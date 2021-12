Preisdiktat der Schattenbanken

Hannes P. Albert/imago images Düsterer Sektor: Hedgefondsmanager diktieren Staaten, zu welchen Konditionen Kredite vergeben werden

Die Bazooka der Geldpolitik hat einen Namen: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg will neuer Chef der norwegischen Zentralbank werden. Er wolle den im Februar aus dem Amt scheidenden Notenbankchef Øystein Olsen beerben, erklärte Stoltenberg am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur NTB. Der Chef der Notenbank in Norwegen ist nicht nur für Zinspolitik des Landes zuständig, sondern hat auch die Aufsicht über den weltgrößten staatlichen Investitionsfonds mit einem Volumen von 1,4 Billionen US-Dollar.

Die Personalie Stoltenberg steht insofern für die Verwerfungen der Weltwirtschaft. Seit der großen Finanzkrise wird die Konjunktur im wesentlichen durch die expansive Geldpolitik der Notenbanken getragen. Im Westen wird weiter an Sozialleistungen, Renten, Löhnen und Investitionen in die öffentliche Infrastruktur gekürzt. Die Folge ist, dass Preise für Vermögenswerte steigen: Gemälde, Aktien, Immobilien erzielen Höchstwerte. Im Zuge der wieder prosperierenden Konjunktur nach dem Shutdown in der Coronapandemie schlagen die Preise auch auf Güter des täglichen Gebrauchs um. In Deutschland ist die Inflation im November im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,2 Prozent gestiegen. Damit lag sie über dem Durchschnitt der Euro-Zone von 4,9 Prozent. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Preisauftrieb nur von kurzer Dauer sein wird. Im Vergleich zum Oktober ist die Inflation hierzulande bereits um 0,2 Prozent gesunken. Der Preisanstieg erklärt sich vor allem durch den Vergleichszeitraum: Im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung vorübergehend die Mehrwertsteuer gesenkt, vor allem aber war der Ölpreis drastisch abgesackt – im April 2020 war er zeitweilig sogar ins Negative gefallen. Für ein Barrel (159 Liter) der Sorte West Texas Intermediate mussten Eigentümer 37 US-Dollar draufzahlen, wenn sie es verkaufen wollten. Mittlerweile hat sich der Ölpreis wieder bei rund 70 US-Dollar pro Barrel eingependelt.

In dieser Woche beraten die US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die Bank of Japan und die Europäische Zentralbank über Ausstiegsszenarien aus der expansiven Geldpolitik. Eine Verringerung der laufenden Anleihekaufprogramme gilt als ausgemacht. Eine Erhöhung des Leitzinses liegt aber in weiter Ferne. Denn die Notenbanker fürchten einen Kollaps des Finanzsystems. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) – der weltweite Zusammenschluss der nationalen Notenbanken – warnt vor der Dominanz der Schattenbanken, die die Geldpolitik der Staaten diktiere. In dem am 6. Dezember veröffentlichten Quartalsbericht fordert BIZ-Generaldirektor Agustín Carstens, Investment-, Geldmarkt- und Hedgefonds, Vermögensverwalter und sogenannte institutionelle Investoren stärker zu regulieren. Diese Schattenbanken kontrollierten mittlerweile 200 Billionen US-Dollar und damit die Hälfte der Vermögenswerte an den Finanzmärkten der Welt – zu viel Geld, konzentriert in zu wenigen Händen. Die Schattenbanken seien maßgeblich für den Börsencrash im März 2020 verantwortlich gewesen. Investoren hatten damals im großen Stil Finanzmittel abgezogen, was die Fonds wiederum dazu zwang, Wertpapiere zu verkaufen. Die enorme Verkaufswelle legte vorübergehend den Markt für US-Staatsanleihen still. Um den aufgeblähten Finanzsektor zu stabilisieren, stellte die US-Regierung Billionenschwere Rettungspakete bereit. Die Verwerfungen an den Anleihemärkten zeigten, dass die Schattenbanken auch die Geldpolitik beeinflussten, folgert der BIZ-Chef. Damit sich ein solches Szenario nicht regelmäßig wiederhole, müssten sie besser reguliert werden.