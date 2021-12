FDP unterstützt Steinmeier

Berlin. Für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sind die Chancen auf eine zweite Amtszeit gestiegen. Nach den Sozialdemokraten erklärte sich auch die FDP am Mittwoch abend bereit, die erneute Kandidatur des SPD-Politikers zu unterstützen. Offen bleibt, ob die Grünen als dritter Partner der Ampelregierung in der Bundesversammlung am 13. Februar Steinmeier unterstützen oder selbst einen Kandidaten ins Rennen um das höchste Staatsamt schicken werden.(dpa/jW)