Im Ton gemäßigter

Andriy Dubchak/AP/dpa Ukrainische Soldaten in der Nähe des Dorfes Newelske in der Ostukraine (10.12.2021)

Schon das war neu, als Russland Anfang der Woche der NATO seine Forderungen für schriftliche Sicherheitsgarantien präsentierte: Der Text wurde sofort öffentlichgemacht. Genau wie einige Wochen zuvor bereits eine russische Note an Berlin und Paris in Sachen des Friedens in der Ukraine. Was westliche Diplomaten verschnupft reagieren ließ, interpretieren russische Medien als Signal, dass Moskau keine Hoffnungen mehr auf stillschweigende Einigungen und Gentlemen’s Agreements setze.

Ein Beamter des russischen Außenministeriums kommentierte die russischen Forderungen mit den Worten, das Papier sei keine Speisekarte, aus der man sich etwas aussuchen und anderes ignorieren könne. Moskau verlange, dass die Forderungen so angenommen würden wie formuliert, ansonsten behalte es sich, so sagte es Wladimir Putin bei einem Auftritt vor hohen Beamten des Verteidigungsministeriums, »militärisch-technische Antworten« vor, insbesondere die Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen, welche diejenigen Länder bedrohten, aus denen heraus Russland bedroht werde. »Weiter können wir nicht mehr zurückweichen«, sagte Putin in rhetorischer Anspielung auf einen berühmten Befehl Stalins an die Rote Armee aus dem Sommer 1942.

Im Westen waren die ersten Reaktionen erbost und gleichzeitig herablassend. Die russischen Forderungen seien ein »Ultimatum«, auf dessen zentralen Inhalt auf gar keinen Fall eingegangen werden könne – die Zusage, die Ukraine niemals in die NATO aufzunehmen. Einige Tage später klang es in Nuancen anders: Die US-Regierung kündigte für Anfang Januar Gespräche über Sicherheitsfragen mit Russland an und erfüllte damit zumindest auf der formalen Ebene eine der russischen Forderungen: dass Verhandlungen schnell beginnen müssten. Ob die Gespräche dann auch so verlaufen, wie es sich Russland wünscht – ergebnisorientiert und unter Verzicht darauf, die russische Position zu »zerreden« –, das muss sich dann freilich erst zeigen. Ein bisschen klingt der Ton der russischen Erklärungen wie das erste Statement von Altkanzlerin Angela Merkel zu Beginn der Coronapandemie – sehr nachdrücklich: »Es ist ernst. Nehmen auch Sie es ernst.«

Inzwischen scheint das auch die neue Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bemerkt zu haben. In einem Gespräch mit der Zeit schlug sie nun gegenüber Russland ungewohnte Töne an: Sie bezeichnete das große Nachbarland im Osten als »Teil des europäischen Hauses« und der europäischen Kultur, und sie sprach sich für den Vorrang von Dialog gegenüber Konfrontation aus. Einstweilen steckt nichts dahinter, oder doch fast nichts. Die deutsche Botschafterin in der Ukraine, Anka Feldhusen, schrieb in ihrer Weihnachtsmail an in der Ukraine lebende Bundesbürger, ein russischer Einmarsch in das Land sei wenig wahrscheinlich, und weiter: »In den vergangenen Wochen konnten wir zudem keinen signifikanten Truppenaufwuchs nahe der russischen Grenze mit der Ukraine feststellen.«

Feldhusen begibt sich mit dieser Einschätzung in einen deutlichen Gegensatz zu den US-Diensten, die dem Sender CNN am Mittwoch als Anhaltspunkt für angeblich anhaltende russische Einmarschpläne steckten, im Grenzgebiet seien inzwischen 55 »Bataillonskampfgruppen« von jeweils etwa 1.000 Mann stationiert. Nur war diese Zahl bereits Anfang November von westlichen Militäranalysten genannt worden. Die von CNN genannten Truppenstärken beweisen also in Wahrheit das Gegenteil: dass Russland seine Truppen im Grenzgebiet zuletzt offenbar gerade nicht aufgestockt hat. Wie sich im übrigen aus 55 je 1.000köpfigen Kampfgruppen eine Truppenstärke von um die 100.000 Soldaten errechnen lässt, lernt man offensichtlich im Kurs für CIA-Mathematik.

Innerhalb der NATO scheint die Tatsache, dass Russland seine Forderungen an seine ehemaligen Bündnispartner aus der Antihitlerkoalition – die Mitatommächte USA, Großbritannien und Frankreich – gerichtet hat, derweil offenbar für Verstimmung in der EU-Spitze zu sorgen. Deren Außenbeauftragter Josep Borrell beschwerte sich am Mittwoch, bei Sicherheitsfragen, die Europa beträfen, müssten die Anliegen aller Beteiligten berücksichtigt werden. Genau dies wollte Russland offenkundig vermeiden: sich mit Polen, Litauen und Lettland auseinandersetzen zu müssen. Es setzt in seinem Verhandlungsansatz auf die Asymmetrie, dass die Ukraine für Russland wesentlich wichtiger ist als für die USA, und darauf, dass, wenn es zu einem Arrangement zwischen Moskau und Washington kommen sollte, die USA dies ihren europäischen »Verbündeten« schon verkaufen würden. Ein bisschen Krach in der NATO würde in Moskau sicherlich auch nicht ungern gesehen.

Optimistisch betrachtet könnte sich für eventuelle Entspannungsschritte ein Zeitfenster bis Mitte des kommenden Jahres auftun. Dann findet in Madrid der turnusmäßige NATO-Gipfel statt, der unter anderem über das Ansinnen von US-Militärs entscheiden soll, zusätzliche Truppen des Bündnisses in Rumänien und Bulgarien zu stationieren – also im direkten Hinterland der Ukraine und in der als russisches Einflussgebiet beanspruchten Schwarzmeerregion. Der bulgarische Verteidigungsminister Stefan Janew hat dies bereits als »derzeit überflüssig« abgelehnt. Sollte die NATO dieses Projekt gleichwohl vorantreiben, wäre das ein Zeichen dafür, dass alle bevorstehenden Verhandlungen mit Russland heiße Luft sind.