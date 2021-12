Exporte in Drittstaaten leicht angestiegen

Wiesbaden. Die Exporte aus der BRD in Staaten außerhalb der EU sind im November leicht angestiegen. Im Vergleich zum Oktober ergab sich ein Plus von 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Insgesamt exportierten deutsche Unternehmen im November Waren im Wert von 57,1 Milliarden Euro in Nicht-EU-Staaten. Wichtigste Handelspartner waren dabei die USA und China. (AFP/jW)