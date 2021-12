Zum Haare raufen

Alamode Film/dpa Das Paar im Elend des Showgeschäfts: Adam Driver (l.) als Hanswurst Henry McHenry und Marion Cotillard als Sopranistin Ann Defrasnoux

Oft kann man die Qualitäten und Ansprüche eines Films schon aus seinen ersten Sekunden ableiten. In Leos Carax’ »Annette« sind sogar die ersten sechs Minuten vielversprechend. Russell und Ron Mael von den »Sparks« sitzen mit einer Band in einem Musikstudio und singen ein quengeliges Intro. Sie erheben sich, verlassen den Raum, ein Chor und die Hauptdarsteller Adam Driver und Marion Cotillard stoßen von der Seite dazu. Es bildet sich eine Prozession, die singend einen Boulevard des nächtlichen Los Angeles herunterläuft.

Damit sind auch die Erwartungen in Richtung eines Singspiels in der Art von Jacques Demy oder des späten Alain Resnais gesetzt, zumal man weiß, dass die Maels den Impuls für dieses Projekt gegeben haben. Carax hat im Material, aus dem ursprünglich ein Konzeptalbum werden sollte, eine motivische und atmosphärische Nähe zum eigenen Werk gesehen – und jetzt ist daraus eben eine Moritat über das Elend hinter großen Erfolgen im Showgeschäft geworden.

Das Paar Ann Defrasnoux und Henry McHenry arbeitet in unterschiedlichen künstlerischen Bereichen, sie als Sopranistin, er als Stand-up-Komiker. Beide sind sie berühmt und an Auftritte auf der großen Bühne gewöhnt. Es gibt da aber auch einen großen Unterschied: Er hasst sich, hasst das, was er tut, hasst sein Publikum, das seine mit morbiden Grausamkeiten gespickten Tiraden angeblich zum Schreien komisch findet. McHenrys Hass schließt auch seine Frau ein, der gegenüber er sich hinsichtlich Wirkung und Ansehen künstlerisch im Nachteil sieht. Denn während seine Comedy-Routinen wie exaltierte Übungen in einer Schauspielklasse wirken, reißt Defrasnous ihr Publikum entlang des Kanons großer Opfererzählungen mit: Herbeizitiert werden hier die Opern »Carmen«, »Madame Butterfly«, »La Traviata« und »Norma«.

Trotz dieser Spannungen ersehnen die beiden Künstler die Elternschaft. Da ein Kinderdarsteller zuwenig eigenwillig oder exzentrisch gewesen wäre, wird das neue Geschöpf von einer Marionette dargestellt. Diese Puppe wächst schon melancholisch heran und wird während eines Yachturlaubs Ohrenzeugin eines ungeheuerlichen Vorfalls. In einer stürmischen Nacht befördert McHenry den Tod seiner Frau durch ein Zögern bei der Hilfeleistung. Dadurch wird sie tatsächlich zum Opfer. Bei Annette übersetzt sich dieses Ereignis in einen Schub an Expressivität. Das bislang eher stumme Kind beginnt schön zu singen und wird sogleich, wie das heute so ist, vom Vater zu einer internationalen Celebrity aufgebaut.

Zu diesem Zeitpunkt hat man mit »Annette« aber längst die Geduld verloren. Die Diskrepanz zwischen großer Geste und fader Durchführung ist so groß, dass man sich außerdem stark an ähnliche Musikerprojekte wie »It Couldn’t Happen Here« mit den Pet Shop Boys oder David Byrnes »True Stories«, aber auch Carax’ eigene Filme wie zum Beispiel »Holy Motors« erinnert fühlt.

Dass das Fade technisch bedingt jetzt tausendmal pompöser und glänzender aussehen kann, macht es nicht besser, überdeckt aber das zentrale Thema. Denn Carax verhandelt hier eigentlich – wieder einmal, muss man sagen – eine maskuline Selbstversicherung unter der Maßgabe von Unzulänglichkeit, Selbsthass und schwerblütiger Morbidität. Er baut damit am romantischen Topos des künstlerischen Mannes weiter, der sich verzweifelt und mit aufgerissenen Augen permanent die Haare rauft.

Interessanterweise korreliert Adam Drivers sehr spezieller, militärtauglicher und wohl daher oft halbnackt gezeigter Körper perfekt mit diesem Aspekt einer Aggressivität, die zwischen Weinerlichkeit und Boshaftigkeit schwankt. Und so kommt es gegen Ende dann doch zu gelungenen Momenten, die »Annette« aus der Moritat in die Düsterkeit des Märchens hinüberziehen.

Stellt sich nur noch die Frage, was es mit der augenblicklichen Inflation der durch Väter traumatisierten, hyperbegabten Mädchen auf sich hat, etwa in »Titane«, der Netflix-Serie »The Maid« oder eben hier.