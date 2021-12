Tod und Trümmer

Ralph Tedy Erol/Reuters

Nach der Explosion eines Tanklastwagens in Haiti ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Der letzte Lagebericht weise 75 Tote sowie 59 Verletzte mit Brandwunden aus, sagte der Direktor des haitianischen Zivilschutzes, Jerry Chandler, am Mittwoch (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. Ein provisorisches Krankenhaus in einer Sporthalle sei bald einsatzbereit. Rund 20 Häuser brannten nach der Explosion nieder (siehe Foto). Am Dienstag morgen hatte der Fahrer eines Tanklasters lokalen Behörden der Hafenstadt Cap-Haïtien zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, als er einem Motorradtaxi ausweichen wollte. Der Lastwagen sei umgekippt und Treibstoff auf die Straße gelaufen. Einwohner seien zu dem Lastwagen geeilt, um sich dringend benötigten Treibstoff zu holen. Dann sei das Fahrzeug explodiert. Haiti leidet unter starker Treibstoffknappheit. (dpa/AFP/jW)