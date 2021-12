Ein Rest an Unschuld

Carlos Duran/REUTERS Mord, Totschlag, Betrug, Drogenhandel und Bestechung erweisen sich als die Säulen, auf denen die kolumbianische Gesellschaft ruht (kolumbianischer Polizist mit sichergestelltem Kokain)

Es gibt gute Gründe dafür, Kriminalromane ungelesen in die Ecke zu pfeffern. Der eine, wesentliche, ist der, dass wir ohnehin von Leuten regiert werden, die immer mehr den Handlangern eines Verbrecherkartells ähneln, so dass uns die literarische Verdoppelung gesellschaftlicher Auswüchse gestohlen bleiben kann: So gut wie ihre Verfasser wissen wir allemal darüber Bescheid, wie Gewalt entsteht und wohin sie führt. Der zweite, dass zeitgenössische Kriminalautoren häufig mehr Energie darauf verwenden, ihre jeweiligen Protagonisten durch möglichst abwegige Ticks und Leidenschaften hervorzuheben, als eine in sich schlüssige und halbwegs glaubwürdige Story zu konstruieren. Drittens klammern sie sich gern an das rhetorische Mittel der Ironie, das sich an den am wenigsten geeigneten Stellen mit Sentimentalität paart. Dazu kommt noch die epidemieartige Verbreitung des sogenannten Regionalkrimis, eines Subgenres, das für Schund ebenso anfällig ist wie der historische Kriminalroman, bei dem die Zeitgeschichte in seichten Plots verwurstet wird.

Hände weg also von der literarischen Verbrecherjagd? Nicht, wenn wir dabei auf den kolumbianischen Schriftsteller Pedro Badrán und den von ihm erdachten Polizeiinspektor Ulises Lopera zählen können. Badrán, Jahrgang 1960, in Magangué geboren, im heißen Hinterland der Karibik, und in Cartagena aufgewachsen, lebt seit langem in Bogotá. Vom eben erschienenen Band »Die Faustregel« abgesehen, habe ich bisher nur zwei Romane von ihm gelesen. Der eine, über ein vom Abriss bedrohtes Hotel in Cartagena, ist unter dem Titel »Der Mann mit der magischen Kamera« auch auf Deutsch erschienen und handelt von den Menschen, die dieses Hotel zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht haben, zeitweilig oder für immer. Aber sein eigentliches Thema ist das Bedürfnis, den Lauf der Zeit anzuhalten, durch das Erinnern an Freundschaften oder an Begegnungen, die in eine Freundschaft hätten münden können. Im zweiten Roman, »El día de la mudanza« (»Der Tag des Umzugs«), geht es um den sozialen Abstieg einer Familie und darum, wie sich der Verlust ihrer Illusionen auf die Gefühlswelt der halbwüchsigen Kinder auswirkt. Erstaunlich ist das Vermögen des Autors, auf eine verhohlene, diskrete Art den Seelenzustand seiner Protagonisten zu enthüllen und sich doch jeder Psychologisierung zu versagen. Er erklärt nicht, sondern schafft durch seine ungemein nuancenreiche Sprache eine dichte Atmosphäre, die den Leser von Anfang an gefangennimmt.

Letzteres trifft auch auf die dreizehn Kriminalfälle der »Faustregel« zu. Badrán bringt die aberwitzigen Abenteuer seines Ermittlers derart beiläufig zur Sprache, dass man sich fragt, wie es der Autor anstellt, mit knappen Mitteln eine derart hohe Spannung aufzubauen. Mord, Totschlag, Betrug, Drogenhandel und Bestechung erweisen sich als die Säulen, auf denen die kolumbianische Gesellschaft ruht. Ein Sieg des Guten ist angesichts der allgegenwärtigen Korruption in einem Land, in dem das Recht des Stärkeren regiert, die Mächtigen über Leichen gehen und Beweisstücke ohne weiteres am Tatort zurücklassen können, weil sie nichts zu befürchten haben, von vornherein ausgeschlossen. Lopera und sein Chef Julio Rebolledo lösen zwar »aus Zufall, Glück oder Cleverness« einen Fall nach dem andern, können aber bestenfalls ausgleichende Gerechtigkeit üben, indem sie verhindern, dass jemand für ein Verbrechen büßt, das er gar nicht begangen hat, oder einen Mord als Selbstmord zu den Akten legen, weil ihnen die Motive des Täters ehrenwert erscheinen.

Trotz der tragischen Umstände, auf die sie verweist, ist »Die Faustregel« ein ungemein witziges, unterhaltsames Buch. Das liegt daran, dass Badrán die unglaublichen Geschichten rund um seinen Ermittler lapidar, scheinbar unparteiisch und dazu noch in einem Höllentempo erzählt. Obwohl Lopera ständig damit befasst ist, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, hat er sich einen Rest an Unschuld bewahrt, der ihn davor bewahrt, im Sumpf der Teilnahmslosigkeit zu versinken. Ehrlichkeit ist eine Tugend, die er durchaus anerkennt. Allerdings fällt sie bei ihm unter die Kategorie Gerissenheit. Den richtigen Riecher haben, sich nicht mit dicken Fischen anlegen, hin und wieder ein Auge zudrücken und gleichzeitig die Hand aufhalten, um das dürftige Einkommen aufzubessern, das sind die Bedingungen, unter denen Lopera sich beruflich wie privat durchs Leben laviert. Ich garantiere allen, die das Buch zu lesen beginnen, dass sie es erst nach der letzten Seite weglegen werden. Vielleicht nehmen sie sich dann noch, wegen einsetzender Entzugserscheinungen, das ausführliche Glossar vor, das sich wie eine alphabetisch gereihte Einführung in die Realität eines Landes liest, das in puncto Gewalt alle anderen Staaten Lateinamerikas übertrifft, und zwar schon seit vielen Jahrzehnten, was nichts daran ändert, dass es sich im Ausland als präsidiale Demokratie und nicht als Schurkenstaat präsentieren darf.

Der Übersetzer Benjamin Loy hat sich bemüht, mit Badráns rasanter Erzählweise und pointierten Dialogen mitzuhalten. Als hätte er unter Zeitdruck gestanden, unterliefen ihm im hinteren Teil allerdings etliche Flüchtigkeitsfehler – falsche Zeitenfolge, Formulierungen in einem saloppen Neudeutsch, das man in einer kolumbianischen Erzählung nicht lesen möchte, stilistische Unsicherheiten, Wörter, die nicht das treffen, was eigentlich gemeint war. Der Lesefreude tut das keinen Abbruch.