Von Washington umworben

Olivier Douliery/Pool via REUTERS Die USA geraten in der Region ins Hintertreffen. Außenminister Antony Blinken in Jakarta (14.12.2021)

Große Töne, wenig Konkretes: Beobachter aus Südostasien waren nicht sonderlich beeindruckt von der Rede, mit der US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag in der indonesischen Hauptstadt Jakarta auftrat. Blinken versprach zu Beginn seiner ersten Südostasienreise seit seinem Amtsantritt, die ihn noch nach Malaysia und Thailand führen sollte, am Mittwoch jedoch wegen einer Coronainfektion im Umfeld vorzeitig abgebrochen wurde, allerlei: Die USA würden sich in der Region nicht nur für »Freiheit«, »Offenheit« und »faire Regeln« einsetzen sowie die Beziehungen zu ihren Verbündeten stärken, sie würden auch für »Wohlstand« sorgen, Infrastrukturprojekte fördern, die Dekarbonisierung und die Wende zu erneuerbaren Energien unterstützen. Zudem sei Washington natürlich fest entschlossen, Südostasien im Kampf gegen die Coronapandemie tatkräftig beizustehen, Vakzine zu liefern, zum Ausbau der Gesundheitssysteme beizutragen. Kurz: Die Biden-Administration verspüre eine »dauerhafte Verpflichtung« für die Region.

Dass Blinken in Jakarta dick auftrug, hatte seinen Grund: Für Washington läuft es in den zehn Ländern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN seit einiger Zeit nicht wirklich rund. Während die Trump-Administration die Beziehungen zu den ASEAN-Staaten vernachlässigte sowie das Freihandelsabkommen TPP (Trans-Pacific Partnership) aufkündigte, das den Einfluss der US-Industrie in der Region hätte stärken können, hat China seine Beziehungen intensiviert. Mit dem Freihandelsabkommen RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement), das zum 1. Januar 2022 in Kraft treten wird, wird eine wirtschaftliche Plattform geschaffen, die China nicht nur allgemeine Vorteile bringt – RCEP wird nach Lage der Dinge global wichtige Standards und Normen setzen können –, sondern auch speziell seine Position in Südostasien weiter konsolidiert.

Im Bestreben, Chinas Einfluss zurückzudrängen, griff Blinken in Jakarta Beijing offen an. »Von Nordost- bis Südostasien, vom Mekong bis zu den Pazifischen Inseln«, behauptete er, bestehe »große Sorge über Beijings aggressives Vorgehen«: »Länder in der gesamten Region wollen, dass sich dieses Verhalten ändert.« Blinken spielte damit insbesondere auf die Territorialkonflikte im Südchinesischen Meer an, die immer wieder für Streit zwischen China und anderen Anrainern sorgen. Erst kürzlich war ein Fall bekanntgeworden, der nun auch Indonesien betrifft: Beijing hatte Jakarta aufgefordert, Bohrtätigkeiten unweit der Natuna-Inseln einzustellen, auf die beide Hauptstädte Anspruch erheben. Washington sucht Konflikte dieser Art regelmäßig für sich zu nutzen.

Experten bezweifeln allerdings trotz aller Konflikte zunehmend, dass die Masche, die USA als »freiheitliche« Alternative zu China zu präsentieren, verfängt. Nur »wenige Regierungen« in Südostasien teilten die »ideologische Prämisse«, dass einer »übermäßig wohlwollenden Wahrnehmung des US-Einflusses« eine »übermäßig bösartige Sicht auf die Bedrohung durch China« gegenüberstehe, urteilte mit Blick auf Blinkens Rede der Südostasien-Redakteur des Asien-Fachportals The Diplomat, Sebastian Strangio. In der Tat ist seit Jahrzehnten hinlänglich bekannt, wie Washington im Zweifelsfall mit Staaten umspringt, die seinem Befehl nicht folgen. Nur wenige Tage vor Blinkens Südostasienreise hatten die USA ein Waffenembargo gegen Kambodscha verhängt – und zwar erklärtermaßen, weil das Land eng mit der Volksrepublik und ihren Streitkräften kooperiere.

Hinzu kommen Zweifel, was Bündnisse mit den Vereinigten Staaten wirklich wert sind. Blinken kündigte in Jakarta an, Washington wolle im nächsten Frühjahr Rahmenvorschläge für die künftige Wirtschaftskooperation der USA mit Südostasien vorlegen. Nur: Kann man sich denn darauf verlassen, dass das Programm auch noch nach der nächsten US-Präsidentenwahl Bestand hat? Evan Laksmana von der Lee Kuan Yew School of Public Policy in Singapur wies kürzlich darauf hin, dass die Regierungen der ASEAN-Staaten mehr und mehr »von den privaten Zuwendungen und den öffentlichen Gütern« abhingen, »die China bereitstellt«. Washington hat mittlerweile erkannt, dass die Staaten Südostasiens nicht bereit sind, zugunsten guter Beziehungen zu den USA ihre Beziehungen zu Beijing zu riskieren. Blinken beteuerte daher in Jakarta eindringlich, der Biden-Administration gehe es nicht »um einen Wettkampf« darum, ob Südostasien »US- oder China-zentriert« sei. Die Frage ist nur, wer ihm das glaubt.

Als einen praktischen Hinweis darauf, wie Indonesien seine außenpolitische Orientierung gestalten will, kann man den Empfang für einen Überraschungsgast Anfang der Woche in Jakarta verstehen. Anfang August hatten die indonesischen Streitkräfte noch mitgeteilt, das Manöver »Garuda Shield«, das sie damals gemeinsam mit US-Truppen absolvierten, sei mit rund 3.000 Soldaten ihre bisher größte gemeinsame Kriegsübung gewesen. Da breche womöglich »eine neue Ära in den bilateralen Beziehungen an«, lobte Außenministerin Retno Marsudi. Als nun jedoch Blinken in Jakarta eintraf, sprach sich schnell herum, dass sich außer ihm auch Nikolai Patruschew zu Gesprächen in Indonesiens Hauptstadt aufhielt. Der Sicherheitsberater des russischen Präsidenten Wladimir Putin verhandelte über eine »strategische Partnerschaft«, die Moskau und Jakarta nächstes Jahr schließen wollen. Zu Monatsbeginn hatten die Streitkräfte Russlands und mehrerer ASEAN-Staaten, unter ihnen Indonesien, erstmals ein gemeinsames Marinemanöver abgehalten.

Marsudi äußerte nun: »Die USA und Russland sind zwei von Indonesiens guten Partnern.« China, das die Außenministerin nicht nannte, dürfte in Jakarta als ein dritter solcher Partner angesehen werden: Es ist längst größter Handelspartner, zweitgrößter Investor, bedeutender Finanzier von Infrastruktur und nun auch wichtigster Impfstofflieferant. An einer alleinigen Positionierung auf seiten der USA ist Indonesien nicht interessiert.