»Die Koalition setzt auf Freiwilligkeit«

Jerome Delay/AP/dpa Unzählige weitere Menschen warten wie diese auf ihre Dosis Coronaimpfstoff (Soweto, 13.12.2021)

Sieben Organisationen aus Südafrika haben sich mit einem Appell an die deutsche Bundesregierung gewandt. Angesichts der geringen Impfquoten im Land und auf dem ganzen afrikanischen Kontinent fordern sie, sofort die Patente auf alle Covid-19-Impfstoffe auszusetzen, damit sie auch für die Menschen dort hergestellt werden können. Wie ist die Lage?

Mit etwa 25 Prozent ist die Impfquote gegen Covid-19 in Südafrika viel geringer als in europäischen Ländern wie etwa Deutschland. Im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern ist dies sogar noch relativ gut. In Nigeria sind etwa nur zwei Prozent der Bevölkerung geimpft, selbst das Gesundheitspersonal mitunter noch nicht. Dass in Afrika vor allem eher junge Menschen von der Variante Omikron betroffen sind, ist auch damit zu erklären, dass der Kontinent eine insgesamt durchschnittlich jüngere Bevölkerung hat. In Südafrika sind nur etwa sechs Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre alt. Es herrscht Impfstoffknappheit. Man ist dort abhängig von Covax, Covid-19 Vaccines Global Access, einer von der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, im April 2020 mit Partnerorganisationen gegründeten Initiative. Deren Aufgabe ist es, Impfstoffdosen bei den Herstellern zu bestellen und an vorwiegend ärmere Länder zu verteilen, insbesondere im globalen Süden.

Und funktioniert das?

Nein. Teilweise werden Impfstoffe von reichen Ländern an Covax gespendet. Covax kauft auch selbst ein, hat aber Lieferschwierigkeiten reklamiert. Für die aus Indien eingekauften Impfstoffe gab es etwa einen Stopp, weil man dort selbst mit einer hohen Zahl von Covid-Patienten konfrontiert war. Der US-Hersteller Johnson & Johnson produziert in Südafrika, exportierte jedoch bis vor kurzem hauptsächlich in andere Länder, meist im globalen Norden, obgleich der Bedarf vor Ort hoch ist.

Der Appell der Organisationen in Südafrika konzentriert sich auf die Aussetzung der Patente von Impfstoffen, Medikamenten und Diagnostika. Sie rufen auf, einen Technologietransfer von mRNA-Impfstoffen wie von Moderna oder Biontech zu ermöglichen und wenden sich damit an die deutsche Bundesregierung.

Ist die Ampelregierung, die im Koalitionsvertrag einen Transfer von Know-how an Produzenten weltweit befürwortet, bereit, sich einzusetzen?

Die Koalition von SPD, Bündnis 90/die Grünen und FDP setzt auf Freiwilligkeit. In Südafrika stünde bereits ein Unternehmen bereit, zügig in die Produktion von mRNA-Impfstoffen einzusteigen. Pharmafirmen wie Biontech wollen aber keine Freigabe von Patenten, sondern in erster Linie Gewinne einfahren, die Aktionäre zufriedenstellen. Es gibt zwar eine Vereinbarung von Biontech mit einem Hersteller in Südafrika, diese Vereinbarung ist aber lediglich auf die Fertigstellung des mRNA-Impfstoffs, »fill and finish«, bezogen. Die deutsche Bundesregierung müsste mehr Druck auf Biontech machen, das Wissen mit ärmeren Ländern zu teilen, damit diese selber in die Produktion einsteigen können.

Zumindest eine moralische Verpflichtung dazu gibt es, denn die alte Bundesregierung hat mit 750 Millionen Euro die Erforschung und Produktion von Coronaimpfstoffen gefördert, davon 375 Millionen allein für Biontech – nur leider dem Konzern keine Bedingungen dazu gestellt. Man hätte aber festlegen müssen, wo der Impfstoff überall produziert werden soll. Der deutsche Staat hat dies aus der Hand gegeben. Aus unserer Sicht sollten jetzt die SPD-Politiker Olaf Scholz und Karl Lauterbach einen dringenden Appell an den Konzern richten, damit die globale Pandemie gestoppt werden kann.

Wie genau sollte die Regierung darauf hinwirken, dass deutsche Impfstoffhersteller ihr Wissen der WHO in Südafrika zur Verfügung stellen?

Wir fordern, das Wissen über die Herstellung des Impfstoffs an den südafrikanischen Technologie-Transfer-Hub weiterzugeben, hinter dem die WHO sowie anerkannte Wissenschaftler und Institutionen aus Südafrika stehen. Nur so kann es eine Verteilungsgerechtigkeit geben, von der ärmere Länder profitieren.