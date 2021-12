Hochgelobtes Modell

Chris Emil Janßen/imago images Gegen die Mietpreisexplosion wird immer wieder demonstriert (hier vor der Hamburger Elbphilharmonie im März 2020)

Die Mieten in Hamburg haben in den letzten zwei Jahren den höchsten Anstieg seit mehr als zwei Jahrzehnten erlebt – und ein weiterer drastischer Anstieg wird befürchtet. Seit 2019 kletterte die durchschnittliche Nettokaltmiete um 7,3 Prozent auf 9,29 Euro je Quadratmeter. Das zeigt der neue Mietenspiegel, den der Senat am Montag vorstellte.

Kritik an dieser Entwicklung übte unter anderem der Geschäftsführer des Hamburger Mietervereins, Rolf Bosse. »Der extrem starke Mietenanstieg muss für den Senat ein Signal sein, dass die bisherigen Bemühungen, den Wohnungsmarkt in Hamburg zu stabilisieren, offenbar nicht gefruchtet haben«, erklärte er am Montag. Nötig seien nun ein verstärkter Bau von bezahlbaren Wohnungen und eine Mietpreisbremse, die den Namen verdiene.

Die Opposition in der Hamburger Bürgerschaft sieht in dieser Entwicklung ein Scheitern der »rot-grünen« Wohnungspolitik. Sie laufe konsequent in die falsche Richtung, sagte die wohnungspolitische Sprecherin der Hamburger Linken, Heike Sudmann, der Hamburger Morgenpost (Mittwochausgabe). »Wer zehn Jahre lang zu weit über 70 Prozent teure, freifinanzierte Wohnungen und noch teurere Eigentumswohnungen baut, braucht sich nicht zu wundern, wenn die Mieten unaufhörlich steigen.« Sudmann fordert den massiven Ausbau geförderten Wohnraums: Mindestens 50 Prozent der jährlichen Genehmigungen müssten öffentlich gefördert sein.

Mit ihrer Kritik zielte Sudmann auf das hochgelobte »Hamburger Modell«, das vom ehemaligem Bürgermeister der Hansestadt, dem jetzigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), ins Leben gerufen worden war – und an dem Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) festhalten will. Um den Wohnungsmarkt zu entlasten, hatte Scholz ein »Bündnis für das Wohnen« ins Leben gerufen; eine Übereinkunft zwischen Senat, Verbänden der Wohnungswirtschaft und dem kommunalen Wohnungsunternehmen SAGA. Ziel sollten 10.000 neue genehmigte Wohnungen pro Jahr in Hamburg sein.

Es zeichnet sich allerdings längst ab, dass Neubau allein nicht zu günstigeren Mieten führt. Denn Wohnungen, die in den Jahren von 2011 bis 2020 fertiggestellt wurden, sind im Schnitt erst ab 13 Euro pro Quadratmeter zu haben, wie aus dem Mietspiegel hervorgeht. Je nach Wohnungsgröße, Ausstattung und Wohnlage können es sogar rund 22 Euro je Quadratmeter werden.

Man sei über die deutlichen Steigerungen überrascht gewesen, erklärte Sönke Struck, der dem Verband der Freien Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) in Hamburg vorsteht, gegenüber der Immobilienzeitung (Dienstagausgabe). »Dabei kommt natürlich dem in den letzten Jahren zunehmenden Neubau mit seinen natürlich höheren Mieten eine wachsende Bedeutung zu«, sagte Struck weiter. Die Mieten von Wohnungen, die in den Jahren von 2016 bis 2020 fertiggestellt wurden, seien um 12,4 Prozent auf 14,47 Euro je Quadratmeter gestiegen. Außerdem gelte die Mietpreisbremse nicht für Wohnungen, die ab 2014 fertiggestellt wurden.

Die Wohnungen, auf die sich Struck bezieht, machen allerdings nur einen kleinen Teil derer aus, die für den Mietspiegel relevant sind: 12.400 von 563.000. Bei knapp der Hälfte sind es die Modernisierungen, welche die Mieten nach oben treiben. Bei den zwischen 1948 und 1960 fertiggestellten Wohnungen (164.300 Einheiten) stieg die Miete im Schnitt um 8,6 Prozent auf 8,80 Euro je Quadratmeter; bei den zwischen 1961 und 1967 fertiggestellten 90.500 Wohnungen kletterten die Mieten um 8,3 Prozent auf 7,79 Euro je Quadratmeter.

»Viele der erfassten Mietsteigerungen gehen auf Sanierungen im Bestand zurück«, betonte Struck. Diese seien gewollt, weil sie dem Klimaschutz dienten, zu niedrigeren Heizkosten und einer höheren Wohnqualität führten. »Die Mietsteigerungen aufgrund von Modernisierungen werden in den nächsten Jahren sogar noch deutlich zunehmen, weil wir zur Einhaltung der Klimaschutzziele die Sanierungsquote deutlich erhöhen müssen.«

Gegensteuern will der Hamburger Senat nun mit einer verschärften Mietpreisbremse. Mit ihr sollen Schlupflöcher bei möbliertem oder für kurze Zeit vermietetem Wohnraum gestopft werden. Vermietern solle auch nicht mehr erlaubt werden, alle drei Jahre die Miete um 15 Prozent zu erhöhen; die sogenannte Kappungsgrenze soll auf elf Prozent begrenzt werden. Das sei nur ein »Tröpfchen auf den heißen Stein«, kommentierte Sylvia Sonnemann von »Mieter helfen Mietern« das Vorhaben in der Hamburger Morgenpost. Elf Prozent seien immer noch viel zuviel, fünf Prozent wären ein guter Anfang.