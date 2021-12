Vorwurf »Staatsterrorismus«

Christophe Gateau/dpa Berliner Kammergericht vor Urteilsverkündung im »Tiergarten-Mord«-Prozess (Berlin, 15.12.2021)

Kurz nach Antritt der neuen Bundesregierung belastet ein brisantes Urteil die deutsch-russischen Beziehungen. Das Berliner Kammergericht verurteilte am Mittwoch einen russischen Staatsbürger wegen Mordes an einem Georgier tschetschenischer Abstammung am 23. August 2019 im Kleinen Tiergarten in Berlin-Moabit zu lebenslanger Haft. »Das war Staatsterrorismus«, beschuldigte der Vorsitzende Richter Olaf Arnoldi bei der Urteilsverkündung »staatliche Stellen« der Russischen Föderation, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Die Tat sei »nichts anderes als Rache und Vergeltung« gewesen. Die angeblich verweigerte Mitwirkung Russlands an der Aufklärung des Falls wertete das Gericht als einen Aspekt unter einer »Vielzahl schlagkräftiger Indizien«, dass der Tötungsauftrag aus Russland gekommen sei. Dafür spreche auch die Einstufung des Opfers als Staatsfeind, die nach russischen Gesetzen die Tötung im Ausland erlaube. Zudem habe nur ein Staat die logistischen Möglichkeiten der Tatvorbereitung, so Richter Arnoldi.

Von russischen Behörden wurde der Unterstützer des Kaukasus-Emirats, Selimchan Changoschwili, der in Deutschland Asyl beantragt hatte, als Terrorist gesucht. Im zweiten Tschetschenien-Krieg hatte Changoschwili als Kommandeur einer Miliz gegen Russland gekämpft. Der Georgier, der als Verbindungsmann der tschetschenischen Dschihadisten zum US-Geheimdiensten galt, soll auch an Anschlägen auf die Metro in Moskau beteiligt gewesen sein.

Ein offener und ehrlicher Austausch mit Russland werde durch den »Mord im staatlichen Auftrag«, der eine »schwerwiegende Verletzung deutschen Rechts und der Souveränität der Bundesrepublik« darstelle, schwer belastet, erklärte Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Grüne). Als Konsequenz aus dem Urteil seien zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft zu »unerwünschten Personen« erklärt worden. Dieser Beschluss sei Botschafter Sergej Netschajew am Mittwoch nach seiner Einbestellung ins Auswärtige Amt mitgeteilt worden, so Baerbock. Eine gravierende Belastung für das »ohnehin schwierige deutsch-russische Verhältnis« beklagt auch Botschafter Sergej J. Netschajew – allerdings durch das »politisch motivierte« Urteil ohne belastbare Beweise für eine Beteiligung Russlands an dem Delikt.