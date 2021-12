Pleite für die Kleinen

imago images/Bildgehege Vor allem kleine Betriebe wie Cafés sind von Insolvenzen betroffen

In den zurückliegenden Monaten hatten Wirtschaftsvertreter immer wieder gewarnt, die Coronamaßnahmen der Bundesregierung könnten zu einer Pleitewelle führen – doch die meisten Unternehmen sind offenbar gut durch die Zeit gekommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ging die Zahl der Unternehmensinsolvenzen deutlich zurück. Die Pleiten von kleinen Betrieben nahmen allerdings zu.

In diesem Punkt widersprechen sich allerdings die Berichte des Statistischen Bundesamts und der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Die Statistiker der Bundesregierung teilten am Freitag einen Rückgang der gemeldeten Insolvenzverfahren mit. Für die Monate von Januar bis September 2021 wurden an deutschen Amtsgerichten demnach 10.682 Verfahren beantragt. Das waren 14,5 Prozent weniger als im Vorjahr und 25,7 Prozent weniger als 2019, im Jahr vor Corona.

Allerdings wuchsen die Forderungen der Gläubiger deutlich an, erklärten die Statistiker weiter. In diesem Jahr hätten sie sich auf rund 45,5 Milliarden Euro summiert, im entsprechenden Zeitraum 2020 hätten sie dagegen nur bei 39,3 Milliarden Euro gelegen. Aus dieser Entwicklung zogen sie den Schluss: Mehr wirtschaftlich bedeutende Unternehmen konnten ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen.

Am Mittwoch hatte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform ihren Bericht zu den Insolvenzen in Deutschland vorgestellt. Für das aktuelle Jahr geht der Bericht von geschätzten 14.300 Unternehmensinsolvenzen aus. Betroffen waren davon vor allem Kleinstunternehmen mit Jahresumsätzen von weniger als 250.000 Euro. Ihr Anteil lag mit 51,4 Prozent deutlich höher als im Vorjahr. 2020 hatte er bei knapp 45 Prozent gelegen. In fast 85 Prozent der Fälle seien Unternehmen mit weniger als fünf Mitarbeitern betroffen.

Mit Andauern der Pandemie seien die Reserven vieler kleinen Unternehmen aufgebraucht, heißt es in dem Bericht. Größere kamen dagegen besser durch die Zeit und konnten womöglich auch stärker von staatlichen Coronahilfen profitieren. Deshalb fänden sich in der diesjährigen Statistik auch weniger größere und bekanntere Unternehmen als im Vorjahr. Von den Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 25 Millionen Euro waren 2021 nur halb so viele von Insolvenzen betroffen wie im letzten Jahr. »Allerdings gab es vereinzelte Großinsolvenzen im Immobilien- und im Finanzsektor, so dass die Schäden für die Insolvenzgläubiger auf hohem Niveau bleiben«, heißt es in dem Bericht.

Creditreform unterscheidet nach vier Sektoren: Dienstleistungen, Handel, Bauhauptgewerbe und verarbeitende Industrie. Betroffen war demnach vor allem der Dienstleistungssektor, auf den fast zwei Drittel aller Insolvenzen entfielen. Mit rund 3.000 Fällen folgt demnach der Handel. An dritter Stelle steht das Bauhauptgewerbe mit über 2.000 Insolvenzen. Im verarbeitenden Gewerbe gingen dagegen die Fälle stark zurück.

Es muss davon ausgegangen werden, dass sich dieser Trend auch im nächsten Jahr fortsetzt. Laut Creditreform habe sich vor allem in den Bereichen die Kreditwürdigkeit spürbar verschlechtert, die von der Coronakrise am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Bonität des Gastgewerbes und der Unterhaltungsbranche wurde demnach wesentlich schlechter eingestuft als noch 2019. In anderen Bereichen blieben dagegen die Bonitätsnoten nahezu unverändert.

Ein sprunghafter Anstieg wurde in diesem Jahr auch bei den Verbraucherinsolvenzen registriert. Sie beliefen sich laut Creditrefom auf insgesamt 122.100 Fälle, im letzten Jahr waren es noch 76.730 Fälle. Dieser Anstieg wird allerdings auf ein Gesetz zurückgeführt, das Schuldnern einen schnelleren und leichteren Weg aus der Überschuldung ermöglichen soll. »Mit Blick auf die Gesetzesänderung hatten im Vorjahr viele betroffene Verbraucher mit ihrem Insolvenzantrag noch gewartet«, erklärte Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung. In diesem Jahr habe es deshalb einen massiven Nachholeffekt gegeben. Denselben Schluss zog auch das Statistische Bundesamt.