Ampel nimmt Form an

Michael Kappeler/dpa Karl Lauterbach, Svenja Schulze, Wolfgang Schmidt, Hubertus Heil, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, Nancy Faeser und Christine Lambrecht (v. l. n. r.) am Montag in Berlin

Mit der Bekanntgabe der künftigen SPD-Minister steht das Personaltableau der neuen Ampelkoalition fest. Wie am Montag bekanntgegeben wurde, soll Karl Lauterbach künftig das Bundesgesundheitsministerium leiten. An der Spitze des Innenministeriums steht als Nachfolgerin von Horst Seehofer (CSU) die Vorsitzende der hessischen SPD-Landtagsfraktion, Nancy Faeser. Verteidigungsministerin soll die bisherige Justizministerin Christine Lambrecht werden. Das neu geschaffene Bauressort geht an Klara Geywitz. Hubertus Heil soll weiter das Ressort für Arbeit und Soziales leiten, und Svenja Schulze vom Umwelt- ins Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wechseln. Kanzleramtsminister soll Wolfgang Schmidt werden.

Als letzte der drei Ampelparteien erteilte Bündnis 90/Die Grünen der Koalition mit SPD und FDP am Montag ihre Zustimmung. Mit rund 86 Prozent der 71.150 gültigen Stimmen sprachen sich die Mitglieder für das gemeinsame Regierungsprogramm und die vom Parteivorstand beschlossene Besetzung der Grünen-Kabinettsposten aus, wie die Parteiführung mitteilte. An der Urabstimmung hatten sich laut dem politischen Bundesgeschäftsführer Michael Kellner 57 Prozent der Mitglieder beteiligt. Am Wochenende hatten bereits Parteitage von SPD und FDP dem Koalitionsvertrag zugestimmt.

Die Grünen nominierten bereits zuvor Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaminister sowie Vizekanzler. Annalena Baerbock ist als Außenministerin vorgesehen. Anne Spiegel soll neue Familienministerin und Steffi Lemke nächste Umweltministerin sein. Landwirtschaftsminister soll Cem Özdemir werden, Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth.

An die FDP gehen das Finanzministerium unter Parteichef Christian Lindner, das Verkehrsministerium soll Volker Wissing leiten und Bettina Stark-Watzinger soll neue Bildungsministerin werden. An diesem Dienstag soll der Koalitionsvertrag unterschrieben werden. Am Mittwoch soll Olaf Scholz (SPD) vom Bundestag zum neuen Kanzler gewählt sowie das neue Kabinett vereidigt werden. (dpa/jW)