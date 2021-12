Subventionierte Schließungen

Bernd Friedel/imago images Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz gegen bundesweite Klinikschließungen (7.4.2021)

In der Pandemie ist die Gesundheitspolitik in Deutschland widersprüchlich. Während sich die Krankenhäuser mit Patienten füllen, gibt die Bundesregierung viel Geld aus, um solche Einrichtungen zu schließen. Mit den Geldern aus dem Krankenhausstrukturfonds wird das Aus für 34 Kliniken gefördert. Das Ärzteblatt berichtete am Freitag darüber.

Vreden und Stadtlohn sind zwei Beispiele dafür. Mit jeweils etwas mehr als 20.000 Einwohner sind sie kleine Städte in Nordrhein-Westfalen. Das Klinikum Westmünsterland unterhält an beiden Standorten Krankenhäuser, die bis 2025 schließen sollen. Ende Oktober wurden die Bürger darüber informiert. Zwar sollen die Abteilungen an den Standort Ahaus verlagert werden, doch für die Bürger von Vreden und Stadtlohn bedeutet das einen zusätzlichen Anfahrtsweg von etwa 20 Minuten. Gefördert wird das dem Vernehmen nach von Bund und Land mit 62 Millionen Euro.

Ziel der alten Bundesregierung war, »die Versorgungsstrukturen im Krankenhausbereich zu verbessern«. So heißt es zumindest in einem Papier des Bundesgesundheitsministeriums (BMG), das Ende November den Abgeordneten des Bundestags zugesandt wurde. In dem Papier stellt das BMG das Gutachten des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung vor, das den Strukturwandel wissenschaftlich begleiten sollte.

Mit Mitteln des Krankenhausstrukturfonds wurden beziehungsweise werden noch 34 Krankenhäuser oder -standorte geschlossen. Das umfasst nicht nur die »reinen« Schließungsvorhaben, sondern auch die Fälle wie in Vreden und Stadtlohn, bei denen die Abteilungen an anderen Standorten konzentriert werden. Zusätzlich dazu wurden an 24 weiteren Standorten insgesamt 36 Abteilungen geschlossen. Betroffen waren vor allem die Stationen, die den Kliniken nur wenig Geld einbringen: Fast die Hälfte waren solche der Fachrichtung Gynäkologie und Geburtshilfe.

Raubbau an der Gesundheitsversorgung wurde in den zurückliegenden 20 Jahren mit, aber auch ohne die Mittel aus dem Krankenhausstrukturfonds betrieben: Jede achte Klinik wurde geschlossen, jedes siebente Bett abgebaut. Und der Prozess könnte in den nächsten Jahren vorangetrieben werden. In dem Papier heißt es: Die Krankenhausdichte in Deutschland sei »nach wie vor höher als in den meisten anderen Ländern der OECD und insbesondere höher als im Vergleich zu anderen Ländern, die eine hohe Bevölkerungsdichte aufwiesen, wie die Niederlande oder Belgien«. Gleichzeitig sei es um die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser nicht gut bestellt. Das RWI beruft sich dabei auf die Wahrscheinlichkeit, dass eine Klinik innerhalb eines Jahres seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Im Vergleich zum Jahr 2016 war das demnach 2019 bei dreimal so vielen Krankenhäusern der Fall.

Das BMG bewertet die Entwicklung positiv. Der gesetzgeberische Zweck sei grundsätzlich erreicht worden, die Versorgungsstrukturen seien »anhand von Konzentrationseffekten und des Abbaus von Vorhalteaufwand« verbessert worden. Weil die Bundesrepublik immer noch mehr Kapazitäten hat als andere Länder, sieht das BMG weiteren Bedarf für Rationalisierungen. Begründet wird das auch mit der Coronapandemie. Sie habe gezeigt, »dass der Bedarf, Ressourcen zu bündeln und Versorgungsstrukturen zu optimieren, künftig voraussichtlich weiter bestehen und gar steigen wird«, heißt es in dem Papier. Bis 2024 werden zu diesem Zweck insgesamt zwei Milliarden Euro dafür zur Verfügung gestellt.

Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) hat am Montag dagegen einen anderen Vorschlag veröffentlicht. Die Lehre aus der Pandemie sei, dass die Infrastruktur in Deutschland resilient werden müsse – und dazu zählen die Forscher ausdrücklich auch das Gesundheitssystem. »Redundanzen«, also Überkapazitäten, sollten geschaffen werden, um auf eine möglichst große Bandbreite an Schadensszenarien vorbereitet zu sein. Dass die Forscher Gehör finden werden, kann bezweifelt werden.