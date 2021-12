Detlev Konnerth/stock&people Mit dem Ende der DDR kam etwas zeitverzögert auch das Aus für ADN: Redaktionsraum der Nachrichtenagentur in Berlin (15.8.1990)

Im Oktober 1946 wurde mit der damals erforderlichen Zustimmung der sowjetischen Besatzungsmacht der Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst (ADN) gegründet. Seit 1953 war ADN die staatliche Nachrichtenagentur der DDR. Rainer Höhling, einst ADN-Auslandskorrespondent, hat zum 75. Gründungstag eine Gedenkschrift vorgelegt, in der die Höhen und Tiefen der Nachrichtenagentur, deren Geschichte bis heute nur wenig erforscht ist, und auch ihr Schicksal nach dem Anschluss der DDR an die BRD nachgezeichnet werden.

Der Leser erfährt, dass ADN 1989 1.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte. Die Agentur arbeitete mit 89 Nachrichtenagenturen, darunter AP und UPI, Reuters und AFP, sowie Rundfunk- und Fernsehanstalten in 73 Ländern vertraglich zusammen. Nach dem von einer drastischen Schrumpfung der Belegschaft begleiteten Verkauf durch die Treuhandanstalt 1992 an ddp ging das wertvolle Archiv der Bildagentur Zentralbild mit etwa sieben Millionen Fotos an das Bundesarchiv. Dort landeten auch die auf Mikrokopien in rund 60.000 Filmkarten gespeicherten rund 14 Millionen ADN-Meldungen und -Berichte.

Eine der ADN-Journalistinnen, die Höhling vorstellt, war Deba Wieland, die 1952 Generaldirektorin wurde. Sie nahm mit ihrem späteren Ehemann Heinz, der als Kompaniechef in den Internationalen Brigaden schwer verwundet wurde, an der Verteidigung der spanischen Republik teil. Fünf Fremdsprachen beherrschend, wurde sie zur Vizepräsidentin der Allianz Europäischer Nachrichtenagenturen (AEAP) gewählt. 1977 machte sie den Platz für Günter Pötschke frei. Pötschke war, wie der Autor betont, wie die meisten ADN-Mitarbeiter auf leitenden Posten, ein hochqualifizierter Journalist, der als Reporter im Bezirksbüro in Halle begonnen und später unter anderem als Auslandskorrespondent in London gearbeitet hatte.

1986 sendete ADN über Kabel, Funk und Satellit in 50 Diensten und Periodika täglich rund 950.000 Wörter. In alle Kontinente gingen in sechs Sprachen, darunter in Arabisch, Nachrichten, Reportagen und Features. Offiziell dem Ministerrat unterstellt, wurde ADN de facto von der Abteilung Agitation des Zentralkomitees der SED angeleitet und beaufsichtigt. In diesem Kontext wies die Arbeit der grundsätzlich der Friedenssicherung und Völkerfreundschaft, der Unterstützung der Arbeiterkämpfe und der nationalen Befreiungsbewegungen verpflichteten Agentur auch Schattenseiten auf. Zensur, Gängelei und Schönfärberei wurden im Herbst 1989, wie der Autor darlegt, auch hausintern heftig kritisiert.

Für diese Praxis wird gewöhnlich der erst seit 1978 politisch zuständige ZK-Sekretär Joachim Herrmann allein verantwortlich gemacht, was aber an der Realität vorbeigeht. 1989/90 und danach wurde gerne verschwiegen, dass die meisten Akteure auf allen Stufen der Hierarchie mitgemacht hatten. Etwa auch Wolfgang Meyer, der 1975 als langjähriger ADN-Auslandskorrespondent in die Agitationskommission der SED gewechselt war und die Hauptabteilung Presse des Außenministeriums leitete. Im Zuge der »Wende« wurde er in der Modrow-Regierung Regierungssprecher. 1993 schrieb er für das Buch der ehemaligen DDR-Journalistin Edith Spielhagen »So durften wir glauben zu kämpfen«, das die DDR mit der faschistischen Diktatur auf eine Stufe stellte, den Beitrag »DDR-Medien im demokratischen Aufbruch«.