Unerwünschte Gegeninformation

Pavel Golovkin/AP/dpa Deutschen Behörden ein Dorn im Auge – russischer Auslandssender RT (Moskau, 27.10.2017)

Der staatliche russische Auslandssender RT ist am Donnerstag mit seinem seit längerem angekündigten ganztägigen Informationsprogramm in deutscher Sprache auf Sendung gegangen. Doch schon nach fünf Stunden wurde »RT auf Sendung« auf dem Videoportal Youtube wieder abgeschaltet. Zudem prüft eine zuständige Rundfunkanstalt in Deutschland Schritte gegen das von Kritikern gerne als »Kremlsender« diffamierte Medium. »Wir haben aber auch nichts anderes erwartet«, schrieb die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, die dem Sender gerade ein Interview gegeben hatte, als die Ausstrahlung auf Youtube gestoppt wurde, danach auf Telegram.

Youtube, eine Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Google-Konzerns, begründete die Löschung des Kanals mit einem vermeintlichen Verstoß gegen seine Gemeinschaftsrichtlinien. Bereits im September hatte die Plattform zwei RT-Videokanäle entfernt – der Vorwurf lautete damals auf Verbreitung von Fehlinformationen im Zusammenhang mit der Coronapandemie. Nach einer Löschung dürfe der Kanalbesitzer keine anderen Youtube-Kanäle nutzen, besitzen oder erstellen, heißt es nun von seiten der Firma. Dagegen führt »RT auf Sendung« an, weder redaktionell noch technisch etwas mit den zuvor entfernten RT-Kanälen zu tun zu haben.

Weiterhin kann der Sender über seine Website sowie über Satellit empfangen werden. Nach Angaben des Senders hat die gemeinnützige Organisation »TV-Nowosti« in Serbien eine Lizenz für die Kabel- und Satellitenübertragung des RT-Senders in deutscher Sprache erhalten. Daher würden die Sendungen zunächst von serbischen Territorium aus zu den Rundfunksatelliten übertragen. Gemäß dem Europäischen Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen Nr. 132 dürfe ein in einem Unterzeichnerstaat lizensierter Sender in allen 33 europäischen Staaten, die das Abkommen ratifziert haben, ausgestrahlt werden, heißt es auf der Nachrichtenseite RT DE. Die serbische Sendelizenz stelle nach vorläufiger Einschätzung »keine ausreichende Grundlage für die Verbreitung des Programms in Deutschland dar«, erklärte demgegenüber laut dpa die Medienanstalt Berlin-Brandenburg am Donnerstag. Linearer Rundfunk sei unabhängig von der Art seiner Verbreitung zulassungspflichtig, für RT sei bei ihr »weder eine Rundfunkzulassung beantragt noch erteilt« worden, so die Anstalt. Weitere Schritte gegen den Sender würden daher nun geprüft.

»Das Ausmaß an Widerstand und Feindseligkeit, mit dem RT in Deutschland konfrontiert wurde, ist mit nichts zu vergleichen, was wir in irgendeinem anderen Land oder Teil der Welt erlebt haben«, hatte RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan laut der Nachrichtenseite RT DE vor Sendebeginn beklagt. Der neue Sender solle das Bild der Nachrichten im deutschsprachigen Raum vervollständigen und eine größere Sichtweise an Meinungen auf den Schirm bringen.