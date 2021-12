Futter fürs Phrasenschwein

Kay Nietfeld/dpa »Unsere Stärken zu stärken«: Die Linke-Vorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler (Berlin, 26.10.2021)

Aufgaben für die Partei Die Linke wollen die beiden Parteivorsitzenden Susanne Henning-Wellsow und Janine Wissler in ihrem vergangenen Freitag auf der parteieigenen Onlineplattform »Links bewegt« vorgelegten Papier mit dem Titel »Den Kompass neu ausrichten« aufzeigen. Einer Fehleranalyse für das katastrophale Abschneiden der Partei mit 4,9 Prozent bei der Bundestagswahl möchten die Verfasserinnen indes nicht vorgreifen. Statt dessen strotzt das Papier vor Phrasen, die einem Motivationsratgeber entnommen zu sein scheinen. Es gehe darum, »Schwächen zu überwinden, Fehler zu korrigieren, unsere Stärken zu stärken und neue Zuversicht zu stiften«. »Ohne Hoffnung kein Erfolg und ohne Vertrauen keine neue Kraft«, heiß es weiter.

Es reiche nicht aus, »als soziales Korrektiv zu SPD und Grünen zu agieren«. »Eine linke Partei muss mehr wollen«, lautet eine Erkenntnis, die der Partei bereits im Wahlkampf gutgetan hätte. Im Bundestag will Die Linke daher »Anwältin sozialer und ökologischer Forderungen« sein und »die Kraft, die sich für eine grundsätzliche Abkehr von einer auf Profit orientierten Wirtschaft einsetzt«. Denn »ein grün modernisierter Kapitalismus wird die soziale und ökologische Krise nicht lösen«. Es gehe nicht mehr allein um die »gerechte Verteilung von Reichtum«, sondern um eine »andere Weise des Arbeitens und Wirtschaftens«.

Betont wird der hohe Wert von »Bürger*innenrechten«. So will Die Linke »zivilgesellschaftlichen Einspruch« organisieren, »wo Geheimdienste noch mehr Zugriff bekommen sollen«. Probleme scheinen die Vorsitzenden allerdings vor allem mit einem vor über 30 Jahren aufgelösten Geheimdienst zu haben: Die Linke stehe besonders »in Ostdeutschland in einer Verantwortung gegenüber einer Geschichte aus links begründeter Unfreiheit, staatlicher Willkür und autoritärem Obrigkeitsdenken«.

Während die Kriegsgefahr durch das aggressive Agieren der NATO an der Grenze zu Russland und vor der chinesischen Küste weiter wächst, spielt die früher als Markenkern der Partei Die Linke gehandelte Friedensfrage offensichtlich für ihre Vorsitzenden keine zentrale Rolle mehr. Ohne ein Wort über die NATO zu verlieren, heißt es lapidar in einem Satz: »DIE LINKE bleibt eine Partei, die für Frieden, Abrüstung und Diplomatie einsteht, für eine globale Entspannungspolitik. Bewaffnete Drohnen und neue Rüstungsprojekte, wie die Ampel es will, lehnen wir ab.«

Unter dem Punkt »Was zu tun ist« geben die Linke-Chefinnen eine Orientierung auf die »wichtigen Wahlen« der nächsten Jahre durch Mitgliedergewinnung, Verbesserung der Kampagnenfähigkeit und politischen Kommunikation vor. Als Themen dafür benennen sie »Gesundheit statt Profit«, »klimaneutrale und funktionierende Mobilität« sowie »gewerkschaftliche Verankerung und gute Arbeit in der Transformation« sowie »bezahlbare Miete statt Rendite«. Sie unterstützten die »Bewegung für eine Vergesellschaftung der großen Immobilienkonzerne in Berlin und hoffentlich bald an vielen Orten«, versichern Wissler und Henning-Wellsow.

»Ich finde es gut, dass unsere Parteivorsitzenden als Alleinstellungsmerkmal nennen, dass wir im Parlament und in sozialen Bewegungen zugleich kämpfen«, betonte am Montag Ferat Kocak, der für die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, die positiven Seiten des Kompass-Papiers gegenüber junge Welt. In Berlin bedeute das konkret einen glaubwürdigen Kampf für die Umsetzung des von über einer Million Berlinern befürworteten Volksentscheids »Deutsche Wohnen & Co enteignen«, der mit dem Koalitionsvertrag auf dem Spiel stehe, warnte Kocak. Die Berliner Linke-Mitglieder stimmen derzeit über diesen Koalitionsvertrag mit SPD und Bündnis90/Die Grünen ab.

Eine große innerparteiliche Debatte hat das Kompass-Papier bislang nicht ausgelöst. Der Text biete ein »gutes Angebot« für eine »dritte Erneuerung« der Partei, lobte die dem Lager der Regierungssozialisten zuzuordnende Bundestagsabgeordnete Petra Pau auf Twitter. Dagegen beklagte der frühere Bundestagsabgeordnete Matthias Höhn, der sich seit längerem für eine Zustimmung seiner Partei zu UN-mandatierten Kriegseinsätzen der Bundeswehr stark macht, ebenfalls auf Twitter eine ausbleibende Fehleranalyse etwa im Bereich der Außenpolitik.