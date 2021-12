Nachschlag: Lukrative Lügen

© Yuzu Productions/Silvervan/Arte France

Ist die Lüge erst in der Welt, ist sie kaum wieder einzufangen. Wer sich gefragt hat, wie Donald Trump aller Welt raten konnte, gegen das Coronavirus Desinfektionsmittel einzunehmen – dieser Wahnsinn geht auf Andrew Wakefield zurück. Der Brite ist der Prototyp des egomanen, geschäftstüchtigen Querdenkers und veröffentlichte 1998 eine gefälschte Studie, nach der der Kombinationsimpfstoff gegen Mumps, Masern und Röteln bei Kindern Autismus auslösen würde. Das war trotz der medialen Umtriebe des Arztes bald widerlegt, und Wakefield verlor seine Approbation. Doch in den USA begründete er in seiner Opferrolle eine lukrative Karriere als Impfgegner, holte Hollywood und »Philanthropen« ins Boot. Folge war unter anderem die Masernepidemie in New York 2018. Dass Corona der Quacksalberei neuen Schub verliehen hat, erübrigt sich zu sagen. Die britisch-französische Doku ist am Dienstag im TV zu sehen, bereits jetzt in der Mediathek. (mme)