimmt der Crash die Situation von übermorgen vorweg. Er beschleunigt die Inflation im Innern zum Galopp. Importgüter werden in riesigen Sprüngen teurer und heizen das allgemeine Preisniveau an. Die Unternehmen und Bürger fliehen aus der heimischen Währung und tauschen, was sie an Geld haben, in Dollar, Euro oder Edelmetall.

Am vergangenen Montag hielt der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan eine Rede, in der er Sparern eine Garantie für Lira-Einlagen von drei bis zwölf Monaten bei den Banken versprach: Sollten Verluste aus Wechselkursschwankungen größer ausfallen als die von Banken versprochenen Zinsen, würde die Differenz erstattet. Die Wirkung war beachtlich. Die Lira, die zuvor ein Rekordtief von 18,4 Lira pro Dollar erreicht hatte, schnellte noch am selben Tag auf knapp zwölf Lira pro Dollar. Sie konnte sich auch an den folgenden Tagen auf diesem Niveau halten.

Die internationale Presse war beeindruckt, tadelte aber die türkische Regierung aufs Schärfste. Sie habe die Operation nur mit Hilfe von Devisenverkäufen der Zentralbank zum Erfolg machen können. Sie verpfände den Staatshaushalt zur Subventionierung von Ersparnissen der Begüterten. Beides stimmt. Mit Devisenverkäufen verpulvert die Zentralbank ihre Reserven. Und sollte die Lira weiter fallen, kommt der Zins auf die Einlagen aus der Staatskasse. Schon weil der Tadel aber von jenen kommt, die die Plünderung der Staatshaushalte zugunsten des Finanzkapitals sonst gar nicht genug loben können, muss man hoffen, dass das gewagte Manöver des Erdogan-Regimes den Absturz der Lira länger als nur zwei Wochen lang aufhält.