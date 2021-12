Endgültig Staatsbürger zweiter Klasse

Mark Thomas/i Images/imago Unsicherheit steigt: Auch Briten mit Migrationsgeschichte sind Ziel des neuen Gesetzes (London, 28.8.2016)

Die Konservative Partei Großbritanniens hat mittlerweile zwei Premierministerinnen gestellt, zunehmend befinden sich Menschen mit Migrationsgeschichte in Führungspositionen. Ein Beispiel ist Finanzminister Rishi Sunak, dessen Vater in Kenia und dessen Mutter in Tansania geboren wurden. Oder Innenministerin Priti Patel, deren Familie ihre Wurzeln in Indien hat und über einen Umweg via Uganda schließlich in der britischen Hauptstadt London landete. Die Tories sind an ihrer Spitze somit wesentlich diverser, als es die sozialdemokratische Labour-Partei jemals war und ist. Eine Karriere bei den Tories hat jedoch ihren Preis. Sie bedingt absolute Skrupellosigkeit und die Bereitschaft, jede Unmenschlichkeit mitzutragen, sei sie auch noch so groß.

Und so propagiert Patel derzeit ein Gesetz, welches das klare Ziel verfolgt, in Großbritannien ein Zweiklassensystem der Staatsbürgerschaft zu zementieren und legale Einwanderung faktisch zu verunmöglichen. Staatsbürgerschaft sei »ein Privileg, kein Grundrecht«, erklärte sie in ihrer Rede bei der ersten Lesung des Entwurfs für die »Nationalities and Borders Bill« im Unterhaus. Laut Informationsmaterialien des Innenministeriums verfolgt dieses Gesetz drei wesentliche Ziele: Das Einwanderungssystem soll »fairer und effektiver« gestaltet werden, »illegale« Einreise nach Großbritannien sowie »krimineller Menschenschmuggel als Geschäftsmodell« sollen unterbunden und die Abschiebung von Menschen, »die kein Recht haben, hier zu sein« gewährleistet werden.

Bei alldem kann Innenministerin Patel auf eine bis in die 1950er Jahre zurückreichende Rechtstradition zurückgreifen. War zu den kolonialen Hochzeiten des britischen Empire noch automatisch jede im britischen Hoheitsgebiet aufgewachsene Person britischer Staatsbürger, begann sich das mit dem Beginn der Dekolonisierung und dem damit verbundenen imperialen Niedergang zu ändern. Jede Regierung, egal ob sozialdemokratisch oder konservativ, verfolgte seither zwei Ziele: Den britischen Arbeitsmarkt mit benötigten Arbeitskräften zu versorgen und gleichzeitig die Bürgerrechte von Einwanderern und deren Nachkommen zu beschneiden.

Das zeigt sich beispielhaft am Staatsbürgerschaftsrecht. Seit 1914 besteht die Möglichkeit, Menschen unter bestimmten Voraussetzungen, etwa aufgrund terroristischer Tätigkeiten, die Staatsbürgerschaft zu entziehen. In den vergangenen Jahrzehnten wurde das immer weiter verschärft. So führte die Labour-Regierung 2006 die Möglichkeit ein, Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft die britische Staatsbürgerschaft zu entziehen. Das war eine Reaktion auf die Terroranschläge in London im Juli 2005. Im Jahr 2010 wurde aufgrund dieser Möglichkeit 20 Personen die britische Staatsbürgerschaft entzogen, denen die Beteiligung an Kämpfen in Syrien vorgeworfen wurde. Seit 2014 ist es möglich, auch Staatsbürgern mit Migrationshintergrund die Staatsbürgerschaft zu entziehen.

Patels Gesetzentwurf verschärft das nun zusätzlich. Das neue Gesetz soll es dem britischen Staat ermöglichen, einer Person die Staatsbürgerschaft zu entziehen, ohne ihr das vorher mitteilen zu müssen. Es sei für die nationale Sicherheit Großbritanniens »essentiell«, jemandem die Staatsbürgerschaft entziehen zu können, auch wenn die Zustellung einer Information darüber nicht möglich sei, heißt es in einem »Fact Sheet« des Innenministeriums. Zynisch heißt es dort weiter, eine betroffene Person könne ihr Einspruchsrecht gegen eine solche Entscheidung wahrnehmen, auch wenn sie nichts über den Entzug ihrer Staatsbürgerschaft wisse.

Auch wenn das Innenministerium behauptet, dass das nur eine »sehr kleine Minderheit von Kriminellen und Terroristen« betreffen werde, hängt nun allein in England und Wales über mehr als sechs Millionen Menschen mit Migrationshintergrund das Damoklesschwert, zukünftig ohne ihr Wissen ohne britischen Pass und somit ohne Aufenthaltsgenehmigung dazustehen. Laut einer Aufstellung des Wochenmagazins New Statesman vom 1. Dezember sind die größten betroffenen Bevölkerungsgruppen die indischen, polnischen, pakistanischen und irischen Minderheiten in Großbritannien. Sie werden endgültig zu Staatsbürgern zweiter Klasse.

Ohnehin gibt es in Großbritannien eine seit Jahren härter werdende »innere Grenze«. Aufgrund des im Jahr 2014 eingeführten Einwanderungsgesetzes sind Vermieter verpflichtet, den Aufenthaltsstatus ihrer Mieter zu überprüfen. Versäumnisse, dieser Verpflichtung nachzukommen, können Geld- oder sogar Haftstrafen bedeuten. Auch in Krankenhäusern wird kontrolliert, ob Patienten einen sie für kostenlose Gesundheitsversorgung berechtigenden Aufenthaltsstatus haben. Können sie das nicht beweisen, müssen sie vor Beginn einer medizinischen Behandlung Gebühren entrichten.

Diese rassistische Diskriminierung sorgte im Laufe der Pandemie für Probleme, da Migranten mit unsicherem Aufenthaltsstatus auch bei einer Covid-19-Infektion aus Angst vor staatlicher Reglementierung Krankenhäuser mieden. Die Botschaft bei alldem ist deutlich. Wer in Großbritannien als Ausländer lebt, soll dankbar sein und demütig den Mund halten. Sonst drohen Entrechtung und Abschiebung. Das ist die eine Seite von Patels neuem Gesetz. Die Militarisierung der Grenze ist die andere.