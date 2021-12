Entschädigung nach mehr als 40 Jahren

Matthias Balk/dpa Seine psychischen Traumata wurden bisweilen von Behörden nicht den Erlebnissen des Anschlags, sondern seiner Herkunft zugeschrieben: Robert Höckmayr (17.12.2021)

Mehr als vier Jahrzehnte nach dem Oktoberfestattentat hat sich ein Überlebender mit dem Freistaat Bayern auf Entschädigungszahlungen geeinigt. Der 52jährige Robert Höckmayr, der bei der Bombenexplosion 1980 schwer verletzt worden war, stimmte am Freitag vor dem Sozialgericht München einem Vergleich zu. Demnach steht ihm eine sogenannte Grundrente in Höhe von 60 Prozent zu.

Höckmayr hatte bereits vor mehreren Jahren gegen die bislang gezahlte Rente in Höhe von 50 Prozent geklagt, weil er sie als zu niedrig ansah, zumal sich seine körperliche und seelische Gesundheit in den vergangenen Jahren weiter verschlechterte. Wie der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, wurde Höckmayr mehr als 40mal operiert. Noch immer habe er mehr als zwei Dutzend Splitter im Körper, er hinke und habe Probleme mit der Wirbelsäule. Das Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) hatte bei Höckmayr aber nur einen Grad der Schädigung (GdS) von 50 Prozent festgestellt. Nach Ansicht von Höckmayrs Anwalt Alexander Frey hätte ihm hingegen ein GdS von mindestens 70 Prozent zugestanden. Die Grundrente, die Höckmayr bekommt, hängt insbesondere von dem GdS ab.

Mit dem Urteil des Sozialgerichts wurden die körperlichen Schäden und die posttraumatische Belastungsstörung nun erstmals vom Freistaat anerkannt. Die neue Regelung bedeutet laut Höckmayrs Anwalt knapp 400 Euro zusätzliche Rentenzahlungen pro Monat. Sie werden rückwirkend seit 2015 gezahlt.

Bei dem Anschlag am 26. September 1980 waren zwei jüngere Geschwister von Höckmayr vor seinen Augen gestorben. Die rechtsterroristische Tat, die nach wie vor offiziell allein dem Studenten Gundolf Köhler zugeschrieben wird, kostete zwölf Wiesn-Besucher das Leben, Köhler selbst starb auch dabei. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt.

Bei dem Verfahren ging es für Höckmayr aber nicht nur um die finanzielle Entschädigung. Gegenüber dem Spiegel sagte er: »Der Staat muss sich generell die Frage stellen lassen, wie er mit Menschen umgeht, die Opfer eines Anschlags wurden.« Seinem Anwalt Frey zufolge habe das Urteil grundsätzliche Bedeutung für Betroffene anderer Anschläge, etwa am Olympia-Einkaufszentrum in München oder am Berliner Breitscheidplatz.

Höckmayr selbst hat viele Jahre keine Unterstützung von staatlichen Behörden bekommen. Darüber hinaus seien seine psychischen Traumata nicht den Erlebnissen des Anschlags, sondern seiner Herkunft zugeschrieben worden, wie Höckmayr dem Spiegel sagte. So habe eine Ärztin des Versorgungsamts 1981 nach einer Untersuchung konstatiert: »Der 13jährige Junge wirkt (abgesehen von milieubedingten Einflüssen) unauffällig.« Tatsächlich, schreibt das Magazin, lebte Höckmayr mit seiner Familie »in einfachen Verhältnissen im Hasenbergl, einem Münchner Arbeiterviertel. Für das Oktoberfest hatten sie wochenlang gespart«. (dpa/jW)