Der Kanzler und die toten Fische

Jan Philipp Burgard strahlte übers ganze Gesicht, und das mit gutem Grund. »Sehr dankbar« sei er, sagte der Chefredakteur des Nachrichtenfernsehsenders Welt zu seinem Gegenüber, dass »Sie Ihr allererstes Interview als Bundeskanzler bei uns führen«. Tatsächlich war Olaf Scholz (SPD) am Nachmittag des 8. Dezember ins Studio des Senders geeilt und hatte fast eine halbe Stunde Rede und Antwort gestanden. Am nächsten Morgen begrüßte er Reporter eines anderen Produktes des Axel-Springer-Verlages, Bild am Sonntag, zum »ersten Interview im Kanzlerbüro«. Der Leser erfuhr, dass die Wände noch »kahl und weiß« waren, weil Scholz noch keine Zeit gehabt hatte, Bilder auszusuchen.

Mit diesen beiden Auftritten kurz nach seiner Wahl zum Bundeskanzler, aber auch schon mit zwei Auftritten davor hat Olaf Scholz deutlich gemacht, dass er in seinem neuen Amt die Nähe der beiden Springerblätter Welt und Bild sucht. »Schon irritierend, wie eng sich der neue Kanzler mit dem Springer‐Boulevard verbandelt«, twitterte Rainer Woratschka, Redakteur des Tagesspiegels, zum Interview von Scholz mit Bild am Sonntag. Er erinnerte an einen Ausspruch des Springer-Verlagschefs Mathias Döpfner: »Wer mit der Bild im Aufzug nach oben fährt, der fährt auch mit ihr im Aufzug nach unten.«

Tatsächlich ist auffällig, wie eng der neue Regierungschef mit Bild ist, im Gegensatz zu Vorgängerin Angela Merkel (CDU), die mit dem Boulevardblatt kaum gesprochen hat. Bereits am 30. November gab der Sozialdemokrat dem Sender Bild TV nach der Ministerpräsidentenkonferenz zur Coronalage ein Interview. Paul Ronzheimer, stellvertretender Bild-Chefredakteur und Freund des im Oktober entlassenen Bild-Chefs Julian Reichelt, wollte vom zukünftigen Kanzler zuerst wissen, »ob jetzt wieder alles dichtgemacht wird«.

Am 4. Dezember, dem Sonnabend vor seiner Wahl, setzte Scholz dann noch einen drauf. Er verlieh der von Bild veranstalteten Spendengala »Ein Herz für Kinder« durch seine Teilnahme höchste Weihen. Der neue Bild-Chefredakteur Johannes Boie empfing den »Bald-Kanzler« stolz auf dem roten Teppich. Scholz hielt bei der Show, die im ZDF übertragen wurde, eine Laudatio für Kinderkrankenschwestern und -pfleger. Am Ende der Sendung durfte er eine Folie von einem roten Herzen ziehen, auf dem die Spendensumme vermerkt war. Neben Scholz nahmen an der Gala übrigens auch die heutigen Minister Annalena Baerbock und Robert Habeck teil, Kovorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen.

In den sogenannten Leitmedien hielt man sich mit Kritik an der Kungelei zurück. Zu den Ausnahmen gehörte das Intrnetportal von Werben & Verkaufen, einem Fachmagazin für die Medienwirtschaft, das auf negative Kommentare bei Twitter zum Auftritt des Sozialdemokraten und der Grünen-Politiker verwies. Kritisiert wurde, dass sich die Politiker für die PR-Show eines Blattes hätten einspannen lassen, das seit Monaten gegen die Coronamaßnahmen hetze. Tatsächlich hatte Bild ausgerechnet am Tag der Gala drei namentlich genannte Wissenschaftler als »Lockdownmacher« diffamiert. Wegen des Beitrags hat der Deutsche Presserat, wie er am Mittwoch mitteilte, ein Beschwerdeverfahren gegen Bild und Bild.de eingeleitet. Grundlage seien 94 Beschwerden verschiedener Wissenschaftler und der Berliner Humboldt-Universität.

So blieb es dem Autor Willi Winkler vorbehalten, in der Süddeutschen Zeitung vom 5. Dezember die richtigen Worte für den Vorgang zu finden. Winkler verwies zunächst auf einen Tweet des früheren Bild-Chefs Reichelt, in dem der sich zwei Tage zuvor beklagt hatte, man habe ihn um die Möglichkeit gebracht, »Bild als klarste und unüberhörbare Stimme des freiheitlichen Denkens zu verteidigen«. Winkler dazu: »Der Arme, wo es doch die Politiker sind, die mit ihrer Kollaboration das Coronahetzblatt Bild verteidigen!« Der Autor zitierte ein Diktum des langjährigen jW-Kolumnisten Wiglaf Droste (1961–2019) – »Ich habe tote Fische gesehen, die es ablehnten, sich in Bild einwickeln zu lassen« – und fügte hinzu: »Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Robert Habeck haben damit kein Problem.«