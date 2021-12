»Steinmeier wurde dafür nicht kritisiert«

Mohamad Torokman/REUTERS Frank-Walter Steinmeier am Grab von Jassir Arafat (Ramallah, 9.5.2017)

Nach Ihrer Wahl zum Landessprecher des Landesverbandes NRW von Die Linke Anfang Dezember gab es einen Shitstorm gegen Sie in sozialen Medien. Sie wurden als Antisemit und Hisbollah-Anhänger bezeichnet. Was sagen Sie dazu?

Diese absurden Unterstellungen haben nichts mit der Realität zu tun. Ich stehe für eine gerechte Lösung des Nahostkonfliktes. Ich setze mich für ein Ende der Siedlungspolitik und der Besatzung des Westjordanlands ein, meine Bündnispartnerinnen dabei sind die israelische und palästinensische Linke. Kritisiert wurde ja sogar, dass ich Jassir Arafat gedacht habe, der sich als Präsident Palästinas für den Frieden einsetzte. Dieser heftige Gegenwind hat auch mit meiner Herkunft zu tun. Ich bin ein palästinensischer Israeli und habe neben der deutschen auch die israelische Staatsbürgerschaft. Dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Grab Arafats war, hat keiner kritisiert, dabei hat der sich dort sogar verbeugt.

Hat die Kritik Ihren Start als Landessprecher erschwert?

Diese Sorge hatte ich zuerst. Aber ich bin unglaublich froh, wieviel Unterstützung ich aus der Partei erfahren habe, und das über ihre gesamte Breite hinweg. Aus allen Flügeln wurde mir Solidarität zuteil. Leute riefen mich an, um zu fragen, wie es mir geht. So einen flügelübergreifenden Zusammenhalt habe ich noch nicht erlebt. Das zeigt mir auch, dass Die Linke über trennende Elemente hinweg zusammensteht. Das hat mich sehr gestärkt.

Diese Solidarität ist insofern überraschend, als in letzter Zeit doch eher von Konflikten im Landesverband die Rede war.

Es gibt sicher Unterschiede in der Linken in bezug auf verschiedene Fragen. Aber wenn wir es schaffen, den Grundgedanken der Solidarität wieder in den Mittelpunkt zu setzen, dann können wir das verändern. Unsere konkreten Positionen sind dabei oft gar nicht so unterschiedlich. Als Linke sind wir solidarisch mit Streikenden, mit Geflüchteten, mit denjenigen, die sich für eine bessere Welt einsetzen.

Das klingt alles sehr gut. Aber wie wollen Sie angesichts interner Probleme den Wahlkampf für die im Mai stattfindenden Landtagswahlen in NRW erfolgreich gestalten?

Dafür gibt es zwei Ebenen: Zum einen müssen wir als Partei das Einende, das Gemeinsame wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Das bedeutet auch, dass wir Wahllisten haben, die die gesamte Partei mitnehmen. Es bedeutet aber auch, dass wir unsere Positionen lautstark nach außen vertreten. Das Landtagswahlprogramm wird uns dabei helfen. Es unterscheidet sich deutlich von den Programmen der im Landtag vertretenen Parteien. Wir wollen einen Bruch mit der Marktlogik, fordern zum Beispiel ein Ende der Privatisierung von Krankenhäusern und deren Rekommunalisierung. Wir wollen ein Bildungssystem, das nicht durch Stress geprägt ist, dafür wollen wir Noten und Hausaufgaben abschaffen und längeres gemeinsames Lernen für alle Kinder.

Reichen ein gutes Programm und ein bisschen mehr Geschlossenheit, damit Die Linke in den Landtag kommt?

Der Einzug in den Landtag ist eine Mammutaufgabe – allerdings eine, die wir bewältigen können. Dazu gehört es auch, deutlich zu machen, dass SPD und Grüne in der Ampel auf Bundesebene gerade nichts tun, um die Lebenssituation der Mehrheit zu verbessern. Wir müssen klarmachen, dass es Gerechtigkeit nur mit der Linken gibt und wir der einzige Garant dafür sind, dass das Land NRW endlich eine Politik macht, die die Umwelt nicht zerstört, sondern schützt, und die Arbeitsplätze rettet statt Konzerngewinne.

Welche Rolle spielen für Sie die Themen Rassismus und Flucht?

Der Kampf gegen Rassismus und für eine solidarische Flüchtlingspolitik ist eines meiner zentralen Anliegen, und auch die Partei hat klare Beschlüsse dazu gefasst. Diese werden wir auch im Wahlkampf betonen. Auf Landesebene fordern wir bessere Aufnahmebedingungen für Geflüchtete, ein Ende der Abschottung sowie die Abschaffung aller diskriminierenden Gesetze, die es Menschen mit Migrationshintergrund in NRW erschweren, am Alltag zu partizipieren und eine Arbeit zu finden.