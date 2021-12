Am Ende ihrer Kräfte

Jannis Große/imago images »Oft auch am Ende ihrer Hoffnungen«: Hamburger Pflegekräfte im Februar 2020

Den Pflegekräften auf den Intensivstationen des Hamburger Universitätsklinikums (UKE) reicht es. Seit Wochen machen sie auf ihre Überlastung aufmerksam, die zum Teil durch die Coronapandemie bedingt ist. Doch die Klinikleitung reagierte bisher nur hinhaltend. Am Dienstag hat das Pflegepersonal deshalb in einem Brandbrief an die Pflegedirektion des UKE erneut auf die Überlastung hingewiesen und zudem eine ungewöhnliche Maßnahme angekündigt, die einem »Dienst nach Vorschrift« gleichkommt: Ab diesem Freitag sind die Intensivpflegekräfte des Krankenhauses – zunächst befristet bis Jahresende – nicht mehr bereit, sich bei Engpässen im Dienstplan aus dem »Dienstfrei« rufen zu lassen.

»Wir können nicht länger warten, wir brauchen jetzt eine Entlastung auf den Intensivstationen«, heißt es in dem Brief an die UKE-Leitung. Die Pflegekräfte erklären, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen in Form von Bettensperrungen nicht reichen. Sie fordern eine Entlastungsvereinbarung, mit der ein Personalschlüssel für verbindlich erklärt wird, wie die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung ihn seit Februar vorschreibt. Die Verordnung legt für Intensivstationen einen Schlüssel von einer Pflegekraft für höchstens zwei Patienten fest. Tatsächlich wird diese Regel in deutschen Krankenhäusern regelmäßig unterlaufen, auch im UKE, wo sich aktuell eine Intensivpflegekraft um 2,5 bis 3 Patienten kümmert.

Bereits im August hatten Pflegekräfte der Intensivstationen in einem Brandbrief auf die Gefährdung der Patienten durch ständige Überlastung hingewiesen. Wie aus einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi von Dienstag hervorgeht, gibt es eine schriftliche Regelung zur Personalbesetzung bislang dennoch nicht. »Dienstpläne müssen für Beschäftigte verlässlich bleiben, damit Erholung eintreten kann und die Überlastung nicht ins Unermessliche steigt«, sagte Stefanie Ullmann, bei Verdi in Hamburg für die Krankenhäuser zuständig, am Mittwoch gegenüber jW. Die Pflegekräfte nähmen nur ihre Rechte wahr und hielten sich an den vorgeschriebenen Dienstplan. »Es besteht keine Pflicht für Pflegende zum Einspringen – dieses Einspringen passiert aus dem guten Willen und dem Verantwortungsbewusstsein der Pflegenden gegenüber Patientinnen und Patienten« heraus, so die Verdi-Vertreterin.

Schützenhilfe für die Intensivpflegekräfte kommt auch von der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft. »Wir unterstützen die Intensivpflegekräfte des UKE in ihrer Forderung nach einer verbindlichen Entlastungsvereinbarung«, erklärte Deniz Celik, gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion, laut einer Mitteilung vom Dienstag. Bisher würden die Pflegekräfte von der Klinikleitung nur vertröstet. Am Mittwoch brachte die Linksfraktion einen Antrag in der Bürgerschaft ein, in dem der Senat aufgefordert wird, sich für eine Entlastung in der Pflege einzusetzen.

In der Begründung wird darauf hingewiesen, dass sich die Zahl der betreibbaren Intensivbetten im Laufe der Pandemie verringert habe. Laut dem DIVI-Intensivregister, einem Projekt zum Erfassen von Daten im Intensivbereich, sei die Zahl der betreibbaren Intensivbetten in der BRD im Laufe der vergangenen zwölf Monate von 24.821 auf 22.011 Betten gesunken, in Hamburg von 598 auf 500. Der Rückgang sei in der Hansestadt damit prozentual fast doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt, so die Fraktion. Grund für diese Knappheit seien vor allem fehlende Pflegekräfte.

Nach 22 Monaten Pandemie seien viele Pflegekräfte »am Ende ihrer Kräfte und viel zu oft auch am Ende ihrer Hoffnung auf verbesserte Arbeitsbedingungen«, heißt es im Antrag weiter. Die daraus resultierende »Flucht der Pflegekräfte« stelle eine reale Gefahr für die Versorgungssicherheit aller Patienten dar. Und weiter: Mitten in der vierten Coronawelle sei es das Wichtigste, »die Pflegekräfte im Job zu halten und ihnen ein weiteres Durchhalten der Belastungen zu ermöglichen«.

Die Linksfraktion fordert, dass der Senat das Gespräch mit dem UKE und den Asklepios-Kliniken sucht, um diese zu ermutigen, »Gespräche mit Verdi, Betriebs- und Personalräten über vertraglich abgesicherte Entlastungsregelungen aufzunehmen, die sich am Entlastungstarifvertrag der Berliner Charité orientieren«. An alle Pflegekräfte »am Bett« solle bis zum Ende der Pandemie ein Bonus gezahlt werden, »so dass die Pflegekräfte in dieser Zeit auf ein Nettogehalt in Höhe ihres Bruttogehaltes kommen«.