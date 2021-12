Resignation und Machtgewinn

Emily Elconin/REUTERS Streikender Kelloggs-Arbeiter vor dem Fabrikgelände im US-Bundesstaat Michigan (Battle Creek, 11.12.2021)

Anfang Dezember erklärte US-Präsident Joseph Biden den soeben angekündigten Rausschmiss von streikenden Kelloggs-Angestellten zum Angriff auf die Lebensgrundlagen der Gewerkschafter. Die Praxis, nach der Streikende durch neu eingestellte Arbeiter ersetzt werden, sollte gesetzlich unterbunden werden, meinte der Präsident. Der Lebensmittelkonzern wurde da schon seit Anfang Oktober bestreikt. Zwei Monate später lehnten die 1.400 gewerkschaftlich organisierten Arbeiter ein Angebot der Gegenseite noch als unzureichend ab. Am vergangenen Dienstag wurde dann schließlich noch eine Einigung erzielt.

Der Kellogg’s-Streik war in den USA des ausgehenden Jahres alles andere als ein Einzelfall. In 14 Bundesstaaten gingen mehr als 10.000 Arbeiter des Agrarmaschinenherstellers John Deere in den Ausstand. Wiederholt wiesen sie Einigungen der Gewerkschaft mit dem Management zurück. Ausstände und Gewerkschaftsgründungen sorgten im Oktober landesweit für Schlagzeilen (»Striketober«). Aktivisten und viele der mittlerweile zahlreichen linken Medien sprechen seitdem von einer Wiedergeburt der US-Arbeiterbewegung.

Die Niederlage von Bernard »Bernie« Sanders bei den Vorwahlen zur Präsidentschaft dämpfte Ende 2019 die Hoffnung auf eine breite Organisation des Proletariats. Vielleicht war der anfängliche Erfolg der Sanders-Kampagne aber Ausdruck eines erwachenden Klassenbewusstseins, das durch Bidens Erfolg und die Pandemie nur vorübergehend ins Hintertreffen geriet.

Dafür sprach in diesem Jahr eine nie dagewesene Kündigungswelle. Mehr als 4,3 Millionen Lohnabhängige schmissen im August ihre Jobs – in vielen Fällen, ohne eine neue Stelle in Aussicht zu haben. Das Phänomen wurde unter dem Schlagwort »The Great Resignation« auch in den liberalen Medien lebhaft diskutiert.

Nach Daten des US-Arbeitsministeriums hat nur etwa die Hälfte der Erwerbslosen Anfang des Jahres eine neue Arbeit aufgenommen. Mehr als 20 Millionen hatten ihre Jobs zu Beginn der Pandemie verloren. Die Zahl derer, die nun keine Lohnabhängigkeit mehr anstreben, wird auf fünf bis acht Millionen geschätzt. Ihre Verweigerung spiegelt sich in gesunkenen Beschäftigtenzahlen wieder. Im Dienstleistungssektor, im Gesundheitswesen, in der Bildung und im verarbeitenden Gewerbe waren im Vergleich zum Vorjahr weniger Menschen angestellt. Auch wenn die wenigsten dieser »Resignierten« sich aktiv an Streiks beteiligten, handelt es sich im erweiterten Sinne um eine Art von Arbeitsniederlegung. Übrigens wurde auch die Mehrzahl der Streiks nicht von Gewerkschaftsfunktionären organisiert, schließlich ist schon länger nur noch etwa jeder zehnte Arbeiter Mitglied in einer Gewerkschaft.

Die geschönten offiziellen Zahlen besagen anderes, aber nach einer Studie des US-Brooking-Instituts liegt der Anteil der Armen in der Arbeiterschaft bei 44 Prozent. Den Durchschnittslohn taxieren die Autoren auf 10,22 US-Dollar. Auch wenn sich viele Betroffene selbst nicht als arm betrachten, wie zuletzt Soziologin Celine-Marie Pascale im Portal marketwatch.com am 16. November herausstellte – sie sind es. Und nicht wenige schuften dabei gleich in mehreren prekären Jobs. Die Lebenserwartung der US-Amerikaner steigt schon lange nicht mehr, 2020 sank sie im Schnitt um 1,8 Jahre. Insbesondere in der Arbeiterklasse nahmen Drogenabhängigkeit, chronische Krankheiten und Suizide zu, wie die New York Times Anfang November berichtete.

Viele Ausstände gingen von kleinen Belegschaften aus, die nicht gewerkschaftlich organisiert waren. Beschäftigte aus unterschiedlichsten Milieus und Regionen waren beteiligt. Es kam in Fabriken, Häfen und Amazon-Lagern zu Streiks und Gewerkschaftsgründungen, bei verschiedenen Lebensmittelkonzernen und Fastfood-Ketten, aber auch auf dem Land, in TV- und Filmteams in Hollywood; Journalisten traten in den Ausstand, Lehrer und Schüler in New York und Chicago, Krankenhausangestellte in Kalifornien, Museumsangestellte und Theatermacher in Boston und Portland.

Die durch die Schließung vieler Betriebe in der Pandemie gewonnene Zeit und Diskussionen in sozialen Medien haben prekär Beschäftigten einen Perspektivwechsel ermöglicht, die Unzumutbarkeit ihrer Arbeitsbedingungen ist ihnen klar geworden. Immer wieder erklärten Streikende, dass die langen Schichten und mickrigen Löhne in keinem Verhältnis zu den Gewinnen der Firmen stünden. Tatsächlich stiegen die Profite der Wirtschaft nach Daten des Handelsministeriums im Vergleich zum Vorjahr um satte 37 Prozent. Auch die »Flexibilisierung« der Arbeitszeiten und Beschäftigungsverhältnisse – Kurz- und Leiharbeit gehen allzu oft mit auch gewerkschaftlich vereinbarten Niedriglöhnen einher – wurde von Streikenden als Motiv für den Ausstand genannt. Die Knappheit von Arbeitskräften und Engpässe in der Produktion haben ihre Verhandlungsposition zusätzlich gestärkt. Ein Ende dieser Zuspitzung ist erst mal nicht abzusehen.