Marco Di Lauro/World Food Programm WFP/dpa Ausgabe von Lebensmitteln durch das Welternährungsprogramm am Stadtrand von Herat (2.10.2021)

Die letzte US-Militärmaschine verließ am 30. August um 23.59 Uhr Ortszeit den Flughafen von Kabul. Das Bild des letzten US-Soldaten in Afghanistan ging um die Welt. 20 Jahre Krieg seien nun vorüber, hieß es unisono. Washingtons Militär verließ das Land in größter Schmach, den Krieg gegen die Taliban hatte es schon lange zuvor verloren.

Das unter der Administration von US-Präsident Donald Trump ausgehandelte Doha-Abkommen vom Februar 2020 sah einen vollständigen Abzug aller US-Truppen und deren Verbündeter bis Ende April dieses Jahres vor. Die Taliban gaben im Gegenzug Sicherheitsgarantien für die Besatzer. Joseph Biden, seit dem 20. Januar Staatsoberhaupt, verschob den Abzugstermin schließlich auf Ende August. Mit Beginn des Verlassens der internationalen Truppen ab Mai forcierten die Taliban ihren Feldzug zur Rückeroberung des Landes. Im Sommer nahmen sie innerhalb weniger Wochen eine Provinzhauptstadt nach der anderen sowie die wichtigsten Grenzübergänge Afhanistans ein. Am 15. August fiel nahezu kampflos die Hauptstadt Kabul, so dass die Islamisten nach 20 Jahren de facto wieder die Herrschaft über das Land am Hindukusch ausüben.

Meiste Opfer seit 2009

Das Jahr 2021 war eines der Kriegsjahre mit den meisten Opfern seit Beginn der UN-Aufzeichnungen in Afghanistan 2009. Allein im ersten Halbjahr wurden demnach bei Kampfhandlungen 1.659 Zivilisten getötet und 3.524 weitere verletzt, was einem Anstieg um fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Insbesondere seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen ab Mai spitzte sich die Gewalt zu, wie aus einem Bericht von Amnesty International von Mitte Dezember hervorgeht. Dieser lastet sowohl den Taliban als auch den US-Streitkräften und dem verbündeten afghanischen Militär Gewalt gegen Zivilisten an. Im August flog das US-Militär laut am vergangenen Freitag von der Luftwaffe veröffentlichten Daten mit 153 so viele Luftschläge wie in den zehn vorherigen Monaten nicht. Im Vormonat waren »nur« 18 solche Attacken durchgeführt worden.

Am 29. August, drei Tage nach einem Anschlag der Dschihadisten von ISIS-K am Flughafen von Kabul, bei dem 169 Afghanen sowie 13 US-Soldaten getötet wurden, verübten die USA ihren bislang letzten Drohnenangriff in Afghanistan, in einem Wohnviertel in der Kabuler Innenstadt. Zunächst behauptete ein Sprecher des US-Zentralkommandos Centcom, »mehrere Selbstmordattentäter« von ISIS-K seien liquidiert worden. Rasch stellte sich allerdings heraus, dass alle zehn Getöteten Zivilisten waren, darunter sieben Kinder. Trotzdem ergab eine Pentagon-Untersuchung des Drohnenschlags, »dass keine Rechtsverstöße vorlagen«, wie die New York Times Mitte Dezember berichtete. Die beiden hochrangigen US-Generäle, die die Untersuchung leiteten und deren Ergebnisse von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin abgesegnet wurden, »sahen keine Grundlage für eine Bestrafung der an dem Angriff beteiligten Militärangehörigen«, so Pentagon-Sprecher John Kirby. Der bislang letzte große Gewaltakt der USA in Afghanistan steht damit exemplarisch für das straffreie Töten von Zivilisten durch die Vereinigten Staaten im Nahen und Mittleren Osten.

Wirtschaft kollabiert

»Ich stehe heute hier – und zum ersten Mal seit 20 Jahren sind die Vereinigten Staaten nicht im Krieg«, rühmte sich Biden in seiner ersten Rede vor der UN-Generalsversammlung als US-Präsident Mitte September – angesichts der Kriege und Schattenkriege, in die die USA involviert sind, eine fragwürdige Einschätzung. Bereits drei Wochen zuvor hatte Biden angekündigt, sich auch in Zukunft das Recht vorzubehalten, Afghanistan nach eigenem Gutdünken aus der Luft zu attackieren.

Laut Prognosen des IWF könnte die afghanische Wirtschaft in diesem Jahr um 30 Prozent schrumpfen. Nach mehr als fünf Jahren Krieg habe die syrische Wirtschaft einen vergleichbaren Rückgang erlebt, »in Afghanistan dauerte es fünf Monate«, sagte Kanni Wignaraja, Direktorin beim UN-Entwicklungsprogramm für die Region Asien, der Nachrichtenagentur AFP Anfang Dezember. In einem Bericht von Ende November hatten die Vereinten Nationen vor dem Kollaps des afghanischen Bankensystems gewarnt. Insbesondere die Liquiditätskrise könne das Finanzsystem »innerhalb weniger Monate zum Zusammenbruch bringen«, hatte Reuters berichtet.

Neben IWF und Weltbank hat allein die US-Notenbankfiliale in New York neun Milliarden US-Dollar afghanischer Vermögen eingefroren. Die afghanische Wirtschaft wird seit langem von ausländischen Hilfszahlungen am Leben gehalten, die im Jahr 2020 laut Weltbank 43 Prozent des BIP ausmachten. Mit der Machtübernahme der Taliban stellten internationale Geber ihre Zahlungen ein, da nicht der Eindruck entstehen sollte, dass mit den Taliban kooperiert oder deren Regime alimentiert würde. Seit Monaten erhalten von der öffentlichen Hand Beschäftigte keine Gehälter mehr.

In Afghanistan wütet eine verheerende Hungersnot. Von Vertretern des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) wird geschätzt, dass weit mehr als die Hälfte der 42 Millionen Einwohner des Landes unter akuter Nahrungsmittelknappheit leiden. Mehr als drei Millionen Kinder sind stark unterernährt, mehr als eine Million vom Hungertod bedroht. Laut WFP werden zwei Drittel der Afghaninnen und Afghanen im kommenden Jahr von Nahrungsmittellieferungen abhängig sein. Neben ausbleibenden Hilfszahlungen, Coronamaßnahmen und Krieg ist die schlimmste Dürre seit 20 Jahren dafür verantwortlich. »Familien verbrauchen ihre dürftigen Ersparnisse, verkaufen Hab und Gut oder nehmen Kredite auf, um zu essen«, so der britische Telegraph Mitte Dezember. Seit dem Sieg der Taliban gebe es zwar keine Patienten mehr mit Explosions- und Schussverletzungen, erklärte Khalil Heydari, der medizinische Leiter des nördlich von Kabul gelegenen Charikar-Krankenhauses, doch seien die Einlieferungen von unterernährten Kindern und Säuglingen um 30 bis 40 Prozent gestiegen. Laut UNICEF kommt es seit kurzem zu einem Anstieg von Kinderehen. »Die Zukunft einer ganzen Generation steht auf dem Spiel«, wird UNICEF-Direktorin Henrietta Fore in einem Bericht der Organisation vom 12. November zitiert.

Sanktionen töten

Nach 20 Jahren Bombenkrieg stürzt der Wirtschaftskrieg des Westens die Menschen in Afghanistan nun zum zweiten Mal ins Verderben. In einem offenen Brief mehrerer in dem Land tätiger Hilfsorganisationen hieß es Anfang Dezember, die Sanktionen töteten mehr Afghanen, als es der Krieg vermocht hatte. »Niemand will das Taliban-Regime finanzieren«, heißt es in dem Brief laut Telegraph. Allerdings würden die Sanktionen »in einem Ausmaß Zivilisten töten, das weit über dem liegt, was die Taliban, ISIS-K, die Warlords, frühere Regierungen und die internationalen Streitkräfte in den letzten 20 Jahren zusammen angerichtet haben«.