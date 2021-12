Ein Faible für Chimären

ZYX Music Back to The Music: Mass (aus Regensburg)

Andreas Neuderth ist Drummer bei den deutschen Metalpionieren Trance, hat aber auch schon Roxxcalibur, Manilla Road oder Jamison Raid durchgetaktet. Nicht nur als Musiker, auch als Labelchef von Golden Core blickt er zurück auf die Anfangstage des Heavy Metal und gräbt immer wieder Raritäten aus. Neuderth ist einer dieser Die-hard-Fans, die es im Metal glücklicherweise immer noch gibt.

Angefixt wird er schon früh. Er erzählt: »Ich bin 1980, also mit neun Jahren, in den Genuss von einigen Live-Platten gekommen. Der ältere Bruder eines Schulfreundes hasste den Applaus zwischen den Songs, und plötzlich hatte ich ›Double Live Gonzo‹, ›All The World’s A Stage‹ und auch ›Unleashed In The East‹. Das hat mein Hörempfinden stark geprägt. Dazu kamen ein paar regionale Bands, die dem Hard Rock zugewandt waren. Der unfertige Klang auf solchen Veranstaltungen hatte für mich eine gewisse Faszination. Die Band musste irgendwie das Beste draus machen. Da war nur ein Mikro in der Bassdrum, irgend einer der Verstärker war zu laut, und man musste zwei Meter laufen, damit man auch den anderen Gitarrist hören konnte. Dieser ursprüngliche Sound, diese Live-Ästhetik, das ist meine Grundlage.«

Trance ist die erste deutsche Metal­band, von der er eine Platte besitzt. Danach macht er die Genese des ­Metal mit. »Aber irgendwann, noch vor Black Metal und Co., war der Punkt erreicht, wo mir diese extremen Stilarten musikalisch sinnlos erschienen – was bis heute der Fall ist. Diese regelrechte Metalentschleunigung drückte sich in einem verstärkten Interesse an der New Wave of British Heavy Metal aus. Aus dem Besorgen von ein paar Scheiben, die ich noch nicht hatte, wurde Sammeln. Der Forscher in mir wollte alles kennen und wissen. Einige dieser Acts klingen ja noch mehr nach Seventies als nach echtem Metal und gerade diese Bands, ich nenne sie Missing-Link-Bands, haben es mir angetan.«

Ein richtig fieses Riff

Mit Golden Core kann er seine Forscherleidenschaft dann voll ausleben. So hat er sich zuletzt sehr um die Wiederentdeckung des deutschen Protometal verdient gemacht und Alben von Requiem, Schloss, Sphinx und Floating Opera neu aufgelegt. Rares, obskures, teilweise aber auch sehr schönes Zeug. Die Bandnamen sagen es schon: Er exhumiert hier vor allem Kraut- bzw. Progrockbands, die bereits eine Schippe drauflegen.

Ein Sonderfall ist die Band Mass, deren 1977er Debüt »Back to The Music« Neuderth gerade wiederveröffentlicht. Die Regensburger um Günther V. Radny sind schon Jahre zuvor als Sabbath-Epigonen unterwegs, damals noch unter dem Namen Black Mass. Es muss einen eigentlich wundern, dass die Sabbath-Rezeption in Deutschland so wenig Früchte trägt. Ozzy und Co. waren schon früh eine große Nummer hierzulande. Neuderth stimmt zu. »Die meisten Krautrocker gingen ja in andere Richtungen, gerne Jazzrock, Folk oder später auch frühe Elektronik. Ein richtig fieses Heavy-Riff muss man schon suchen und stößt auf das unvermeidliche, aber natürlich tolle ›Ride The Sky‹ von Lucifer’s Friend. Auf ihrem Debüt ist dann eine bluesige Nummer, die im Prinzip auch von Sabbath sein könnte, aber auch an ­›Dazed And Confused‹ von Led Zeppelin erinnert. Ich würde das generell eher auf einzelne Songs verteilen, denn eine Band, die durchgehend schon einen solchen Sound gemacht hat, fällt mir aus Deutschland nicht ein. Generell gibt es nur wenige Siebziger-Alben, die durchgehend heavy sind.«

Es existiert also zunächst ein breiteres stilistisches Angebot, das dann verengt wird, weil etwas gut funktioniert oder das Publikum besonders positiv darauf reagiert. Und weil es dafür ein Etikett gibt, eine Produktbezeichnung, die sich vermarkten lässt. Die Musiker müssen das dann natürlich auch wollen und an einem Strang ziehen. Wie zum Beispiel bei Accept. »Die ersten beiden Alben haben für mich einen eigenen Charme, ich liebe die Teile. Hier wird quasi noch erforscht, was man denn in Zukunft so treiben möchte. Das gilt nicht nur für die Band, sondern auch für die Tontechniker und das Studio. So mancher Siebziger-Song wäre mit dem Wissen von 1981 oder 1985 schon Metal gewesen. ›Fireball‹ von Deep Purple etwa. Coverversionen wie die von Wargasm beweisen es ja. Deutschland war dennoch eher spät dran, und ich könnte mir vorstellen, dass der Erfolg der Scorpions mit ›Tokyo Tapes‹ und die Energie des Punk, wenn er auch nur teilweise bei uns spürbar war, einen gewissen Einfluss hatten.«

Die nötigen Deals

Man merkt immer wieder Neuderths Faible für die Chimären, die sich ganz wohl fühlen in der selbstgewählten Uneindeutigkeit. »Die Scorpions hatten viele Wellenbrecher, was den Härtegrad angeht, aber zum geradlinigen (Fast-)Metal wurde es erst, als der ›Hippie‹ die Band verlassen hat. Uli Roth hat die Band, was ich übrigens grandios finde, in den Siebzigern festgehalten. Bei ­Judas Priest musste 1979 ein sehr verspielter Drummer gehen, damit ein straightes Holzfäller-Drumming ›British Steel‹ zu einem durchgehenden Metal­album machte. Ich denke, dass es die verschiedenen Einflüsse der Mitglieder waren, die manche Bands von einem eher ›reinen Stil‹ abgehalten haben. Das kann man ja auch durchaus gutfinden, wenn man Seventies-Fan ist.«

Wenn man sich erst mal auf das musikalische Format geeinigt hat, wenn also in etwa klar ist, wie Heavy Metal zu klingen und auszusehen hat, wird der Aufbau einer Infrastruktur wichtig, die diese neue Subkultur durchsetzen kann. Was in den frühen Achtzigern gerade in der Selbstorganisation der Szene passiert, unterscheidet sich fundamental von der Dekade davor. »Dazu gehört auch die Kultur der Independent-Labels. Ich habe ja als Kind selbst erlebt, dass es regional solche Bands gab, wie ich sie von Platten kannte. Aber man brauchte eben einen Plattenvertrag, und das war in den späten Siebzigern und auch 1980/81 noch schwierig, da es fast nur die ­Majors gab. Man kann die Gründung der Labels Noise und Steamhammer in Deutschland gar nicht genug würdigen und es gab ja dann auch Earthshaker, Wishbone, die Gama-Labels und noch einige andere. Die Möglichkeiten, einen Deal zu bekommen, erweiterten sich für deutsche Bands. Wenn die Großen eine Absage geschickt hatten, dann gingen die Tapes eben an die Kleineren.« Und vierzig Jahre später noch einmal an Golden Core.