Nachschlag: Gegen den Wahnsinn

Coronaleugner, hier auf einer Demo in Frankreich ...

Impfgegner und Coronaleugner sind eine kleine, aber lautstarke und auch gefährliche Minderheit, die gerade wieder zu Höchstform aufläuft, so dass man vor ihren Auslassungen nirgends sicher ist. Man möchte sich die Ohren zustopfen, aber besser ist, erst einmal herauszufinden, woher all der hysterische Widerwillen gegen das Impfen und andere Schutzmaßnahmen überhaupt rührt. Und siehe da: Es ist nicht zuletzt die Pharmaindustrie selbst, die die Vakzinverächter ins Rennen geschickt hat, zum Beispiel den britischen Scharlatan Andrew Wakefield, der eine Studie über die Folgen einer kombinierten Immunisierung gegen Masern, Mumps und Röteln in der Fachzeitschrift Lancet fälschte, nur damit seine Auftraggeber mit Einzelpräparaten mehr verdienen konnten. Zu seinen Sponsoren zählt übrigens auch die Erbin von Johnson und Johnson. Kaum zu glauben? Man sehe selbst die aktuelle Doku »Impfgegner: Wer profitiert von der Angst?« des Senders Arte. Pflichtprogramm gegen den galoppierenden Wahnsinn! (jt)