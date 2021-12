Druck auf Amazon

Ahmed Gaber/REUTERS

Auf dem Times Square in der US-Metropole New York sind am Mittwoch (Ortszeit) Beschäftigte von Amazon zusammengekommen, um für ihr Recht auf gewerkschaftliche Organisierung zu demonstrieren. Wie unter anderem die Washington Post berichtete, hatten Arbeiter eines Umschlagszentrums in Staten Island zuvor gemeinsam mit der Gewerkschaft Amazon Labor Union (ALU) eine Petition bei der Regierung eingereicht. Sie fordern die Anerkennung der ALU durch Amazon. Ein entsprechender Antrag war im November wegen fehlender Unterschriften abgelehnt worden. (jW) Siehe Seite 9