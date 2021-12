Impfpflicht in Vorbereitung

Sven Hoppe/dpa Nach dem Willen vieler Politiker bald obligatorisch: Impfung gegen Corona

Mit Blick auf die Ausbreitung der ansteckenderen Omikron-Variante des Virus warnten Mediziner und Politiker trotz derzeit noch sinkender Coronazahlen vor einer Eskalation des Pandemiegeschehens. »Eine große, schnelle Welle haben wir noch nicht. Das wird sich ändern zum Jahreswechsel und in der ersten Januarwoche«, prophezeite Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag auf WDR 2. Befürchtet wird eine Überlastung der Gesundheitssysteme, aber auch der kritischen Infrastruktur, wenn eine große Zahl von Menschen gleichzeitig erkrankt oder in Quarantäne ist. Vor diesem Hintergrund nimmt die Debatte über eine Impfpflicht weiter an Fahrt auf. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bezeichnete eine solche in den ARD-»Tagesthemen« als »unerlässlich«, um aus einer »Dauerschleife« von Lockerungen und Lockdowns herauszukommen. Im Glauben, dass sich viel mehr Menschen impfen lassen werden, habe er »immer sehr überzeugt« gesagt, es werde keine Impfpflicht geben, erklärte der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Doch das sei ein »Fehler« gewesen.

Die Ampelkoalition plant, dass die Abgeordneten bei der bislang noch nicht terminierten Abstimmung keinem Fraktionszwang unterliegen sollen. Dafür sollen Abgeordnete sich fraktionsübergreifend zusammentun, um sogenannte Gruppenanträge vorzulegen. Im Bundestag seien derzeit mindestens drei diesbezügliche Anträge in Arbeit, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Fraktionskreisen. Ein Antrag sehe eine stufenweise Einführung der Impfpflicht zunächst nur für Risikogruppen und nach einer Evaluierung gegebenenfalls für alle impfbaren Erwachsenen vor. Ein weiterer Antrag fordert eine sofortige Impfpflicht für alle impfbaren Erwachsenen ab 18 Jahren, mit dem Argument, dass dies rechtlich leichter umzusetzen sei als eine abgestufte Variante. Beide Anträge orientierten sich an den Empfehlungen des Deutschen Ethikrates, der sich am Mittwoch mehrheitlich dafür ausgesprochen hatte, die schon für die Beschäftigten von Kliniken und in der Pflege geltende partielle Impfpflicht auf »wesentliche Teile der Bevölkerung« auszuweiten. Ein dritter Antrag von einer Gruppe um dem FDP-Politiker Wolfgang Kubicki wendet sich gegen eine Impfpflicht.